Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci eleme turu maçlarının programı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci eleme turu maçlarının programı belli oldu

TÜRKİYE Kupası'nda 5'inci eleme turu programı açıklandı.

10.12.2024 13:57
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TÜRKİYE Kupası'nda 5'inci eleme turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan duyuruya göre; 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:

17 Aralık Salı

13.00 ikas Eyüpspor- Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Tümosan Konyaspor- Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor- 1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

18.00 Menemen FK- MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor- Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa (Eryaman)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci eleme turu maçlarının programı belli oldu - Son Dakika

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