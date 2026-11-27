Haber: Hilal SOLMAK - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) – 16'ncı Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılışında Sinema Onur Ödülü'nü alan Handan İpekçi, ANKA Haber Ajansı'na "Türkiye hikayesi çok bol olan bir ülke. Hikayelerimiz arttı fakat onları gerçekleştirme zeminimiz azaldı" dedi. Festivalin Program Direktörü Alin Taşçıyan da "Sinema aslında çok güçlü bir adalet savunucusu" sözleriyle seçkinin nasıl hazırlandığını anlattı.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 16'ncısı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Pınar Altuğ'un sunduğu gecede yönetmenler Handan İpekçi ve Mahamat-Saleh Haroun'a Sinema Onur Ödülü, Prof. Dr. Liane Wörner'e Akademik Onur Ödülü, Azize Tan'a ise Sinemaya Katkı Ödülü verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da katıldığı açılış töreninde sanatçılar, akademisyenler ve hukukçular bir araya geldi. Törenin ardından Agnès Jaoui'nin yönettiği "Kreşendo" gösterildi.

Sinema Onur Ödülü'nü Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in elinden alan Handan İpekçi, törende 15 yıl aradan sonra yeniden film çekmeyi umduğunu söyledi. İpekçi, "Adalete çok ihtiyacımız var, hiç olmadığı kadar. Bu ödülü tüm dünyada ve ülkemizde adalet bekleyenler için alıyorum" dedi. Yönetmen, ödülünü sinema sektöründe üretim mücadelesi veren kadın sinemacılara da adadı.

Ödülün kendisi için anlamını ve Türkiye'de film üretme koşullarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan İpekçi, şöyle konuştu:

"Suç ve ceza deyince adalet aklımıza geliyor. Adil şartlarda sinema yapmak istiyorum. Adalet içerisinde yaşamak istiyorum. Türkiye hikayesi çok bol olan bir ülke. Özellikle son zamanlarda daha da hikayelerimiz arttı fakat onları gerçekleştirme zeminimiz azaldı. Böyle bir çelişki içerisinde yaşıyoruz. Biz sinemada gündelik hayatta yaşadıklarımızı peş peşe sıralasak seyirci herhalde 'Artık bu kadar da olmaz' der. Öyle günler yaşıyoruz."

"BAZEN SİNEMANIN KAMERASI MAHKEMENİN GÖRMEDİĞİNİ DE GÖRÜR"

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, açılış konuşmasında festivalin 16 yıl önce adaletin nerelerde konuşulabileceği sorusuyla yola çıktığını hatırlattı. Sözüer, "Adalet sokakta da konuşulur, evde de okulda da ve sinema salonlarında da" dedi. Sinemanın yargı süreçlerinde kayda geçmeyen deneyimleri görünür kılabildiğini belirten Sözüer, "Bazen mahkemenin görmediğini de görür. Bazen mahkemelerde tutanağa geçmeyeni geçirir" diye konuştu.

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise festivalin düzenlenmesinde gönüllülerin ve destekçilerin emeğine dikkat çekti. Semerci, "Adaleti sahipsiz, sinemaları da seyircisiz bırakmayalım" dedi.

HAROUN, WÖRNER VE TAN ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

Sinema Onur Ödülü'nü yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun elinden alan Çadlı yönetmen Mahamat-Saleh Haroun, "Filmlerimde yapmaya çalıştığım şey, ötekileştirilmiş, ezilmiş ve görünmeyen kişilere itibarlarını geri kazandırmak" dedi. Haroun, bu yıl Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını da üstleniyor.

Akademik Onur Ödülü'nü Prof. Dr. Yakın Ertürk'ten alan Prof. Dr. Liane Wörner, kadınların yasalarla tanınan haklara erişimde karşılaştıkları engelleri anlattı. Wörner, "Ulaşamadığınız bir hak, hiç hak değildir" dedi. Hukuk ve sinemanın adaletsizlikleri görünür kılmadaki rolüne de değinen Wörner, "Hikayeler olmadan hukuk kör kalır. Hukuk olmadan hikayeler güçsüz kalır" diye konuştu.

Sinemaya Katkı Ödülü'nü oyuncu Berkay Ateş'in elinden alan Azize Tan, sinema ve kültür-sanat alanında çalışanların karşılaştığı güçlüklerden söz etti. Tan, "Gerçekten yapılan bu işler zorluklarla yapılıyor. O yüzden böyle bir takdir görmek insana devam etme gücü veriyor" dedi.

"SINEMA ASLINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR ADALET SAVUNUCUSU"

Festivalin Program Direktörü Alin Taşçıyan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sinemanın dünyanın dört bir yanından adalet arayışına ilişkin hikayeleri izleyiciye taşıdığını söyledi. Taşçıyan, film seçkisini hazırlarken izleyicinin gösterimlerin yanı sıra söyleşilere ve panellere de katılabilmesini gözettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Film seçmek gerçekten hem çok kolay hem çok zor. Çok film var ve çok iyi filmler var bu konuyu ele alan. Bir yandan da çok zor çünkü bunların arasından iki avuç film seçiyoruz. Bizim gerçekten iki avuç filmimiz var. Ben küçük, kompakt, güçlü bir program yapmayı çok seviyorum. İstiyorum ki izleyici gelsin salonlara, vakti olan tamamını izleyebilsin."

Taşçıyan, programdaki 36 filmin 31'inin Türkiye'de ilk kez gösterileceğini söyledi. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 13 yapımın 10'u, Eurimages Audentia Ödülü için de yarışacak. Yönetmenliğini tek başına bir kadının üstlendiği filmlerin aday olduğu ödül kapsamında, kazanan yönetmene bir sonraki projesi için 30 bin avro destek verilecek. Taşçıyan, geçen yıl festivalde Adalet Savaşçısı Ödülü'nü alan Filistinli yönetmen Raşid Meşaravi'nin fonu aracılığıyla bu yıl bir insan hakları ödülü vereceğini de belirtti.

EMRE ÖZMEN VE İOANNA KUÇURADİ FESTİVALDE ANILACAK

Taşçıyan, 27 yaşında yaşamını yitiren avukat Emre Özmen'e ayrılan bölümde, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın hazırladığı belgeselin gösterileceğini söyledi. Gösterimin ardından iki gazetecinin katılımıyla söyleşi yapılacak. Özmen'in ailesinin girişimiyle bu yıl verilecek özel ödülün sahibini öğrenci jürisi belirleyecek. Festivalin 2023'te Akademik Onur Ödülü verdiği Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de insan hakları anlayışıyla ilişkilendirilen iki film ve bir panelle anılacak.

VisionIST programı kapsamında Mahamat-Saleh Haroun bir ustalık sınıfına katılacak. Haroun'un Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü kazanan "Soumsoum, Yıldızlı Gece" filmi de yönetmenin katılımıyla gösterilecek. Azize Tan ile Bengi Semerci ise bir söyleşide festival düzenlemenin koşullarını tartışacak.

Film gösterimleri 2 Aralık'a kadar İBB Beyoğlu Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'nde sürecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde 27–28 Kasım'da düzenlenen akademik programda ise "Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?" başlığı altında kadına yönelik şiddet suçları, yargılama süreçleri ve İstanbul Sözleşmesi'nin geleceği ele alınacak.