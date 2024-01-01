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2024 yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. Avrupa Yakası'nda yılbaşını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyenler, meydanda kurulan ışıklı süslemelerin önünde video ve fotoğraf çekildi.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yılı karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile çevredeki sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

ANKARA

Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkuyla girdi. Şehrin işlek yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde yoğun kalabalıklar oluşturan Başkent halkı, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

GAZİANTEP

Yeni yıl coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de yaşandı. Kentte özellikle Yeditepe Mahallesi'nde bulunan üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2024 yılının gelişini coşkuyla kutladı. Üniversite meydanında toplanan vatandaşlar, 10'dan geriye saydıktan sonra saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde 2024 yılına girmenin coşkusunu yaşadı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından havai fişek atarak yeni yılı karşıladı. Öte yandan kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meydan ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

NEVŞEHİR

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi. Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2024 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle doyasıya eğlendi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2024'e 'merhaba' dedi.

Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp kendi aralarında halay çekerek kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 2 bin 600 güvenlik personeli ise görev yaptı.

MERSİN

Mersin'de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Mersin'de vatandaşlar, 2024 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Meyanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hep birlikte geriye sayarak 2024'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2024 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

ADANA

Adana'da yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bazı vatandaşlar 2024 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR

İzmir'de vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarını kent merkezindeki Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarında karşıladı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yıl sevincini yaşadı.

MUĞLA

Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Burada vatandaşların yeni yıl sevincine Muğla Valisi İdris Akbıyık da ortak oldu.

ANTALYA

Antalya'da gece denize giren bazı vatandaşlar, 2024 yılına denizde "merhaba" dedi. Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yaktı.

BURSA

Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu. Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde karşılayarak havai fişek patlattı. Bazı vatandaşlar ise yol kesti, araçlarında bulunan ses sistemlerinden İstiklal Marşı'nı açıp okudu. İstiklal Marşı okunurken bölgeye gelen trafik polisleri de ekip otosundan inerek saygı duruşuna geçti. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğlencelerine kaldığı yerden devam etti.