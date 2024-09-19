50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Yerel

50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.09.2024 12:52
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'e "gazi" ünvanı ve "mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yılının kutlandığını belirterek, gazilerin gününü kutladı.

"1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olduğuna dikkati çekerek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17/Suriye 996) terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hava harekatıyla 24 hedef başarıyla imha edilmiştir"

Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."

Hudutlarda etkin ve yüksek emniyet tedbirleri alındığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989'a yükselmiştir" ifadelerini kullandı. Tuğamiral Aktürk ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bakanımız bugün Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekilini kabulünün ardından Bakanlığımızdaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenecek olan ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen kahraman gazilerimizin de katılacağı 'Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü' törenine iştirak edecek, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleriyle bir araya gelecektir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Genelkurmay Bakanı Metin Gürak'ın 13-15 Eylül tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını bildirdi.

"Uluslararası topluma Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz"

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız ve orantısız eylemlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"İsrail; Filistin halkına yönelik acımasız, topyekün ve orantısız eylemlerini sürdürmektedir. Tüm dünya, İsrail'in Filistin'de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükünetin tesisi Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür. Uluslararası topluma Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz."

Tuğamiral Aktürk, SOLOTÜRK'ün 21-22 Eylül tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek "44. International Sanicole Airshow" faaliyetine katılacağını açıkladı. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğinin altını çizen Tuğamiral Aktürk, "3 Eylül'de başlayan Milli Savunma Bakanlığına sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili son durumu soran basın mensuplarına şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir" cevabını verdi.

İran'ın 2 milyon göçmeni geri göndereceğine dair haberler

Bakanlık kaynakları, İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Sınır dışı etme bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı oluşturmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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