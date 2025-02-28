Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika

Yaşam

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Milyonlarca Müslüman için ibadet, oruç ve manevi huzurun doruğa ulaştığı 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. İlk imsak 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece saat 05.08'de, ilk iftar da saat 18.02'de Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18'de son iftar ise 19.12'de Çanakkale'de olacak. 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayı 29 Mart'ta sona erecek.

RAMAZAN BU YIL DAHA KISA SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan ayının bu yıl daha kısa sürmesinin nedenini, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." ifadeleriyle açıkladı.

EN KISA VE UZUN ORUÇ ARASINDA 2 DAKİKA FARK OLACAK

Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak. Böylece geçen yıl ramazanın ilk günü 3 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi. İşlek, ilk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin birbirine yakın veya aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade etti.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ WELLINGTON'DA TUTULACAK

Gabon'un başkenti Librevil'de 13 saat 23 ve Norveç'in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.

RAMAZANIN SON GÜNÜ 3 İLDE EN UZUN ORUÇ TUTULACAK

Ramazanın son günü olan 29 Mart'ta ilk iftarın Iğdır'da saat 18.31'de, son iftarın ise Edirne'de 19.42'de yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce'de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis'te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.