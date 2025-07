15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde binlerce İzmirli tek yürek oldu

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleşen etkinlikte Konak Meydanı vatandaşlar tarafından dolduruldu. Binlerce İzmirlinin tek yürek olduğu etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ mensuplarının hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 9'uncu yılında İzmir'de anma etkinliği gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u anarken etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside konseriyle devam etti. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Vali Elban "Bu millete artık kimse tuzak kuramaz"

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz gecesinin dünyaya bir ders olduğunu belirtti. Vali Elban, "Öyle bir karanlık geceydi ki bu millet tarihinde böyle bir alçaklığı, böyle bir hainliği hiç yaşamamıştır. Kendisi gibi görünen, kendisi gibi yaşayan, kendisi gibi inandığını ve kendisi gibi bu ülkeye bu millete, bu vatana bağlı olduğunu, hatta bazılarının da peygamber ocağında bu ülkenin en kıymetli ocaklarında görünen Ama niyetlerinin çok farklı olduğunu o gece yapılan hain girişimde fark ettik. ve yaşadığımız o hayal kırıklığı, yaşadığımız o kırgınlık, yaşadığımız o hainliğin getirdiği travma bizim gönül dünyamızda tarihimizde ve hatıralarımızda kapkara bir leke bıraktık. ve o gece her şeyden şüphe duymaya başladık. ve o geceyle birlikte insanların inancına, vatan sevgisine, bayrak sevgisine, ezan sevgisine karşıda bir şüphe ortaya çıkartıldı. Bunun adı kapkara bir fitneydi. ve bu kara fitne maalesef o gece tarihimize geçmiş oldu. Ama bu hain örgütün elemanları kendilerini sinsice yetiştirenlerin öğrettiği her şeyi sonuna kadar öğrenmişlerdi. Ama onların efendileri, onlara bu milletin vatanına, bayrağına, devletine, inancına ne kadar bağlı olduğunu öğretememişlerdir. Dolayısıyla bu millet söz konusu vatan olduğunda, bayrak olduğunda, inancı olduğunda, ortak değerler olduğunda gözünü kırpmadan, tanklara da, mermilere de, toplara da kafa tutacağını onlar hesaplayamamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliği, cesareti ve dirayetiyle, bu millet o gece kurulan her türlü oyunları, her türlü hainliği ve her türlü darbe girişimini canı pahasına, kanı pahasına her türlü fedakarlığı göstererek bertaraf etti çok şükür. Ancak bu destansı mücadele tarihimize bir kahramanlık destanı olarak geçti. Ama bu aynı zamanda 253 şehidimize mal oldu. ve 3 bine yakın gazimize mal oldu. Bu milletimizin gönlünde travmalara mal oldu. Ama bütün bunlar gösterdi ki tıpkı hain terör örgütü FETÖ onun tüm alçak mensupları gibi bu ülkeye düşmanlık besleyenlere o gece bu millet cevabını verdi. Artık bundan sonra hain FETÖ terör örgütü gibi tüm kötü niyetli örgütler boyunun ölçüsünü aldı. Bu milletle artık kimse boy ölçüşemez. Bu millete kimse tuzak kuramaz. Artık bu millete kimse hainlik edemez Biz de her yıl on beş temmuz akşamı bu meydanlara toplanıyoruz. Toplanıyoruz ki bu o gece yaşanan bu kahramanlık öyküsünü tekrar tekrar hatırlayalım. O kahramanların yaptığı fedakar kahramanlığı bir daha dinleyelim. Bir daha izleyelim. Onlarla gurur duyalım. Onların yaptığı fedakarlığa minnet duyalım, şükran duyalım" dedi.

"Onlar şimdi tarihin kara çöplüğündeler"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da, 15 Temmuz'un önemine vurgu yaparak, "O gün ki, yurdumuz işgal edilmek istendi. İşgalciler, gözünü ülkemizin mevcudiyetine dikti. Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden sevdalı bu milletin canına kast etti. 9 sene geçti. 9 yıl önce sizler yine bu meydandaydınız. Ama birileri bakın ne diyorlardı 15 Temmuz öncesi: 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' diyorlardı. Her şey sandıktan ibaret değildir diyorlardı. Peki 15 Temmuz gecesi bize bu nutukları atanlar neredeydi? Sandığı küçümseyenler neredeydi. ATM kuyruklarındaydı, market kuyruklarındaydı, benzin istasyonlarındaydı. Sabaha kadar evlerinde kahve yudumlayıp darbe başarılı olsun da işimizi görelim diye sabırsızlıkla beklediler. Ama siz Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak bu alçaklara, millete kurşun yağdıran, bomba atan, meclisini bombalayan, önünüze geleni ezin geçin diye talimatlar yağdıran bu hainlere, siz o gece geçit vermediniz. Onlar şimdi tarihin kara çöplüğündeler" diye konuştu.

İnan, "Şimdi hala o alçak FETÖ'cülerden ilham alıp darbe imaları yapıyorlar, sokak çağrıları yapıyorlar. 1960 darbesinden aldıkları tat hala damaklarında. 15 Temmuz gecesi o tat boğazlarında kaldı. Bugün darbe iması yapan, cumhurbaşkanımızı darbeyle tehdit eden karikatür tiplere İzmir Konak Meydanı'ndan sesleniyoruz: Sizden öncekiler kalkıştı cevabını aldı; hadi yüreğiniz yetiyorsa buyurun siz de deneyin" açıklamasında bulundu.

" Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde gösterilen o iradeyle"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "15 Temmuz gecesi planladıkları hain plan vaki olsaydı şayet güç yetirebilselerdi bu milletin evlatlarına Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi yerler bir etmekten çekinmeyeceklerdi. Cumhurbaşkanımızı ve tüm dava arkadaşlarını katletmekten çekinmeyeceklerdi. Milletimizin her ferdine hayatı zehretmekten, bu vatanı şer odaklarına teslim etmekten, Türk milletini bu topraklardan esamesi okunmayacak şekilde silmekten çekinmeyeceklerdi. Yüce Rabbime hamdü senalar olsun. Allah'ın inayeti ve milletimizin direnişiyle güç yetiremediler. ve alınlarında silinmez bir ihanet lekesiyle tarihin karanlığına gömüldüler. 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında ülkemizi gayya kuyularına sürükleyecek ideolojiler ve planlar yatmaktaydı. Kurduğumuz istikrarı, umulmaz masalara meze edeceklerdi. Aziz milletimiz yüksek feraset ve basiretiyle oyunu gördü. İşte o feraset ve basiretle, Malazgirt'te ne olduysa, 15 Temmuz'da da o oldu. Kosova'da, Niğbolu'da ne yaşandıysa o yaşandı. Fatih'in İstanbul'u fethi sırasında ihsan edilen o ruhla Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde gösterilen o iradeyle Bu millet belleğindeki ruh ve iradeyle 15 Temmuz gecesi bir kez daha ihanetin cezasını kesti" sözlerine yer verdi.

"Kıyamet sabahın kadar devam edeceğiz"

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' konusuna da değinen Saygılı, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarihi bir açıklamada bulundu. 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bunun için gerekli adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir. Terörsüz Türkiye ile tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye Yüzyılı kapısı tüm yüreklerin gireceği bir kapıya dönüşmüştür. O kapı ki; her siyasi görüşten, her düşünceden, her kimlikten insanımızın ortak geleceğe yürüyebileceği bir kapıdır. O kapı ki; 85 milyonun ortak muştusudur. O kapı ki; Türkiye'nin duası, hayali ve geleceğidir. Aynı toprağın aynı iklimin insanları olarak Türkiye Yüzyılı'nın şafağının nöbetindeyiz. 15 Temmuz'da tuttuğumuz demokrasi nöbetine kıyamet sabahına kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.13'te tüm camilerde aynı anda okunacak sala ile son bulacak. - İZMİR