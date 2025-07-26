TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 bin 893 misafir ağırlandı - Son Dakika
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Yaşam

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 bin 893 misafir ağırlandı

26.07.2025 15:19
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, şehit aileleri, malul gaziler ve harp malulü gaziler ile ailelerine tatil imkanı sunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığı, kurulduğu günden bu yana 51 bin 893 misafiri konuk etti.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, şehit aileleri, malul gaziler ve harp malulü gaziler ile ailelerine tatil imkanı sunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığı, kurulduğu günden bu yana 51 bin 893 misafiri konuk etti.

Ayvalık ilçesindeki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığı, şehit aileleri, malul gaziler ve harp malulü gaziler ile ailelerinin, rehabilitasyon ve moral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Ağustos 1999'dan bu yana hizmet veriyor. İşgal döneminde Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu atan Yarbay Ali Çetinkaya'nın adının verildiği tesiste gazi ve şehit aileleri, dönem boyunca tesise ait Sarımsaklı Plajı'nda denize giriyor, Çanakkale Şehitler Abidesi, Kaz Dağları, Bergama, Cunda Adası, Şeytan Sofrası gezilerine ve Ayvalık adaları tekne turuna katılabiliyor. Tesiste revir, terzi, berber başta olmak üzere misafirlerin ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar hizmete sunuluyor.

Tesisin pandemi sonrasında kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçerek 11 Ağustos 2024'ten itibaren modern haliyle yeniden hizmet vermeye başladığını dile getiren TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanı, "Tesiste 1'i balayı, 10'u engelli ve 42'si normal oda olmak üzere toplam 53 oda ve 145 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Yaz dönemlerinde 10'ar günlük, kış dönemlerinde ise 13'er günlük periyotlar halinde 12 ay boyunca hizmet verilen tesiste ilk açıldığı günden bugüne kadar 17 bin 18 şehit ailesi ve 34 bin 875 gazi ve gazi ailesi olmak üzere toplam 51 bin 893 misafir ağırlanmıştır" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ, GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN KIYMETLİSİDİR'

Merkezden istifade eden şehit aileleri ve gaziler için faydalandıkları dönem boyunca tarihi ve kültürel geziler düzenlendiğini aktaran merkez komutanı, "Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının TSK Elele Vakfı tarafından, tesisten faydalanan misafirlerin yemek, gezi ve yol giderlerinin ise TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Hak sahibi şehit aileleri ve gazilerin, tesisten faydalanmak için ikametlerinin bulunduğu ya da en yakın Merkez Komutanlıkları veya Askerlik Şubeleri'nden temin edebilecekleri müracaat formlarını doldurarak posta yoluyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Personel Başkanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekmektedir" diye konuştu.

'GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYARIZ'

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi Komutanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit ailelerimiz, şehitlerimizin emanetidir. Onlar için ne yaparsak yapalım, haklarını ödeyemeyiz. Onur timsali gazilerimiz, denizler altındaki inci mercan gibidir. Milletimizin kıymetlisidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ile gazi ve gazi ailelerimizin daima yanında olmak, omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Bu sorumluluk anlayışı içinde misafirlerimizin tesisten faydalandığı sürede onların mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için TSK adına şahsım ve personelim mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman görev yapmaktan onur duyarız."

'BÜTÜN GAZİLERİMİZİN GELMESİNİ İSTERİM'

Güneydoğu gazisi Mehmet Ağaç (51), "Tesise ilk defa geldim. Tesisimiz güzel, bizler için yapmışlar. Plajına gittik, her şeyinden memnunum. Burada değer verildiğimizi anlıyoruz. Bütün gazilerimizin gelmesini isterim" dedi.

Terörle Mücadele gazisi Ahmet Dağhan (27), tesise ilk defa geldiğini söyleyerek, "Çok memnun kaldım. Güzel bir ortam var. Plaja gittik, ilk geldiğimizde tanışma faslı oldu, etkinlikler olacakmış, onlara katılmayı bekliyoruz. Şu anda memnunuz. Önemsendiğini hissetmek önemli, gazilerin ve şehit ailelerinin unutulmadığı noktadayız. O nedenle herkesin gelmesini öneririm" diye konuştu.

'RAHAT ETTİĞİMİZ ÇOK GÜZEL BİR TESİS'

Terörle Mücadele gazisi Bayram Karabıyık (48) da "Burası gazilerin ve şehit ailelerinin rahatlıkla denize girdiği, bize özel, rahat ettiğimiz çok güzel bir tesis. Böyle bir imkanın tanınması çok güzel ama böyle tesisler daha çok yerde olabilir. Başka yerlere de gitmek isteyen arkadaşlar var, daha çok olabilir, sadece burayla kalmamalı" dedi.

İki bacağı da ampute olduğu için denize giriş çıkışının asansörle olduğunu dile getiren Karabıyık, "Burayı farklı kılan en önemli şey asansör, hayatı çok kolaylaştırıyor. Asansörle denize inip, çıkarken rahat ediyoruz, direkt tekerlekli sandalyelerimize geçiyoruz. Burası bu nedenle bizim için en özel yer" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 bin 893 misafir ağırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'nde 51 bin 893 misafir ağırlandı - Son Dakika
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