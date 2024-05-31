Adana'da Şerefsizlik İlanı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Adana'da Şerefsizlik İlanı Şaşkınlık Yarattı

Adana\'da Şerefsizlik İlanı Şaşkınlık Yarattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde birçok aydınlatma direği ve çöp kutusuna asılan ilanda bir erkeğin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazısı yer aldı. İlanı görenler şaşkınlık yaşarken, bazıları ilanı söküp attı, bazıları ise fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Olayın kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

31.05.2024 09:14
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Adana'da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazılı ilan asıldı.

"Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz"

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile 'Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor', 'Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun', 'Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz' yazıları dikkat çekti.

İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

"Arkadaş grubundan paylaşacağım"

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, "Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana'nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım" diye konuştu.

"Yazılanlar doğruysa hak etmiş"

Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, "Görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Şerefsizlik İlanı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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