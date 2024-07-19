Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. ABD'den Almanya'ya, İsviçre'den Hindistan'a kadar birçok ülkede havayolu, bankacılık ve pek çok sektörde sorunlar yaşandı.

19.07.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle ABD'den Avrupa'ya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan Singapur'a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı. Sorun ABD'de ve Avrupa'da bazı uçuşların durdurulmasına, İngiltere'de tren seferlerinin etkilenmesine, Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC'nin hizmetlerinin kesintiye uğramasına, Yeni Zelanda'da parlamentonun internet sistemi ile bankaların ödemeleri kabul etme ve internet bankacılığında sorunlar yaşamasına neden oldu.

"BAZI SERVİSLERDE PROBLEM BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Soruna ilişkin bir açıklama yayınlayan Crowdstrike, Windows sunucularında Microsoft'un Windows işletim sisteminde sistem çökmesini tanımlamak için kullanılan "mavi ekran hatasına" ilişkin çok sayıda hata raporu aldıklarını doğruladı. Microsoft'tan yapılan açıklamada ise "Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir" ifadeleri yer aldı.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

SON 10 YILIN EN BÜYÜK HİZMET KESİNTİSİ

Bilişim ve siber güvenlik uzmanlarının son on yılın en büyük hizmet kesintisi olarak tanımladıkları sorun nedeniyle ABD'de birçok havayolu firması, iletişim sıkıntısı nedeniyle uçuşlarını durdurma kararı aldı. Aralarında United, Delta, American ve Frontier firmalarının da yer aldığı birçok firma, seyahat halindeki uçakların rotaları üzere uçuşlarına devam etmesi fakat havalimanlarındaki uçakların kalkış yapmaması kararını aldı.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

BERLİN HAVALİMANI UÇUŞLARI DURDURDU

Almanya'daki Berlin Havalimanı, teknik arıza nedeniyle uçuşları yerel saatle sabah 10.00'a (TSİ 11.00) kadar durdurma kararı aldı. Havalimanı yetkilileri, hata nedeniyle check-in işlemlerinde gecikme yaşandığını duyururken, sorunun doğası hakkında bilgi vermedi. Zürih Havalimanı ise, kendilerinde bir sorun yaşanmadığı fakat Berlin Havalimanı'nın uçuş kabul etmemesi nedeniyle Berlin'e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK BANKASINDA KAOS

Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank, hizmet aksaması nedeniyle bazı müşterilerinin para transfer işlemlerinde sorun yaşadıklarını duyurdu. Ülkedeki bazı bankalar da çevrimiçi bankacılık hizmeti sunan mobil uygulamaların hizmet dışı kaldığını açıkladı. Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı, bazı uçuşların geciktiğini fakat hizmetlerin devam ettiğini duyurdu.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

HİNDİSTAN'DA EL YAZILI UÇAK BİLETLERİ

İspanya'da uçak ve tren seferleri etkilendi. Madrid'de bulunan Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda sistemlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yoğunluk meydana geldi. Bilişim hizmetlerindeki aksama nedeniyle Hindistan'da yolculara üzerindeki bilgilerin el yazısıyla işlendiği uçak biletleri verildiği görüldü.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

THY 84 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Yaşanan sıkıntıdan Türkiye de etkilendi. Birçok bankanın işlemleri durdu, THY 84 seferini iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

TIMES MEYDANI'NDAKİ EKRANLARDA MAVİ EKRAN HATASI

Sorundan etkilenenler arasında Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC de yer aldı. ABC, hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu. ABD'li New York kentindeki Times Meydanı'nda ise bazı dijital panolarda mavi ekran hatası görüldü.

ALMANYA'DA ACİL AMELİYATLAR İPTAL

Almanya'nın kuzeyindeki Luebeck ve Kiel kentinde iki hastane acil ameliyatlar iptal edildi. Hasta bakımlarının ve acil servislerinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.

Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi

İşletim Sistemi, Bilgisayar, Hindistan, Microsoft, İsviçre, Almanya, Yazılım, Banka, Dünya, Teknoloji, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • DORUĞUN GERZESİ: hepimiz tek bir yere bağlıyız . onlarne derseo olur buda ispatı 5 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: En Büyük yanlış herşey tek sistemden besleniyor 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: bu bir deneme buyuk kaosa haxir olun 0 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla: şimdi bu bize kriz olarak yansır zam üstüne zam gelir herşeye:) 0 0 Yanıtla

17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement