Akçakoca Halkı Maden Arama İznini Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

Akçakoca Halkı Maden Arama İznini Protesto Etti

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Akçakoca halkı, Kurukavak köyü Kaplandede mevkisinde bir şirkete maden arama izni verilmesini protesto etti. Çevre aktivisti Çetin Yılmaz, bölgedeki mücadelenin sadece Akçakoca'nın değil, diğer bölgelerin de mücadelesi olduğunu belirtti.

05.08.2024 09:57
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca halkı, Kurukavak köyü Kaplandede mevkisinde bir şirkete maden arama izni verilmesini protesto etti. Çevre aktivisti Çetin Yılmaz, "Akçakoca'nın mücadelesi, Alaplı'nın, Devrek'in, Zonguldak'ın, Yığılca'nın, Çilimli'nin, ya da Ordu'nun İliç'te ölenlerin mücadelesidir. Biz mücadele etmediğimiz takdirde biz mücadeleyi bugün kaybederiz, hedefimizde altın firmaları var ve bu firmalara peşkeş çekenler var, biz Akçakoca'yı vermeyeceğiz" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kurukavak köyü Kaplandede mevkisinde bir şirkete maden arama izni verilmesine bölge halkı ve çevre örgütleri tarafından protesto edildi. Eyleme Türkiye Çevre Platformu (TURÇEP) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toker, Batı Karadeniz Çevre Platformu (BAKÇEP) üyeleri, Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) üyeleri, HAYTAP Düzce İl temsilcisi ve çevre aktivistleri Neşe Perihan Kulak ve Çetin Yılmaz, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Akçakoca Şubesi üyeleri, eski CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, muhtarlar, vatandaşlar ve köylüler katıldı.

"Akçakoca'yı vermeyeceğiz"

Çevre aktivisti Çetin Yılmaz, şunları söyledi:

"Burada bulunmamızın sebebi ağaçlardır, deredeki sudur, balıklardır, topraktır, insandır, yaşama mücadelesidir. Hepimizin arasında farklı düşünenler olacak, kesinlikle burada bir siyasi konu yoktur. Ben Akçakoca'da maden araması gündeme geldiğinden beri buradayım. Bu sorun sadece Akçakoca'nın sorunu değil, Batı Karadeniz Bölgesi, bilmediğimiz bir güçler sayesinde hedefe oturtulduk, bizim toprağımıza göz koydular, bizim ağaçlarımıza, bizim sularımıza göz koydular, dolayısıyla bizim yaşamımıza da göz koydular çünkü siyanür insan öldürüyor, kurbağa, ağacı, böceği, kuşu öldürüyor, bütün canlıları öldürüyor. Böyle bir süreçte 225 tane altın madenine ruhsat verildi, burada gidecek olan şu, bu dağ gitti mi, bu fındık gitti mi, artık senin yaşam hakkın yok. Burada bir çevreci olarak şunu söylemek istiyorum, artık Akçakoca'nın mücadelesi, Alaplı'nın, Devrek'in, Zonguldak'ın, Yığılca'nın, Çilimli'nin, ya da Ordu'nun İliç'te ölenlerin mücadelesidir. Biz mücadele etmediğimiz takdirde biz mücadeleyi bugün kaybederiz, hedefimizde altın firmaları var ve bu firmalara peşkeş çekenler var, biz Akçakoca'yı vermeyeceğiz."

"Bu bölge değil tüm Türkiye'nin sorunu bu"

TURÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toker ise "Bu sorunun nasıl geliştiğini arkadaşlar aktardı. Burada siz yaşıyorsunuz sizler biliyorsunuz, Anadolu coğrafyası resmen işgal altında, ulusal Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız dedelerimiz, kurtarmışlar, kanlarını, canlarını vermişler, bu sefer topları ve tüfekleriyle gelmiyorlar şimdi altın için geliyorlar. Bizler tüm Türkiye'yi buraya sefer etmek için buradayız, geldik olayı yerinde görelim istedik, bizler İliç'i gördük, her şeyi gördük, Türkiye'de neredeyse tüm coğrafyasını İliç'e döndürme çabası yolculuğu var. Burası İstanbul'a su veren bir alan, tüm Marmara'ya su veren kaynakların olduğu alan. Bu bölge değil tüm Türkiye'nin sorunu bu. Bu bölgeyi ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

Köy sakini kadınlar ise "Bizim için köyümüz altın, bu madencileri burada istemiyoruz, asla çoluk çocuğumuzun haklarını onlara yedirmeyeceğiz, canımız pahasına savunacağız" şeklinde konuştu.

Akçakoca Halkı Maden Arama İznini Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçakoca Halkı Maden Arama İznini Protesto Etti - Son Dakika

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