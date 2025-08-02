Adana\'da Bıçaklı Tehditler: Kadın Can Güvenliği Yok

Adana'da dini nikahlı yaşadığı kadını yüzünden bıçaklayıp cezaevine giren şahıs, firar edip genç kadına tehdit mesajları atmaya başladı. Can güvenliği olmadığını söyleyen genç kadın, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Ölmekten çok korkuyorum" diyerek feryat etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Sara Bekir (29), 3 yıl boyunca dini nikahlı yaşadığı Serkan T.'den ayrıldı. Ancak sürekli Sara Bekir'i tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip saldırdı. Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden Serkan T., ardından Sara Bekir'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Serkan T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Davadan vazgeçti, serbest bırakıldı

İddiaya göre, Serkan T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan Sara Bekir, şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra Serkan T., cezaevinden çıktı.

Tehditler devam etti, yeniden tutuklandı

Ancak aradan geçen yıllara rağmen Serkan T.'nin Sara Bekir'i tehditleri devam edince genç kadın, geçtiğimiz yıl yeniden şikayetçi oldu ve mahkeme Serkan T.'yi tutuklayıp cezaevine gönderdi.

Cezaevinden firar etti

Geçtiğimiz günlerde ise Serkan T., cezaevinden firar edip genç kadına, 'Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum' diyerek mesajlar atmaya başladı. Öte yandan Serkan T., gönderdiği bir sesli mesajında genç kadına, 'İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum' demesi pes dedirtti.

"Dışarı çıkamıyorum"

Avukatı aracılığıyla yeniden şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Can güvenliği olmadığını anlatan Sara Bekir, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Adalet istiyorum, cezaevine girdi ancak tehditler nedeniyle şikayetimden vazgeçtim ve çıktı. Tehditler yine devam edince tekrar cezaevine girdi, bu seferde firar etti. Yine mesajlar atmaya başladı, dışarı çıkamıyorum. İstanbul'a kaçtım ama kızım burada, onu bırakamıyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi değilim, tutuklanmasını istiyorum"

Serkan T.'nin tutuklanmasını istediğini belirten Sara Bekir, "Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum, ölmekten çok korkuyorum. Gizli gizli yanına gidiyorum. İyi değilim, yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi. - ADANA