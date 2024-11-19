Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti - Son Dakika
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Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti

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Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.

19.11.2024 18:55
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Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU'dan uçuş testini başarıyla tamamlandı. Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapmayı başaran ilk SİHA oldu

    UÇARAK İNTİKAL ETTİ

    Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2 geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal etti. Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG ANADOLU'ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek "Yaklaşma Testlerini" sorunsuz geçti.

    Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti

    TARİHİ TEST

    Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2 ise 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

    YERLİ MOTOR İLE EN YÜKSEĞE

    Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36.310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

    Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti

    RAMPA TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

    Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ Çorlu'da başlayan ve Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde devam eden testlerde ilk kez 1 Haziran 2024'te rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. Test kampanyası başarıyla ilerleyen Bayraktar TB3, başarılı rampa testleriyle birlikte gemiye çıkmaya hazır hale geldi.

    TOPLAM UÇUŞ 700 SAATİN ÜSTÜNDE

    Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 700 saatten fazla havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol katetti.

    Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti

    MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA

    Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

    DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

    Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

    Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
    Kaynak: İHA

    İnsansız Hava Aracı, Havacılık, Teknoloji, Dünya, SİHA, Son Dakika

    Son Dakika Teknoloji Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti - Son Dakika

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      Yorumlar (4)

    • Özkan Eken:
      RABBİM bu hizmeti memleketimize sunanlardan razı olsun 13 0 Yanıtla
    • Nicola:
      Ne gerek vardı böyle şeylere,rakı masaları varken ?????? 7 6 Yanıtla
    • MUHAMMED EBZAL:
      Bayraklar türkiyenin elon musk ıdır 2 1 Yanıtla
    • VURKAÇOĞLU:
      Selçuk bayraktar bizim gururumuz. Her zaman yanındayız. Allah nice başarılara imza atmayı nasip eylesin bu ülkeye kim hizmet ederse kalbimizden hiç çıkmayacak . Atatürk'ün de açmış olduğu bu yolda devam. 1 0 Yanıtla
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