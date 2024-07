Vanlılar Yayla Şenliği\'nde Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan\'dan toplumsal barış vurgusu

İSHAK KARA

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Vanlılar Yayla Şenliği'nde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Bizim ihtiyacımız çatışma değil, bizim ihtiyacımız birbirimizi kötülemek kutuplaştırmak değil, bizim ihtiyacımız toplumsal barıştır. Türkiye'de başta Türk ve Kürt halkının ve bu ülkede yaşayan bütün kimliklerin de ihtiyacı budur" dedi.

İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu, 'Vanlılar Yayla Şenliği' düzenledi. Şenliğe; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM ve DBP Van il başkanları, ilçe belediye eş başkanları, çok sayıda CHP ilçe başkanı ve meclis üyeleri, Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Çiftçioğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Vanlı vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Zeydan, şunları söyledi:

"Biz hep söyledik Van'da büyük bir dayanışma ortaya çıktı, özellikle mazbata gasbı sırasında, İstanbul'da yaşayan Vanlı hemşehrilerimiz demokrasiye, hukuka, adalete halkın iradesine yüksek bir duyarlılıkla sahiplenmişlerdi. Bununla birlikte Van'da bizleri ziyaret etmişlerdi. Biz de aynı şekilde halkımızın duyarlılıklarına yakışır bir duyarlılıkla güçlü bir şekilde iade-i ziyaret gibi geldik. Sevgili Eş Başkanımız Sayın Neslihan Şedal ve bütün belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il eş başkanlarımız ile birlikteyiz mutluyuz. İnşallah bu birlikteliğin, bu dayanışmanın toplumsal barışa vesile olmasını ve bu toplumun demokrasinin adaletin yeniden tesis edilmesi birlikte onurlu özgür yaşam iradesinin yeniden güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Halkımız her zaman, her yerde kendi hizmetkarlarına değer vermiştir. Biz de inşallah halkımızın bu teveccühüne bu ilgisine layık bir süreç yürüteceğiz, halkımız bu süreç için her şeyi yaptı, 14 belediyenin 14'ünü de partisine verdi bize inandı, bize güvendi. Biz de bütün arkadaşlarımızla birlikte hep söyledik kendi halkımızla, kendi dinamikleriyle yöneteceğiz dedik. Biz de halkımızın bu fedakarlıklarına yakışır bir duruşla 24 saat hiç durmadan, halkımıza yakışır hizmetler vereceğiz. Halkımızın bu ilgisine karşısında bizim yapabileceğimiz tek şey bu ilgiye karşı 24 saat halkımıza hizmetkarlık yaparak layık olmak.

"Bizim ihtiyacımız birbirimizi kötülemek kutuplaştırmak değil, bizim ihtiyacımız toplumsal barıştır

Aslında burada olması gereken budur. Türkiye çok anormal koşullardan geçiyor. Asıl normal olan farklı siyasi partilerin, farklı düşüncelerin, farklı fikirlerin bile bir araya gelebilmesidir. İnsanlar farklı fikirde oldu diye, farklı siyasi partilerde siyaset yapıyorlar diye ötekileştirilip, kutuplaştırılmamalıdır. Siyasetin dışına itilmemeli. Yani bugün antidemokratik bir şekilde hukuk, adalet ayaklar altına alınarak özellikle Kürt illerinde halkının iradesine karşı gerçekleştirilen kayyum gasbı aslında vicdanlı olan, hukuk ve adaleti savunan herkes tarafından itiraz edilmesi gereken bir konu ve bugün burada bunu gördük. Yani farklı siyasi partileri kayyum atanmalarını eleştirdi, demokrasiyi adaleti sahiplendiler, birlikte özgür yaşamı sahiplendiler bizim ihtiyacımız bu, bizim ihtiyacımız çatışma değil, bizim ihtiyacımız birbirimizi kötülemek kutuplaştırmak değil, bizim ihtiyacımız toplumsal barıştır. Türkiye'de başta Türk ve Kürt halkının ve bu ülkede yaşayan bütün kimliklerin de ihtiyacı budur."

"Van dayanışma kültürü çok güçlü bir kenttir"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal ise şu şekilde konuştu:

"Yılların, on yılların özlemini gidermek, duygularını paylaşmak, dayanışma durumunu yeniden hatırlatmak ve bu hafızayı yeniden canlandırmak için buradayız. Bu sebeple hem federasyon başkanımızın bu anlamlı davetine çok anlam akdediyoruz, bizim için fiziki mesafe uzak olsa da bizim acılarımız da sevinçlerimiz birdir. Bu sebeple Van'ın canı ne zaman yandıysa buradaki hemşehrilerimizin canı da aynı zaman yanmıştır bu dayanışma duygularını her zaman hayata geçirmişlerdir, bu da Vanlı olmanın özelliğidir. Van tarihi kadim bir kenttir, kültürü güçlü bir kenttir, dayanışma kültürü çok güçlü bir kenttir. Dolayısıyla Vanlılar bu değerleri yaşatmak için Türkiye metropollerine gelirken büyük acılarla geldiler ama bu kültürlerinden, dillerinden, inançlarından, yaşam tarzlarından hiç bir zaman ödün vermediler, bunun yayılması için dayanışma ruhunun yayılması için ellerinden geleni de yaptılar. Her zaman aslında ötekileştirilen, yok sayılan kesimler kucaklaşmayı bildiler, bu kültürün buralarda yayılmasına sebep oldular. Bu kültürde tam hepimizin özlem duyduğu adalet kültürüdür, eşitlik kültürüdür dolayısıyla yapılan her bir konuşma, verilen her bir mesaj hepimizin bu değerlere özlem duyduğunu da göstermiş oldu. Tam da bu etkinlikler böylesi duyguların yeniden yeşermesi için, yeniden toplumsallaşması için dayanışmayı dirilten buluşmalardır. Biz de Vanlı hemşehrilerimizin böyle bir şeye vesile olmalarını yeniden kutluyor tekrardan teşekkür ediyoruz."

İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Çitfçioğlu, "Bugün burada Van'ın birliğini beraberliğini gördüm. Sizler, bin 600 kilometre Van'dan bizler için geldiniz bu bizler için büyük bir onur. Halkımız bu meydanları doldurdu, yani artık araçların mesire girebileceği yer bile yoktu. Ben çok mutluyum, bu mutluluk da bu onur da aslında benim de değil hepimizin, tüm dernek başkanlarımızın, hemşehrilerimin tüm yönetimin ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.