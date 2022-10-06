35 yıl önce ABD'den Turgut Özal'a gönderilen sır mektup ortaya çıktı! 5 kişi için özel istekte bulunulmuş - Son Dakika
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35 yıl önce ABD'den Turgut Özal'a gönderilen sır mektup ortaya çıktı! 5 kişi için özel istekte bulunulmuş

06.10.2022 17:09

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık gizemli mektubun içinden bir sır daha ortaya çıktı. Amerika'dan Turgut Özal'a gönderilen mektup, İzmir'de bir sahafta bulundu. 35 yıllık sır mektup haberlerini duyan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kitapçıya gelerek mektubu ilk kez açtı. Kitabın içinden o dönem Adana'da tutuklu bulunan 5 kişinin ismi çıktı.

İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın içinden Turgut Özal'a gönderilen mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Orrion Johnson isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti.

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup ilk kez açıldı

TÜRKİYE'DE BULUNAN 5 MAHKUM İÇİN YAZILMIŞ

İHA'nın servis ettiği "Turgut Özal'a yazılmış 35 yıllık sır mektup" başlıklı haberin ardından Kocaeli'ye gelen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, mektubu açtı. Mektubun, 1987 yılında Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu'na yazıldığı ve bir kopyasının da Turgut Özal'a gönderildiği anlaşıldı. Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu anlaşıldı. Bu kişilerin kim olduğu ve neden tutuklandıkları ise merak konusu oldu.

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup ilk kez açıldı

"İŞKENCEYE UĞRAMASINLAR"

"Sevgili beyefendi, yakın zamanda gözaltı haberi gelen bu beş adam; Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü adına bu yazıyı kaleme alıyorum. Israrla rica ediyorum ki, bu kişiler aileleriyle ve kendilerine atanan yasal temsilcileri ile iletişime geçebilsinler. Ayrıca rica ediyorum bu kişiler, gözaltındayken kötü muamele görüp işkenceye uğramasınlar. Bu kişiler neden gözaltına alındılar? Saygılarımla talep ediyorum ki, haklarında verilen kararlar bana, tüm endişeli vatandaşlara ve topluluklara bildirilsin. Türk yasalarına göre; bu kişiler, duruma özel veya legal olarak değiştirilmediği sürece, 8 Temmuz 1987'den önce serbest bırakılmalı. Lütfen oldukça hassas konuyu inceleyin. Tüm saygılarımla, Orrion Johnson"

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup ilk kez açıldı

"ADANA VALİSİNE YAZILMIŞ"

Haberi gördükten sonra sahaf Şerafettin Ergül ile iletişime geçtiğini söyleyen TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "1987 yılında yazılmış mektubun içeriğini merak ettim, zarfı haberlerde gördüm. Mektup, Amerika'dan postaya verilmiş. İngilizce yazılmış ve Amerikalı birisi göndermiş. Bir sayfalık bir mektup onu da okudum. 1987 yılında Adana Valisine yazılmış bir mektup, kopyası da cc denilerek, ilgilenmesi için babama gönderilmiş. Babam o zaman başbakandı.

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup ilk kez açıldı

"BUNLARIN İSİMLERİNİ ANCAK İSTİHABARATLAR BİLEBİLİR "

Mektupta 4-5 kişiden bahsediliyor. Mektubu yazan kişi, o isimlerin gözaltına alınmalarının nedeninin ne olduğunu, onlara mutlaka iyi davranılması gerektiği, bunların bir suçları yoksa eğer serbest bırakılmaları gerektiğine ilişkin validen ve babamdan rica ediyor. O isimlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama mutlaka birileri onları inceleyecektir. Mektubu yazan adam Orrion Johnson, Adana'dakiler ile ne bağlantısı var? Ne ilişkisi var? O konuda hiçbir fikrim yok. Zaten zarfta hepsinin isimleri yazıyor. Bunların isimlerini ancak istihbaratlar ve devletler bilebilir, ben bilemem. Belki bu bireyler vardır ama tabii ki 1987 yılı, 30 küsur sene geçmiş. Belki hayatta bile değildir" dedi.

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup sahafta bulundu

MEKTUBU AÇMADAN 3 YIL SAKLADI

3 yıldır mektubu açmadan koruyan Şerafettin Ergül, "Emaneti yerine teslim etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, şuanda yerini buldu. Ben de görevimi yapmış oldum çünkü biz sahafların bir görevi de toplumların kültürüne hizmet etmek. Bizim toplumların kaybolmakta olan kültürlerini tekrar toplayıp, muhafaza edip yerine teslim etmemiz gerekiyor. Bende bunu yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ahmet Özal'ın anılarına, babası ve geçmişine saygı duyan, geçmişine sahip çıkan bir insan olarak buraya kadar gelmiş olması bizi mutlu etti. Bu konuda güzel bir duyarlılık gösterdi. Bu duyarlılığı için kendisine teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bu konuyu aydınlatmış oldu çünkü toplumda bir sürü insan merak ediyordu" diye konuştu.

Turgut Özal'a Amerika'dan gönderilen mektup ilk kez açıldı
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Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sırrın içinden, bir sır daha çıktı. Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sırrın içinden, bir sır daha çıktı.
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Turgut Özal, Ahmet Özal, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 35 yıl önce ABD'den Turgut Özal'a gönderilen sır mektup ortaya çıktı! 5 kişi için özel istekte bulunulmuş - Son Dakika

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