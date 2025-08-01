'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz - Son Dakika
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Yaşam

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz

\'Sular şehri\' Kahramanmaraş\'ta 20 gündür süren kriz
01.08.2025 15:15
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Türkiye'nin en zengin su kaynaklarına sahip şehri Kahramanmaraş'ın bazı mahallelerinde 20 gündür susuzlukla mücadele ediliyor. Vatandaşlar "Dulkadiroğlu o kadar sıkıntıda ki şu an insanlar değil duş almak tuvaleti gelir diye korkuyor" diyerek duruma isyan ederken, bölgede hastalık iddiası da gündeme geldi.

Akarsuları, göletleri, barajları ve suyla iç içe yaşamıyla "Sular şehri Kahramanmaraş" olarak nitelendirilen kentimizde günlerdir su krizi yaşanıyor. Kentin Dulkadiroğlu ilçesinde özellikle Doğukent ve Beyazıtlı mahallelerinde vatandaşlar, 20 gündür su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek isyan etti.

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

"20 GÜNDÜR SU YOK"

Haberler.com İhbar Hattına ulaşan bir okuyucu, "Beyazıtlı Mahallesi'nde 20 gündür sular yok. İnsanlar hasta olmaya başladı. 20 gündür hiç su verilmeyen evler var ve hiçbir yetkili sesimizi duymuyor. Ülkemizde su kaynakları sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir şehrin bunları yaşaması doğru mu?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

HASTALIKLAR BAŞLADI

İhbar hattımıza gelen görüntülerde vatandaşların mahalleye gelen tankerden bidonlarla su aldığı görüldü. Ayrıca bir vatandaş hijyen eksikliğinden çocuğunun hastalandığını öne sürerek, "Krizi iyi yönetiyoruz diyorlar ama benim çocuğum bu durumda" ifadesini kullandı.

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından su dağıtımı yapılacağına dair paylaşımlar yapıldığı görüldü. Ancak vatandaşlar bu tankerlerin sorunu çözmediğini ifade ediyor.

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

"İNSANLAR TUVALETİ GELİR DİYE KORKUYOR"

Kahramanmaraş halkı sosyal medya hesabından susuzluk sorununa isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta aylardır su yok. Kışın altyapı çalışmalarını bahane eden Büyükşehir Belediyesi şimdi de kuyulardaki su seviyesini bahane ediyor. Özellikle depremin yerle bir ettiği Dulkadiroğlu'nda 2-3 günde 1 saat su gelirse mutlu oluyoruz. Ne hikmetse zengin muhitte sorun yok"

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi o kadar sıkıntıda ki şu an insanlar değil duş almak tuvaleti gelir diye korkuyor"

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

BELEDİYE BAŞKANI: İÇMESUYU İLETİM MERKEZİMİZDE TESTLERE BAŞLIYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılavuzlu İçmesuyu İletim Merkezimizde yarın testlere başlıyoruz. Son durum bilgisini Valimizle paylaştık. İnşallah Kılavuzlu Barajımızdan Ayvalı Arıtma Tesisimize su aktaracak ve bu tesisimizden beslenen mahallelerimizdeki yetersizlik sorununu tamamen ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür bir damla su akmıyor, hastalıklar başladı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic:
    eee hani CHP ye sallayan troller. " halis demir "adlı troll kullanıcı neredesin 10 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    ŞÜKR EDİN NANKÖRLER ALLAHDAN GELDİ HASTALIK SUSSUZLUK BİR OLCAĞIZ DİRİ OLCAĞIZ AKP ATASÖZÜ :d 6 3 Yanıtla
  • Desperado null:
    ölüm kapida 3 0 Yanıtla
  • lutfi erkoç:
    nerdesiniz ak İT ler CHP olunca hav hav hav akepe olunca sus pus Allah belanı zi versin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz - Son Dakika
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