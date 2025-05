19 Mayıs Bayrak Devir Teslim Töreni

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Bayrak Devir Teslim Töreni", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kurtuluş Yolu'nda yapılan törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından programın açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bakan Güler'den 'terörsüz Türkiye' vurgusu

Programda konuşan ve yerli teknolojilerin önemine değinen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "19 Mayıs, asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Öyle ki bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti için Türk milleti esaretle yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek ülkemizin bu güzide şehri Samsun'a çıkmış bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesini de burada yapmıştır. Bu kutlu meşalenin ışığında kısa sürede ülkemizin dört bir yanında milletimizin topyekün direnişi ortaya çıkmış. Cesaret ve fedakarlıkla yürütülen Milli Mücadelemiz Cumhuriyetimizin ilanıyla karşılanmıştır. Böylesine eşsiz bir fedakarlığı ortaya koyan atalarımızın torunları gençlerimiz 19 Mayıs gibi kutlu bir günün yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a gelmeleri de çok anlamlı ve müstesna bir olay olmuştur. Zira 19 Mayıs 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk'ün aydınlık geleceğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan genç nesillerimize duyduğu güven ve inancın simgesidir. Bugün bizler Samsun'da ortaya konan azim ve kararlılıktan ilham alıyor, yarınlarımızın güvencesi olan siz gençlerimizle birlikte Türkiye yüzyıla hedeflerimize ulaşmak için sarsılmaz bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Küresel sorunların ve devletlerarası gerginliklerin had safhaya çıktığı günümüzde her alanda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Risk ve tehditlerin öngörülemez olduğu bu kaotik süreçte özellikle savunma ve güvenlik teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bekamız açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu stratejik yaklaşım ile ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ve liderliğinde savunma sanayinde yaptığı yatırımlarla büyük bir sıçrama yakalamış, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünya çapında övgü ve gıptayla takip edilen bir seviyeye de ulaşmıştır. Nitekim bugün siz gençler 19 Mayıs'ın izinde yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü sembollerimizden biri ve gururumuz olan TCG Anadolu Gemisi'yle de bir seyahat gerçekleştirdiniz. TCG Anadolu gibi kendi klasmanının lideri bu gemimizin yanı sıra karada, denizde ve havada ihtiyacımız olan silah sistemlerimiz operasyonel başarılarıyla pek çok ülke tarafından takdir görmekte ve satın alınmaktadır. Bu sistemlerimiz terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında ülkemizin güvenliğinin korunmasında ve ordumuzun caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapmaktadır. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve 'terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde şüphesiz en büyük pay vatan millet ve bayrak uğruna canların pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Şurası muhakkaktır ki ülke olarak sahip olduğumuz eşsiz mirası ayrım gözetmeden hep birlikte yaşatmak zorundayız. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz dahi yoktur. Dolayısıyla artık birlik ruhuna, kardeşliğe ve aydınlık dolu ortak bir geleceğe doğru güçlü bir adım atıyoruz. Bu yolculukta siz değerli gençlerimizi ve ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızı bizi biz yapan değerler etrafında daha sıkı kenetlenmeye ve ülkemizi güçlü yarınlara hep birlikte götürmeye davet ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır"

Konuşmasında gençlere seslenen Güler, "Saygıdeğer misafirler, çok sevgili gençler, ülkemizin başta savunma güvenlik olmak üzere her alanda elde ettiği birbirinden kıymetli başarıların daha da geliştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına göre bu alandaki üretim imkanlarımızın en düz seviyelere çıkarılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük gayretle sürdürüyoruz. Bugün ve gelecek için uzay tabanlı teknolojilerden yapay zeka sistemlerine, sürü algoritmalarından otonom platformlara kadar pek çok alanda kapasitemizi geliştirerek ve derinleştirerek Türk savunma sanayini daima bir adım önde tutmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu çalışmaların merkezinde artık sizler varsınız ve sizler olacaksınız. Bunun için de kabiliyetlerinizi, bilgi alanlarınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Başarıya ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı bu olacaktır. Eğitim sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsurdur. Çalışmak ise çalışmanın yarısıdır. Çünkü başarı her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir. Sabırlı olun ve uzun vadeli başarı için sürekli çaba gösterin. Unutmayınız ki taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir. Size şunu da hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır. Her birinizin farklı bir disiplinden geliyor olması işte bu yüzden çok kıymetli. Çünkü teknoloji dediğimiz şey artık tek bir alana ait değildir. Yani siz sadece alanınızda değil birbirinizle birlikte yürüdüğünüzde güçlüsünüz. Bu yüzden farklı bakış açılarını büyük bir merakla takip ediniz. Şu bir gerçekçe bilim ve teknolojiyle ilgilenen ve yeni proje ve buluşlara imza atan siz gençlerimiz her şeyin başlı öldürücü bir hızla değişti. Bu teknoloji ortamında ülkemizin geleceğinin de teminatısınız. Elde edeceğiniz bilgi birikimi enginlere ulaşacağına inandığın ufkunuz ve yeteneklerinizi birleştirdiğinizde ortaya çıkacak proje ve ürünlerin ülkemize ve ordumuza müstesna katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak: "Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler"

Gençlerin Türkiye'yi gururla temsil edeceğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla, 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan milli mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selamlıyor; onları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 106 yıl sonra İstanbul'dan yola çıkan 81 gencimiz, bu tarihi yolculuğun final durağında, 19 Mayıs ruhunu Samsun'a taşıdılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da meşalesini yaktığı istiklal mücadelesi, bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştu. O gün Milli Mücadele ruhuyla yola çıkanların emanetine sadakatle sahip çıkan gençlerimiz; bugün aynı ruhla Türkiye Yüzyılı için yola çıktılar. Gençlerimiz; yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler. Milli Teknoloji Hamlemiz, gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yerli ve milli üretim gücümüzle gençlerimizi buluşturan bu organizasyonları tüm gücümüzle destekliyoruz. Gençlerimizin dinamizm ve heyecanını, ülkemizin kalkınma hedefleriyle birleştirmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

106 yıl önce Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkartıldı

Konuşmaların ardından Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Bayrak Devir Teslim Töreni yapıldı. Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bakan Güler ve Bak nezaretinde 5 izciye teslim edildi. İzciler bayrağı kortej eşliğinde ana törenin yapılacağı İlkadım Atletizm Sahası'na götürdü.

TCG Anadolu ilk kez Samsun'da

Kutlamalara damgasını vuran anlardan biri de TCG Anadolu Gemisi'nin Samsun'a ilk gelişiydi. Tören alanının karşısında liman açığına demirleyen TCG Anadolu, gövde gösterisi yaptı. Vatandaşlar gemiyi ellerinde Türk bayraklarıyla selamladı.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. - SAMSUN