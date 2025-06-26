102 Asker Disiplin Kurulu ile TSK'dan Çıkarıldı - Son Dakika
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102 Asker Disiplin Kurulu ile TSK'dan Çıkarıldı

102 Asker Disiplin Kurulu ile TSK\'dan Çıkarıldı
26.06.2025 12:40
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MSB, bu yıl 102 personelin Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2234. Yıl dönümü sebebiyle MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Kara Kuvvetleri'nin dünyanın en eski birliklerinden olduğunu belirten Aktürk, "Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye kadar kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir başarıyla icra eden, bölgesel ve küresel barışın tesisi için ayak bastığı her coğrafyada ülkemizin hak ve menfaatlerini korurken dost ve müttefik ülkelere de destek olan, binlerce yıllık geçmişini, modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesi ile birleştirerek emsalleri arasındaki seçkin ve saygın konumunu her geçen gün pekiştiren, Köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2234'üncü kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli birlik ve beraberliğin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğünü aktaran Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 şahıs yakalanmış, 991 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 olmuştur" şeklinde konuştu.

Hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini kaydetti.

"102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır"

Bakanlığın, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, "Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edecektir" dedi.

"Ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz"

İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "Varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz. Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması sürdürülebilir bir barış süreci başlatılması için elzemdir. Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür."

"25 helikopter ile 189 sorti"

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında; Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in 7 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 13 helikopter, 135 sorti yaparak 408 ton su attığını belirten Aktürk, "2025 yılında meydana gelen 14 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 25 helikopter ile 189 sorti yapılarak destek sağlanmıştır" diye konuştu.

Personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, 1 Temmuz'da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi "2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri" 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi. Ayrıca Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 1 Temmuz-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceğini kaydetti.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Asker alma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 102 Asker Disiplin Kurulu ile TSK'dan Çıkarıldı - Son Dakika

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