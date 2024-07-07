İzmir'de Zemin Çökmesi Sorunu: Deniz Suyu Basmane'ye Kadar Gelebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İzmir'de Zemin Çökmesi Sorunu: Deniz Suyu Basmane'ye Kadar Gelebilir

İzmir\'de Zemin Çökmesi Sorunu: Deniz Suyu Basmane\'ye Kadar Gelebilir

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de zeminin her yıl 1,5 santimetre çöktüğüne dikkati çekerek, uzun vadede deniz suyunun Basmane'ye kadar gelebileceğini belirtti. İzmir'in en büyük sorunu olan çökme problemi, sahil şeridindeki bölgelerin sular altında kalma riskini artırıyor.

07.07.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de zeminin her yıl 1,5 santimetre çöktüğüne dikkati çekerek, "İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım ne körfezin kokması ne kirlilik ne de başka bir şey. Uzun vadede tek bir olay var; çökme. Önlem alınmazsa 50-60 yıl sonra deniz suyu Basmane'ye kadar gelebilir" dedi.

İzmir'de zeminin her yıl 1 ile 1,5 santimetre arasında çökmesi, deniz seviyesindeki yükselişin ortalamanın üzerine çıkmasına neden oluyor. Bu durum, Alsancak Kordon başta olmak üzere sahil şeridindeki bölgelerin ilerik yıllarda sular altında kalma riskini gündeme getiriyor. İzmir'in en büyük sorununun kentin çökme problemi olduğunu belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz seviyesi dünyada her yıl yaklaşık 2,5 ile 3 milimetre arası yükselir. İzmir'de bu rakam 1,5 santimetrelere geliyor. Çünkü İzmir çöküyor. İzmir Basmane'den Alsancak'a kadar dolgu alanı. Dolgu alanları binaların ağırlığı da yüklendiği için yavaş yavaş çöküyor" diye konuştu.

'BİNALAR YAPILIRKEN KOT YÜKSELTİLMELİ'

Kenti etkileyen 26-27 Kasım 2023'teki yağışlarda Alsancak'ta suyun yaklaşık 300-400 metre içeri girdiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu bir uyarı. Çünkü bir dahaki sefere daha çok su içeri girecektir. Basmane'de birkaç bin sene önce deniz kabuklarını görüyoruz. Bir zamanlar orası denizdi. Denizi ne kadar doldursanız doldurun, eğer önlem almazsanız deniz gelip alacağı yeri dolduracaktır. Binalar yapılırken kot yükseltilmesi gerekiyor. 1873 yılında kordon boyu yapılırken, en büyük dolgu yapılırken ihale şartnamesinde; 'Maksimum gelgitin, en az 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' ibaresi vardır ki, ona göre yapılmıştır. 1927 yılında Yanık Yurt Gazetesi'nde körfezin 50 santimetre çöktüğü yazar. Cevat Korkut Hoca'nın İzmir Rıhtım İmtiyazı kitabında da aynı şey yazıyor. Alsancak 1 ile 1,5 santimetre arasında çöküyor. Çöktüğü için zaten kasım ayındaki yağışlardan sonra çok fazla su içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Cakarta ve Mexico City'de aynı durumun söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Orada çökme çok daha hızlı. Yılda 10-15 santimetre çöküyor. Onlar çareyi alanı boşaltmakta buldular, yavaş yavaş alanı terk ediyorlar. Çünkü doğanın hızıyla baş etmek mümkün değil" dedi.

'KORDON KOKUYOR'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in en büyük sorununun çökme olduğunu söyleyerek, "İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım ne körfezin kokması ne kirlilik ne de başka bir şey. Uzun vadede tek bir olay var; çökme. Çökme devam edecek. Eğer önlem alınmazsa 50-60 yıl sonra deniz suyu Basmane'ye kadar gelebilir. Şu anda Alsancak'ta kanalizasyon kokuları var. Çünkü yavaş yavaş borular deniz seviyesinin altında kalmaya başladı. Bu nedenle kordon kokuyor. İkinci kordonun su basma nedeni de o. Farkında olmadan birinci kordonu yükseltiyoruz, ikinci kordon çukurda kaldı. Belediyenin özellikle yer bilimcilerle oturup çökme konusunda detaylı çalışma yapması gerekiyor. 50 yıl uzun vade ama çok da uzun sayılmaz. Bir anda geliyor, sizi yakalıyor" diye konuştu.

Kentin 50 santimetre daha çökmesi halinde ne yapılırsa yapılsın, fark etmeyeceğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Set çekmek çözüm değil. Duvar yapmanın hiçbir anlamı yok. Kot yükselteceksiniz, çok pahalı ama tercih meselesi ya da alanı yavaş yavaş terk edeceksiniz, boşaltacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Doğan Yaşar, Türkiye, Basmane, İzmir, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de Zemin Çökmesi Sorunu: Deniz Suyu Basmane'ye Kadar Gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:35 Bengü’den sonra bu kez de Cem Adrian Van Kültür Yolu Festivali’nde yüzüne su şişesi fırlattılar Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar
09:05 Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
07:38 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan maç sonu soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
01:07 Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu’ndan itiraf gibi sözler Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler
08:29 CHP’li başkandan TOGG hamlesi Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti
03:53 Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu Gece saati denize girdi, cesedi 4 saat sonra parçalanmış halde bulundu
00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 10:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Zemin Çökmesi Sorunu: Deniz Suyu Basmane'ye Kadar Gelebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement