HYDROMOD Projesi\'ne 3,4 Milyon Euro Destek

AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin koordinatörlüğünde geliştirilen HYDROMOD projesi, Ar-Ge destek platformu EUREKA'dan 3,4 milyon Euro'luk hibe desteği kazandığını duyurdu. Mobil ve modüler hidrojen dolum istasyonlarıyla temiz mobilite altyapısına öncülük etmeyi hedefleyen proje, üç yıl içinde sahada test edilecek.

Türkiye ve Güney Kore'den ortakların iş birliğiyle yürütülen HYDROMOD projesi, yapay zeka, sensör teknolojileri ve IIoT entegrasyonu sayesinde esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji çözümü sunacak. Proje, iklim nötrlüğü hedefine katkı sağlayarak hidrojen ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin proje koordinatörlüğünü üstlendiği Mobil Hidrojen Dolum İstasyonu (HYDROMOD) Projesi, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan uluslararası Ar-Ge platformu EUREKA çatısı altında, Eurogia2030 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, toplam 3,4 milyon Euro bütçesiyle, hibe usulünde kısmi fon almaya layık görüldü. HYDROMOD, hidrojenin güvenli, etkili ve esnek dağıtımını mümkün kılmak amacıyla modüler ve mobil dolum istasyonları (HRS) geliştirmeyi hedefliyor. Sabit sistemlerin karşılaştığı yüksek kurulum maliyeti ve sınırlı esneklik gibi sorunlara karşı yenilikçi bir çözüm sunan proje, SAE J2601 ve ISO 19880 standartlarına da uyumlu olacak.

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Sistem, yapay zeka, sensör teknolojileri ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ile entegre biçimde tasarlanarak, kentsel ve kırsal alanlarda yaygınlaştırılabilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir çözüm olarak sahada test edilecek. Projenin üç yıl içerisinde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 6 seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Projenin başarıyla tamamlanmasıyla, HYDROMOD'un operasyonel testlerle performansının ve maliyet etkinliğinin doğrulanması, temiz mobilite altyapısının yaygınlaşması ve iklim nötrlüğü hedeflerine doğrudan katkı sağlanması öngörülüyor.

HYDROMOD Projesi, Türkiye ve Güney Kore'den alanında uzman kuruluşların iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projede Türkiye'den Akfen Yenilenebilir Enerji proje koordinatörü olarak yer alıyor. Güney Kore'den Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün (UNIST) yer aldığı projenin Türkiye tarafındaki süreçler Eurogia'nın ulusal temsilcisi olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülecek.

'HİDROJEN EKOSİSTEMİNDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ'

Projenin kabulüne ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şunları söyledi:

"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak HYDROMOD Projesi'yle sadece geleceğin enerji altyapısına değil, aynı zamanda ülkemizin hidrojen alanındaki teknik birikimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mobil ve modüler sistemler sayesinde, temiz enerjiye geçiş sürecinde daha esnek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek mümkün olacak. Güçlü ortaklarımızla geliştirdiğimiz ve Avrupa'dan aldığımız bu destek, projemizin vizyonunu ve uygulanabilirliğini teyit etmesi açısından büyük önem taşıyor."