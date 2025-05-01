1 Mayıs'ın bu yıl adresi: Kadıköy - Son Dakika
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Yaşam

1 Mayıs'ın bu yıl adresi: Kadıköy

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kadıköy'de geniş güvenlik önlemleri altında kutlamalar yapıldı. Yağmura rağmen on binlerce kişi kortejlerle alana yürüdü. Sendikalar ve meslek örgütleri taleplerini dile getirirken, meydanda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

01.05.2025 15:20
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İstanbul'un çeşitli noktalarında uygulanan güvenlik önlemleri altında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Kadıköy'de on binlerce kişi sloganlarla, pankartlarla ve dayanışma duygusuyla bir araya geldi.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Özellikle Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar demir bariyerlerle kapatılırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Birçok metro, metrobüs ve Marmaray durağı güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak hizmet dışı bırakıldı. M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman hattında Taksim, Osmanbey, Şişhane gibi merkezi duraklar kapatılırken; Gayrettepe, Kağıthane ve Yıldız gibi M11 ve M7 hattı istasyonları da geçici süreyle durduruldu. Metrobüs hatlarında ise Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu; Marmaray'da ise Sirkeci durağı çift yönlü olarak kapalı kaldı.

1 Mayıs'ın bu yıl adresi: Kadıköy

KADIKÖY'DEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARI ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Kadıköy Rıhtımı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alan demir bariyerlerle çevrilirken, bölge araç trafiğine tamamen kapatıldı. Kutlama alanında çok sayıda polis görev yaptı ve sadece görevli araçlara geçiş izni verildi.

KORTEJLERLE ALANA AKIN ETTİLER

Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları kortejler halinde alana giriş yaptı. Olumsuz hava koşullarına rağmen on binlerce kişi 1 Mayıs'ı kutlamak için Kadıköy'e akın etti. Katılımcılar yağmura aldırış etmeden marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

"BURADA OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Galatasaray taraftar grubu üyeleri, haberler.com'a verdikleri röportajda katılım gerekçelerini şöyle ifade etti:

"Biz bir taraftar grubuyuz. Sokaklarda, tribünlerde, her yerdeyiz. Bugün burada olmamız gerekiyordu. Haklarımız için mücadele etmeye geldik."

"TÜM EMEKÇİLERİN BAYRAMI KUTLU OLSUN"

Alana gelen bir işçi vatandaşımız ise şöyle konuştu:

"Bugün sadece kendi hakkım için değil, tüm emekçiler için buradayım. Sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, tarlalarda, fabrikalarda çalışan herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum."

SENDİKALAR MEYDANDAYDI

Birlik ve Dayanışma Sendikası, sağlık alanında yürüttüğü mücadeleyi şu sözlerle aktardı:

"Biz parasız, emekten yana bir sağlık sistemi için buradayız. Emek bizim, söz bizim, mücadele de bizim."

"YAŞASIN 1 MAYIS!"

İstanbul Diş Hekimleri Odası üyesi bir katılımcı ise yıllardır meydanlarda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"1976'dan bu yana 1 Mayıs'lara katılıyorum. Bu yağmurda bu kalabalık inanılmaz. Türkiye'nin her yerinde aynı inançla kutlanıyor. Yaşasın 1 Mayıs!"

1 Mayıs\'ın bu yıl adresi: Kadıköy

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Son Dakika Yaşam 1 Mayıs'ın bu yıl adresi: Kadıköy - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ın bu yıl adresi: Kadıköy - Son Dakika
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