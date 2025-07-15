HYDROMOD Projesi'ne 3,4 Milyon Euro Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

HYDROMOD Projesi'ne 3,4 Milyon Euro Destek

HYDROMOD Projesi\'ne 3,4 Milyon Euro Destek
15.07.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akfen'in koordinasyonundaki proje, mobil hidrojen istasyonlarıyla temiz enerjiye öncülük edecek.

AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin koordinatörlüğünde geliştirilen HYDROMOD projesi, Ar-Ge destek platformu EUREKA'dan 3,4 milyon Euro'luk hibe desteği kazandığını duyurdu. Mobil ve modüler hidrojen dolum istasyonlarıyla temiz mobilite altyapısına öncülük etmeyi hedefleyen proje, üç yıl içinde sahada test edilecek.

Türkiye ve Güney Kore'den ortakların iş birliğiyle yürütülen HYDROMOD projesi, yapay zeka, sensör teknolojileri ve IIoT entegrasyonu sayesinde esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji çözümü sunacak. Proje, iklim nötrlüğü hedefine katkı sağlayarak hidrojen ekosisteminde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin proje koordinatörlüğünü üstlendiği Mobil Hidrojen Dolum İstasyonu (HYDROMOD) Projesi, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan uluslararası Ar-Ge platformu EUREKA çatısı altında, Eurogia2030 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, toplam 3,4 milyon Euro bütçesiyle, hibe usulünde kısmi fon almaya layık görüldü. HYDROMOD, hidrojenin güvenli, etkili ve esnek dağıtımını mümkün kılmak amacıyla modüler ve mobil dolum istasyonları (HRS) geliştirmeyi hedefliyor. Sabit sistemlerin karşılaştığı yüksek kurulum maliyeti ve sınırlı esneklik gibi sorunlara karşı yenilikçi bir çözüm sunan proje, SAE J2601 ve ISO 19880 standartlarına da uyumlu olacak.

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Sistem, yapay zeka, sensör teknolojileri ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ile entegre biçimde tasarlanarak, kentsel ve kırsal alanlarda yaygınlaştırılabilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir çözüm olarak sahada test edilecek. Projenin üç yıl içerisinde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 6 seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Projenin başarıyla tamamlanmasıyla, HYDROMOD'un operasyonel testlerle performansının ve maliyet etkinliğinin doğrulanması, temiz mobilite altyapısının yaygınlaşması ve iklim nötrlüğü hedeflerine doğrudan katkı sağlanması öngörülüyor.

HYDROMOD Projesi, Türkiye ve Güney Kore'den alanında uzman kuruluşların iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projede Türkiye'den Akfen Yenilenebilir Enerji proje koordinatörü olarak yer alıyor. Güney Kore'den Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün (UNIST) yer aldığı projenin Türkiye tarafındaki süreçler Eurogia'nın ulusal temsilcisi olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda yürütülecek.

'HİDROJEN EKOSİSTEMİNDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ'

Projenin kabulüne ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şunları söyledi:

"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak HYDROMOD Projesi'yle sadece geleceğin enerji altyapısına değil, aynı zamanda ülkemizin hidrojen alanındaki teknik birikimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mobil ve modüler sistemler sayesinde, temiz enerjiye geçiş sürecinde daha esnek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek mümkün olacak. Güçlü ortaklarımızla geliştirdiğimiz ve Avrupa'dan aldığımız bu destek, projemizin vizyonunu ve uygulanabilirliğini teyit etmesi açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: DHA

Hibe Desteği, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HYDROMOD Projesi'ne 3,4 Milyon Euro Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
Borussia Dortmund’dan Türkiye’ye transfer Borussia Dortmund'dan Türkiye'ye transfer
Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu Yıldız isim İstanbul’da bırakıldı Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Gülşen’den sahnede cesur tercih Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
Napoli’de Victor Osimhen için yeni gelişme Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme
Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
Hadise’nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

09:25
Askerlik yaşına gelmiş PKK’lılar orduya alınacak mı Bakan Güler’den yeşil ışık
Askerlik yaşına gelmiş PKK'lılar orduya alınacak mı? Bakan Güler'den yeşil ışık
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
02:01
Konya’da orman yangını Alevler Isparta’ya kadar ulaştı
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı
13:56
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
13:56
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor Çevreciler tepkili
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
13:42
102 yıllık Altınordu’da A takım devrediliyor
102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor
13:18
Yıldız Tilbe’yi daha önce böyle görmemiştiniz Doğal hali gündem oldu
Yıldız Tilbe'yi daha önce böyle görmemiştiniz! Doğal hali gündem oldu
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:15
Beşiktaş Orkun Kökçü’den sonra Kyle Walker-Peters’ı da bugün İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
13:09
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 09:39:47. #7.11#
SON DAKİKA: HYDROMOD Projesi'ne 3,4 Milyon Euro Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.