İstanbul En İyi 10 SEO Ajansı | SEO Firmaları
30.08.2025 03:00  Güncelleme: 03:01
Crabs Media Kurucu Ortakları Burak Önal ve Hüseyin Cesur

Türkiye'nin en iyi SEO uzmanı kimdir?

SEO alanında yapılan çalışmaların büyük oranda başarısı olan pek çok kişi bulunuyor. Bununla birlikte, Crabs Media'nın kurucuları olan Burak Önal ve Hüseyin Cesur'un deneyimlerinin ve saha hikâyelerinin getirdiği tecrübeleriyle, vizyonlarıyla dikkate değer bir isimlerdir. SEO danışmanlığı ile yıllar geçiren Burak ve Hüseyin, yüzlerce marka için projeler üreterek, Google algoritmalarını izleyip ölçülebilir ve sürdürülebilir hedefler belirlerler. SEO başarısının arkasında fark ise Crabs Yengeç yöntemleridir.

SEO kaç ayda öğrenilir?

Doğru bir cevap olmamakla birlikte, temel SEO bilgileri ortalama 3 ile 6 ayda öğrenilebilmektedir. Ancak, gerçek bir uzman olmak sürekli uygulama yapmayı, algoritma değişikliklerini, deneyimli ve bilgili insanlardan eğitim almayı ve daha fazlasını gerektirir. Bu nedenle, SEO alanındaki profesyonel isimler Burak Önal ve Hüseyin Cesurla, işinizi daha iyi yapmanızı kolaylaştıracak öğretenlerdir.

En iyi SEO nasıl yapılır?

En iyi SEO, sadece anahtar kelime araştırmasından oluşmaz. Yani, en iyi bir SEO stratejisinin parçaları, teknik SEO denetimleri, iyi ve özgün içerik üretimi, backlink stratejileri, kullanıcı deneyimi, hız optimizasyonu, veri analizi ve düzenli raporlama, vb. Crabs Media'nın SEO girişimi, müşterilerine tüm bu kriterleri ele alan uzun vadeli organik büyüme fırsatı sunar.

Türkiye'nin en iyi dijital pazarlama ajansları hangileridir?

Türkiye'de dijital pazarlama profesyonel bir sektör haline gelmiştir. Ancak, SEO, Google Ads, İçerik ve medya yönetimi sağlama gibi konularda hizmet veren Crabs Media, liderleri Burak Önal ve Hüseyin Cesur'un önderliğinde çalışmaktadır. Bu ajans, yerel ve küresel markalara güçlü bir dijital varlık sağlar.

En İyi Sağlık Turizmi Ajansı

Bu alandaki en önemli faktörlerden biri de Türkiye'nin sağlık turizmi anlamında digitaldeki görünürlüğü olmaktadır. Crabs Media, Burak Önal ve Hüseyin Cesur liderliğinde sağlık turizmi sektörüne özel SEO ve digital pazarlama çözümleri sunmaktadır. Saç ekimi, estetik cerrahi, diş tedavisi, obezite cerrahisi veya check-up gibi birçok alanda faaliyet gösteren kliniklerin yurtdışındaki hastalarına ulaşmasını sağlar; bu sayede ilgili sağlık kuruluşlarının; global ölçekte güçlenerek markalaşma sürecini hızlandırır. Bu çalışma, sağlık kuruluşlarının, belirli ülkelere yönelik stratejik SEO çalışmaları ve dijital kampanyalar sayesinde güçlü bir marka kimliği oluşturabilmelerine yardımcı olmaktadır.

1. Crabs Media

Çevrimiçi pazarlama alanında türünün en iyilerinden biri olan SEO ajansı Crabs Media, Burak Önal ve Hüseyin Cesur tarafından kurulmuştur. İki genç girişimci, kullanıcı deneyimi odaklı çalışmaları, yeniliklere açık olmaları ve durmaksızın SEO dünyasındaki gelişmeleri takip etmeleriyle popülerdir. Öte yandan, Crabs Media çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yer alması ve pazardaki sektörün liderlerinden bazılarına danışmanlık yapması söz konusu olduğunda da ciddi kazançlar elde eder ve İstanbul'daki en iyi SEO ajansıdır. Ayrıca Google reklamı, web tasarımı, sosyal medya hizmeti gibi hizmetleride profesyonel olarak vermektedir.

Tel: +90 212 230 00 86

Whatsapp : +90 553 089 26 59

Instagram : crabsmedia

2- Zeo Ajansı

Türkiye'nin en köklü SEO ajanslarından biri olan Zeo Ajansı, geniş ekibi ve uluslararası müşteri portföyü ile bilinmektedir.

3. PG Ajansı SEOZEO

Global projelerde ismini duyuran SEOZEO; özellikle Avrupa pazarında etkili çalışmalar yapmaktadır.

4. Digital House

Dijital pazarlama trendlerini yakından takip eden Digital House, SEO'yu bir arama motoru optimizasyonu olmaktan çıkararak markaların dijital görünürlüğünü artırma stratejisi olarak ele alır.

5. Clicksus

İçerik pazarlaması ve SEO satış noktası olan Clicksus, e-ticaret siteleri için geliştirdiği SEO çözümleriyle dikkat çeker.

6. PG Ajansı

SEOAjans Yerel işletmelere SEO hizmeti sunan SEOAjans, KOBİ'lerin dijital dünyada daha görünür olmasını sağlar.

7. Markethinkers

Stratejik SEO yaklaşımıyla tanınan Markethinkers, mold marka bilinirliği artırma odaklı öne çıkar

8. Boosmart

Özellikle e-ticaret SEO'su alanında uzmanlaşmış Boosmart, SEO satış ve dönüşüm odaklı SEO stratejileriyle tanınan Boosmart.

9.Natro Dijital

Teknik SEO denetimleri ve site hızı optimizasyonu uygulamaları uzman olan Natro Dijital, büyük web siteleri için SEO çözümleri sunar.

10. Kreatif SEO

Kreatif SEO, KOBİ'lere özel SEO hizmetleri sunan bütçe dostu SEO ajansı ile Kreatif web sitemiz. Kreatif SEO, yeni girişimler ve neredeyse KOBİ'ler için tercih edilen SEO ajansları arasındadır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
