Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

Telegram CEO\'su Pavel Durov Fransa\'da gözaltına alındı

Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Telegram CEO'su Pavel Durov'un bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. Durov, Telegram'ın moderasyon politikasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

25.08.2024 13:23
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Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Telegram CEO'su Pavel Durov'un bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Rus girişimci Durov, Telegram'ın moderasyon politikasıyla ilgili olduğu belirtilen soruşturma kapsamında, Cumartesi günü özel jetiyle Le Bourget Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.

39 yaşındaki milyarderin Telegram ile bağlantılı suçlarla ilgili olarak hakkında yakalama emri çıkarıldığı açıklandı.

Fransız basınına göre Pavel Durov, popüler mesajlaşma uygulamasının suç amaçlı kullanımının önlenmeye yönelik adım atmamakla suçlanıyor.

Rus yetkililer gözaltının detaylarına ulaşmaya çalıştıklarını ancak Fransa'nın işbirliği yapmayı reddettiğini açıkladılar.

Pavel Durov kimdir?

Pavel Durov Rusya'da doğdu. 2006 yılında, bugün halen Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından biri olan Vkontakte'yi kurdu.

Ancak şirketin ortaklık yapısının değişmesinin ardından "yönetimde CEO'nun eylem özgürlüğü belirgin bir biçimde azaldı" diyerek 2014 yılında şirketten ayrıldı.

2014 yılı başında yapılan hisse satışının ardından Vkontakte'nin yüzde 52'si Kremlin ile bağlantılı oligark Alişer Usmanov'un kontrolüne geçmişti.

2013 yılında erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu.

Sosyal medya platformunda Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

Durov bugün Dubai'de yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi de Dubai'de.

Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hale geldi.

Durov'un kullanıcı verilerini Rusya hükümetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi.

Telegram, bugün Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor.

Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes'a göre Durov'un serveti yaklaşıl15,5 milyar dolar.

Telegram'ın Avrupa'da da son yıllarda artan popülaritesi, Fransa dahil olmak üzere birçok ülkede güvenlik ve veri ihlali endişeleriyle ilgili incelemelere yol açtı.

Geçen Mayıs ayında, Avrupa Birliği'nde Telegram'ın kullanım düzeyinin, çevrimiçi içerik mevzuatı kapsamında daha sıkı gerekliliklere tabi tutulabileceği seviyeye yaklaştığı açıklandı.

Rus iş insanının gözaltına alınmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova Telegram'da yaptığı açıklamada, Durov'un 2018'de Rusya'da çalışmasını "engelleyen" hükümet kararını eleştiren Batılı Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) gözaltıyla ilgili sessiz kalıp kalmayacaklarını merak ettiğini yazdı.

Moderasyon politikaları ve paylaşılan içerikler nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Durov'a destek veren mesajlar paylaştı.

Musk, #freepavel (Pavel'e özgürlük) etiketiyle, Durov'un geçmişte yaptığı bir TV röportajında Twitter'ın Musk tarafından satın alınmasından memnuniyet duyduğunu söylediği bölümü paylaştı.

Milyarder yönetici, Fransızca yaptığı, "Liberté Liberté! Liberté?" (Özgürlük, Özgürlük, Özgürlük?) paylaşımıyla karara tepki gösterdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı - Son Dakika

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