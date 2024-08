Tahtalı Dağı\'nda \'Meet Zeus\' Elektronik Müzik Festivali Düzenlendi

Turizm

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde, bu yıl 6'ncı kez 'Meet Zeus' adlı elektronik müzik etkinliği düzenlendi.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından Kemer'de yıl boyunca 300 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Meet Zeus' adlı elektronik müzik festivaline de ev sahipliği yaptı. 2 gün süren festivale, çok sayıda yerli ve yabacı turist katıldı. Farklı saatlerde 19 DJ'in performans sergilediği etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Deniz seviyesinde nemin etkisiyle 35- 36 dereceyi bulan sıcak hava etkisini gösterirken, festivale katılanlar Tahtalı'da gündüz 20, gece 12 dereceye kadar düşen havada eğlendi.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN KATILIMCILAR VAR'

Tahtalı Dağı'na çıkmak için kullanılan Avrupa'nın en uzun, Türkiye'nin ise en uzun ve taşıma kapasitesi olarak en büyük teleferiği olan Olympos Teleferik'in Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, "Müthiş bir organizasyon yapıyoruz, müzik festivali ve ismi 'Meet Zeus'. Zirvede, Zeus'un olduğu yerde yaklaşık 800 genç, kendini genç hisseden misafirlerimiz, müzik festivaliyle eğlendi, coştu. En önemli özelliğimiz, iklim olarak yukarıda. Sıcaklık şu anda 20 ile 22 derece arasında. Gün ilerledikçe yaklaşık 12 ila 13 derecelere kadar düşecek. Aşağıda malum şu anda Antalya'nın sıcağı 36 dereceydi. Böyle bir festival, çok güzel, çok eğlenceli. Bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Dünyanın her yerinden katılımcılar var, aslında çok fazla tercih ediliyor. Her yıl biraz daha hızlanıyor ve sayı artıyor, duyuluyor da tabii ki. Fakat en çok Türk misafirler, tercih ediyor. Türkiye'nin her yerinden daha çok İstanbul, Ankara veya İzmir, tabii Antalya'dan da çok misafir geliyor. Çok eğlenceli, müthiş bir müzik festivali oluyor."