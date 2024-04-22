Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Yaşam

Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu

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İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adreste ailesiyle birlikte yaşayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu, çok sayıda sipariş gelmesine şaşırdığını belirterek yaşanan olayda kendine ait iş yerinden de adresine tost siparişi verildiğini söyledi.

22.04.2024 18:56  Güncelleme: 19:02
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İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişinin intikam almak için ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi gönderdiği ileri sürülen olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Siparişlerin kuryeler tarafından getirildiği adreste Banu K. isimli kişinin oturmadığı belirlendi. Adreste ailesiyle birlikte yaşayan tost büfesi işleten 42 yaşındaki Hadi Küçükoğlu, çok sayıda sipariş gelmesine şaşırdığını belirtti. Küçükoğlu, yaşanan olayda kendine ait iş yerinden de adresine tost siparişi verildiğini dile getirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için beklemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu

"SİPARİŞLER SAAT 23.00'A KADAR GELMEYE DEVAM ETTİ"

Apartmanda oturan komşular ise durumu olay sırasında adreste olmayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu'na haber verdi. Eve gelen Küçükoğlu, siparişi teslim edip, ödeme almak için bekleyen kuryelere adreste Banu K. isimli biri olmadığını, kendisinin ailesiyle yaşadığı bilgisini verdi. Kuryeler ise iş yerlerine geri döndü. Küçükoğlu, siparişlerin saat 23.00'e kadar gelmeye devam ettiğini, kendi iş yerine döndüğünde ise yemek siparişi sisteminden kendi adresine de tost siparişi geldiğini söyledi.

Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu

"HERHALDE PİYANGO BİZE VURDU"

Konuyla ilgili DHA muhabirine konuşan Hadi Küçükoğlu, yaşadıklarını anlattı. Küçükoğlu, "O gün iş yerinde kendi siparişlerimizi yetiştirmeye çalışırken komşumuz arayıp, adrese aynı anda çok sayıda sipariş geldiğini ve ödeme için beklediklerini söyledi. Hemen evimin önüne gidip, adreste sipariş verilen 'Banu' isminde kimsenin yaşamadığını ve ailemle yaşadığımı söyledim. Kuryelere durumu açıklayıp, gönderdikçe geç saatlere kadar sipariş gelmeye devam etti. Daha önce İstanbul'da da buna benzer bir olayın yaşandığını görmüştüm. Sipariş veren kişinin 'Banu' adında ayrıldığı sevgilisinden intikam almak için gönderdiği söylenmiş ama adreste oturan biziz, bu adreste öyle biri yok ve tanımıyoruz. Rastgele bir adres seçmiş, o da evime denk gelmiş. Herhalde piyango bize vurmuş. Muhtemelen bunu yapan bot yazılım. İş yerine döndükten sonra sipariş ekranıma kendi evimin adresine tost sipariş geldi. Kapıda ödeme seçeneğini görüp, siparişi iptal ettim. Kabul etseydim, kurye arkadaşı kendi evime tost gönderecektim." dedi.

Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
Hadi Küçükoğlu

3 İLÇEDEN KURYE AKINI

Hadi Küçükoğlu, internetten verilen siparişler için kapıda ödeme seçeneği kaldırılmasını ve internetin ödemenin güvenli olduğunu belirtip, sadece kuryelerin mağdur olmadığını işletmecilerin de zarar gördüğünü dile getirdi. 3 ilçedeki çok sayıda işletmeden sipariş verildiğini dile getiren Küçükoğlu, "Gelen siparişlerin hepsi çöp oldu. Burada 60-70 kurye gördüm. Her kuryede neredeyse 3-4 sipariş vardı. Yemeğinden içeceğine birçok sipariş verilmiş. Balçova ve Narlıdere'nin yanı sıra sistem otomatik olarak Güzelyalı'dan, Konak'tan kurye ataması yapmış. Oradan da kuryeler gelmiş. Yani çok ciddi bir yoğunluk vardı. Aracı kurum durumla ilgili hızlıca reaksiyon alamadı" diye konuştu. Küçükoğlu, yaşanan olayla ilgili şikayetçi olmadığını belirtti.

Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu - Son Dakika

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