Palamut sanıp arkadaşına yedirdi, ardından çıkan gerçekle şaşkına döndü - Son Dakika
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Yaşam

Palamut sanıp arkadaşına yedirdi, ardından çıkan gerçekle şaşkına döndü

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Antalya'da amatör olta balıkçıları, sahte yem takılı oltayla okyanusta yaşayan ve 'kral balığı' olarak bilinen Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Türkiye sularında ilk kez görülen balığı yakalayan Ersin Karakaş, 'Farklı palamut türü yakaladığımızı sanmıştık, arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa görülen balığı arkadaşımız yemiş oldu' dedi.

10.07.2024 09:46
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Antalya'da avlanmak için tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, oltayla okyanusta yaşayan Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Yakaladıkları balığı farklı palamut türü sanan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BALIĞI TEKNEYE 10 DAKİKADA ALABİLDİLER

Wahoo olarak adlandırılan balığı sahte yem takılı oltayla tekneye alan balıkçılar, büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığındaki balığı 10 dakikada tekneye alan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

OKYANUSTA TROPİKAL SULARDA YOĞUN

Balığı daha sonra arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri de Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan tür olduğunu tespit etti. Kral balığı olarak bilinen türle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gökoğlu, okyanusta ekvatora yakın tropikal bölgelerde popülasyonu yoğun olan türün Akdeniz'de daha önce 2005'te İtalya'da, geçen ocak ayında da Lübnan'da gözlendiğini söyledi.

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

TÜRKİYE SULARINDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür okyanus balığı, temiz, sığ sularda yaşamını sürdüren avcı balık. Kral balığını Türkiye'de ilk defa görüyoruz. Kemer açıklarında balıkçılar sahte balık takılı oltayla, bu balığı yakaladı. Akdeniz'de çok nadir görülen bir tür. Balığın kayıtlara geçmesiyle Antalya Körfezi'ndeki balık türleri sayısında artış oldu" diye konuştu.

"ARKADAŞIMIZ YEMİŞ OLDU"

Balığı yakalayan Ersin Karakaş ise "Balığı sahte yem ile su yüzeyinde yakaladık. Oltayla 8 dakikalık uğraş sonrası tekneye aldık. Arkadaşlarımla büyük balık yakaladığımız için çok heyecanlandık. Palamut balığı türü yakaladığımızı sanmıştık, bir arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra yakaladığımız balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa yakalanan balığı arkadaşımız yemiş oldu" diye konuştu.

Palamut sanıp arkadaşına yedirdi, ardından çıkan gerçekle şaşkına döndü
Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Palamut sanıp arkadaşına yedirdi, ardından çıkan gerçekle şaşkına döndü - Son Dakika

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