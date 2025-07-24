Adana'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Yaylalara Akın Etti - Son Dakika
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Yaşam

Adana'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Yaylalara Akın Etti

Adana\'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Yaylalara Akın Etti
24.07.2025 11:33
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Bu durum üzerine vatandaşlar, serinlemek için yaylalara gitti. Pozantı ilçesinde kışın 20 bin olan nüfus, sıcak havalarla birlikte 400-450 bine ulaştı. Adana ve Mersin'den kaçan vatandaşlar, yayla turizmini tercih etti. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçenin yaylacılar için bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'nın merkez ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ancak nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca başta yaşlılar olmak üzere yayla ve denizlere gitti. Kent genelinde cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.

YAYLALARDA NUFÜS PATLAMASI YAŞANIYOR

Toros Dağları'nın eteğinde Adana'nın yaylalarını barındıran 20 bin nüfuslu Pozantı ilçesinde ise sıcak havalarla birlikte nüfus 400-450 bine ulaştı.

Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı

"BURADA YAYLA TURİZMİ VAR"

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Pozantı ilçemiz Adana ve Mersin'in yaylası olarak biliniyor. Hava serinliği ve yeşil doğasıyla burası tercih merkezi. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık varken burası çok serin. Yayla turizmi var. 20 bin nüfusumuz var ama şuanda nüfusumuz 400-450 bine ulaştı. Burası herkes tarafından bir tercih nedeni" ifadelerini kullandı.

"İLÇE ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Pozantı'nın sıcaklardan kaçanlar için bir çekim merkezi olduğuna vurgu yapan Avan, "İlçemizin 4-5 mahallesi sadece yaylacılardan oluşuyor. Bir çekim merkezi şuanda. Burada sezonluk marketçiler var. Zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz ama zaman içerisinde bunu gidereceğiz. 20 bin nüfus için İller Bankası'ndan pay alıyoruz. Bununla 400-450 bin nüfusa hizmet etmek zor oluyor ama ek kaynaklarla kaynak oluşturup hizmete devam ediyoruz" dedi.

Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı

"AİLECEK BURAYA GELDİK"

Adana sıcaklarından kaçıp yaylaya gelen Fikret Çolaklıoğlu (60), "Adana'nın sıcaklarından kaçıp geldik. Kalp rahatsızlığım var ve her sene buraya geliyoruz. Sıcaktan etkilendiğim için ailecek buraya geldik. Hafta sonları burası daha kalabalık oluyor" diye konuştu.

Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı

"YAYLAMIZ ÇOK GÜZEL"

Adana'dan gelen Ahmet Zaimoğlu (58), "Adana sıcağından kaçıp buraya geldik. Havalar burada çok iyi, hayatımızdan memnunuz. Yaylamız çok güzel, serin ve çok güzel" ifadelerini kullandı.

"YAYLAYI TERCİH EDİYORUZ"

Mersin'den Pozantı'ya gelen Merve Gidiş (35), "Mersin'in sıcaklarından bunalıp buraya geldik. Herkesi buraya bekleriz. Mersin'in denizini değil, yaylayı tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Adana'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Yaylalara Akın Etti - Son Dakika

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