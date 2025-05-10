4. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Yerel

4. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başladı

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Antalya’nın mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali "Akdeniz Mutfağı" temasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın artık gastronomi şehri ünvanı ile de anılacağını belirterek, "Antalya’nın saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini otel, restoran gibi işletmelerimizin menülerinde yer vermeli, yerel ürün zenginliğimizin tanıtımına her platformda ağırlık vermeliyiz" dedi.

10.05.2025 09:50  Güncelleme: 10:55
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(ANTALYA)- Antalya'nın mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali "Akdeniz Mutfağı" temasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın artık gastronomi şehri ünvanı ile de anılacağını belirterek, "Antalya'nın saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini otel, restoran gibi işletmelerimizin menülerinde yer vermeli, yerel ürün zenginliğimizin tanıtımına her platformda ağırlık vermeliyiz" dedi.

"Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin açılışı, Karaalioğlu Parkı'nda Antalyalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Açılış törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odası başkanları ile dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şefleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Antalya'da artık eksik fotoğraf tamamlandı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmanın ardından konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın turizmi, sanatı, sporu, kültürü, tarımı ile anlatmakla bitmeyecek bir şehir olduğunu söyledi. Antalya'nın eksik parçası olan gastronominin 4 yıl önce Muhittin Böcek tarafından doldurulduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Muhittin Başkan'a Gastronomi Festivali için teşekkür ediyorum. Antalya'da artık eksik fotoğraf tamamlandı. Antalya artık gastronomi dünyasının buluşma noktası haline geldi. Bu artık sadece Antalya'nın tanıtımı değil, Antalya'nın o güzel mutfağını tüm paydaşlarıyla paylaşan bir organizasyon olmanın ötesine geçmiştir. İyi yemek iyi malzeme ile olur. İyi malzeme, güzel malzeme ise Antalya'nın bizzat kendisidir" dedi.

"27 milyon ziyaretçimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya getiriyoruz"

Başkan Muhittin Böcek ise Uluslararası FoodFest Gastronomi Festivali'nin her geçen yıl büyüyüp geliştiğini dile getirdi. Antalya'nın iki büyük gücünü, kentin lokomotifi olan tarımı ve turizmi, gastronomi ile birleştirdiklerini belirten Böcek, "Antalya'mızın verimli topraklarında yetiştirilen eşsiz ürünlerini yerli yabancı 27 milyon ziyaretçimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya getiriyoruz. Çiftçimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şeflerle gastronomi dünyasına sunuyoruz" diye konuştu.

"Ziyaretçiler, coğrafi işaretli ürünümüzden muhakkak bir kısmını bilsin istiyoruz"

Şehri sadece denizi, güneşi ve mavisi ile değil, yerel mutfağının cazibesi ile de tercih edilir hale getirdiklerini belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Antalya'mızı ziyaret eden misafirlerimize deniz, kum, güneşin yanı sıra piyazımız, serpme böreğimiz, kabak tatlımız gibi birçok yöresel ürünümüz de hafızasında yer bıraksın istiyoruz. Nasıl ki Roma için sadece tarihi eserleri değil, pizzası, dondurması, tatlısı mutlaka denenmeli deniliyorsa, Antalya'mıza gelen ziyaretçinin de zengin mutfağımızdan, tropikal ürünlerimizden, 19 coğrafi işaretli ürünümüzden muhakkak bir kısmını tatsın, bilsin istiyoruz. Antalya'nın saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini otel, restoran gibi işletmelerimizin menülerinde yer vermeli, yerel ürün zenginliğimizin tanıtımına her platformda ağırlık vermeliyiz."

Resmi açılış gerçekleşti

Başkan Muhittin Böcek, konuşmaların ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'e plaket ve Antalya topraklarında yetişen sebzelerden, yenilebilir çiçeklerden ve aromatik bitkilerden oluşan bir sepet takdim etti. Daha sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Muhittin Böcek ve protokol üyeleri, kurdele keserek, festivalin resmi açılışını gerçekleştirdi.

4'üncü FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ilk panelinde Başkan Böcek, Türk yemek tarihçisi şef Vedat Başaran moderatörlüğünde "Akdeniz Şehirlerinde Gastronomi Turizminin Gelişimi ve Deneyim Odaklı Rotalar" konulu panel gerçekleşti. Panele Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz katıldı.

"Bu festival daha da büyük ve dünyada ismi geçen bir etkinlik haline gelir"

İlk panelinden ardından ise Başkan Muhittin Böcek ve şef Arda Türkmen, 'Antalya Sohbeti' etkinliğinde katılımcılarla buluştu. Şef Arda Türkmen, bir şehrin turist çekmesi için birkaç enstrümanı olduğuna dikkat çekerek, "Deniz, kum ve güneşten sonra tarih, sağlık ve spor turizmi var. Artık gastronomi turizmi de dünya da çok etkili. Birçok turist o şehir ile özdeşleşen yemekleri yemek için seyahat ediyor. Antalya'nın bu güne kadar bunu yapmaması büyük bir eksiklikti. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşiyor ve her geçen gün daha üstüne koyuyor. Muhittin Başkanımıza bu konuda teşekkür ederiz. Bu festival daha da büyük ve dünyada ismi geçen bir etkinlik haline gelir. Emeği geçen herkesin eline sağlık" dedi.

Yoğun ilgi gören panelin ardından düzenlenen workshop etkinliğinde şef Gregory Marchand ve 7 Mehmet Restoran 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağından özel bir sunum yaptı. Daha sonra uluslararası ödüllü şefler, Antalyalı vatandaşları selamlayarak, gastronomi festivalinde yapacakları sunumlar hakkında kısaca bilgi verdi. 4. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, Karaalioğlu Parkı içerisine kurulan stantları ve yeme-içme ünitelerini ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 4. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

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