Her yer beyaza büründü! İstanbul\'da kar manzaraları

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İstanbul'da iki gündür kenti yer yer etkisi altına alan kar, akşam bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.

ANADOLU YAKASI'NDA TİPİ HAKİM

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe ilçelerinde etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor.

Beykoz Otağtepe'deki Fatih Korusu Parkı'na gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün manzarası eşliğinde kar topu oynadı. Kimi vatandaşlar karda yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları da bol bol fotoğraf çekti. Maltepe'de ise çocuklar, poşetlerle yokuş aşağı kayarak keyifli vakit geçirdi.

Şile'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle özellikle ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ana arterlerde de etkisini gösteren kar, sürücülerin güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Kurtköy gişelerde ise kar yağışının da etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu. Avrupa Yakası'ndaki Sultangazi, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde kar aralıklarla etkisini gösterirken, Silivri'de ise hafif yağış devam ediyor.

Sultangazi'de soğuğun etkisiyle bazı dükkanların tenteleri ve araçların tavanlarında sarkıtlar oluştu. Fatih'te ise tarihi yarımadayı beyaza bürüyen kar, oluşturduğu manzarayla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler sundu. Karla kaplı çatılarıyla Kapalıçarşı ve çevresi de havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.

KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı araçlar karla kaplanan yollarda ilerleyemedi. Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise seyir halindeki İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda mahsur kaldı. Şile Yolu Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi'nde sürücülerin karla kaplanan yolda kayan araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görüldü. İl genelinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadığı gözlendi. Vatandaşların uyarıları dikkate alarak toplu taşımaya yöneldikleri görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak kaydedildi. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle birçok İETT hattında sefer iptalleri, gecikmeler ve güzergah değişiklikleri yapıldı.

KAĞITHANE'DE YOKUŞTA KAYAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kar yüzünden kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 PR 1826 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından bir süre daha yolda kaymaya devam eden iki araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekibi otomobil sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya müdahale için gelen itfaiye ekibinin aracı da sokağa girmekte zorlandı.