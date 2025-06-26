Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
26.06.2025 19:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
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İstanbul Güngören'de temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aşkınız, dayanışmanız, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle sizin huzurunuzdayız. Bugün Güngören Millet Bahçemizin, ilçe emniyet müdürlüğü binamızın Ayyıldız İlköğretim okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 35 bin 655 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DİRENÇLİ İSTANBUL HEDEFİMİZE YAKLAŞACAĞIZ

Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip ilçe emniyet müdürlüğü binamızı nizamiyesi ile birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli eğitim alacağı Ayyıldız İlköğretim okulumuzla önemli ihtiyacı gidiyoruz. Yapımı tamamlanan 768 konut 30 işyeri olmak üzere 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

2020'de tamamlanmasını öngördüğümüz 1077'si konut 55'i işyeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. etap 1. ve 2. kısımların temellerini atacağız. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut 85'i işyeri olmak üzere 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte güçlü olacağız.

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri yoğun gayretin, meşakkatli sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yüklenici firmalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Hak sahibi kardeşlerimin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını yeni işyerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. 7 milyar 324 milyon liralık proje değeri olan bu yatırımlar İstanbul sevgimizi Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

"ŞEHİRLER TIPKI İNSANLAR GİBİ NEFES ALAN VARLIKLARDIR"

Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, tüm kurum ve kadrolarımızla milletin hizmetkârı olmak bizim için en büyük şereftir. 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim; şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan mekânlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor.

"İSTANBUL'U GELECEĞE GÜVENLE TAŞIMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK VAZİFESİ"

Biz şu gerçeğin farkındayız; şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz, şehirleri bayındır etmezsiniz millete istikamet çizemezsiniz. Ticaret, ekonomi, kalkınma, büyüme arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği hakim kılamazsınız. Mesele mimarisiyle, planlamasıyla, altyapı ve üst yapısıyla şehri ihya etmektir. İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için İstanbul'u afetlere; özellikle de depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. 17 Ağustos Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi bize şunu göstermiştir; deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı korumadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. İstanbul'da 923 bin konut ve işyerinin dönüşümünü hamdolsun tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

208 bin 915 konut ve işyerinin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini hizmete açtık. Nisan ayında Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik. 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya, faizsiz kredi hacmini ise 700 bin liradan 875 bin liraya yükselttik. Böylece hem İstanbul'da hem de diğer şehirlerimizde bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya ulaştırdık.

"İŞ YERLERİ İÇİN HİBE VE KREDİ DESTEKLERİNİ GÜNCELLEDİK"

İş yerleri için hibe ve kredi desteklerini, taşınma yardımını güncelledik. Bir işyerinin dönüşümü için sunduğumuz devlet desteğini tam 1 milyon lira düzeyine ulaştırmış olduk. İstanbul'da 1 milyon 17 bin konut ve işyerini dönüşüm kapsamına aldık. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon el ele verecek inşallah bu süreci başarıyla yöneteceğiz.

"DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEMEDEN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla, yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, camileri, okulları, sosyal donatılarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Güvenli, konforlu, komşuluk kültürünü yaşatan mahalleyi İstanbullu vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ENGELLEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular, istemezük diye feveran ettiler. Rantsal dönüşüm yaftası vurup, kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık tüccar, işadamı, esnaf bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar. Malum bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

"DEPREMİN YIKTIĞI ŞEHİRLERİMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTILAR"

Hatırlayın; aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arifesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef almıştı. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüme karşı çıktılar. 53 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır ekonomik faturayla karşılaştık. Milletçe hepimizin yüreği yandı. Peki pişman oldular mı? Kendilerine çeki düzen verdiler mi? Elbette hayır! Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler.

"GÜNDEMLERİNDE MUTLAK BUTLAN VAR AMA ESER YOK"

Halen ders çıkarmıyorlar. Gündemlerinde rant, bant var butlan var hatta mutlak butlan var ama eser yok, hizmet yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakma bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etmemizde önümüzün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntı ve kaprisleriyle uğraşamayız.

Geçen hafta Maraş'ta 250 bininci afet konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 203 bin konutumuzu daha tamamlayacağız. Toplam 453 bin yeni konut, köy evi ve işyerini depremzedelerimize teslim edeceğiz. Tarihimizin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlamış olacağız. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla İstanbul'daki kentsel dönüşüme yoğunlaşacağız.

Ana muhalefet İstanbul'daki yolsuzlukları örtmek için bizi sığ tartışmalarla oyalamaya müsaade etmeyeceğiz. Eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşacağız, laf değil iş üreteceğiz iş. Rabbim yâr yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı olmasını diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güngören, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bilgehan Göktürk:
    Siz hiç bir şey yapmayın ve sadece gidin yeter!!! 51 16 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bu kimden bahsediyor Allah aşkına sanırsın ülkeyi 23 yıldır başkaları yönetiyor yok karşı çıkmışlar yok kabul etmemişler engel olmuşlar milletin aklıyla nasılda dalga geçiyorlar pes doğrusu. Bu söylenenlere anca makarnacılar inanır. İktidarda olan her şeye sahip olan sizsiniz tutan yok sizi kendiniz yandaşlarınız için değil millet için yapın ne yapacaksanız. 41 11 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Çöplere yaranamazsın başkanımnmm 11 38 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    99 depreminden sonra iktidara gelenler bizim aklımızla oynamaya devam ediyor. 33 4 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    cep meselesi 17 3 Yanıtla
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