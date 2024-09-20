AKP\'li Şavşat Belediyesi\'nin 31 İşçinin Sözleşmesini Yenilememesine Yönelik Tepkiler Sürüyor.

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - AKP'li Şavşat Belediyesi'nin CHP döneminde işe alınan 31 işçinin sözleşmesini yenilememesi üzerine ilçeye gelen CHP heyeti, Şavşat Meydanı'nda açıklama yaptı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "İşçiyle uğraşılır mı arkadaşlar, ekmeğini eve götüren işçiyle uğraşılır mı, işçiyle uğraşırsak buralar bize haram olsun. Yüreğimiz bugün Şavşat'la atıyor. Siyasi kimliğimizi, parti rozetimizi Şavşat'ın girişinde bıraktık Şavşat kimliğimizle geldik. Buradan bütün Şavşat'a el uzatıyoruz; yapmayın. Bu sokaklarda adam olmak seçimden sonrada sokaklarda onurlu gezmektir" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde AKP'li belediyenin CHP döneminde alınan 31 işçinin iş sözleşmesini yenilememesine yönelik tepkiler devam ediyor. Yapılan tüm görüşmelere ve açıklamalara rağmen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'ın geri adım atmaması üzerine Şavşat'a gelen CHP Heyeti, Şavşat Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

"Siyaset bir cekettir ve üzerinizden çıkardığınız zaman insanlığınız kalır"

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Belediye başkanımız küçük kentlerin şehreminisidir ve küçük kentlerin büyüğüdür, kentlerde huzurun, asayişin ve birlik beraberliğin sağlanmasını belediye başkanı yapar. Ayrıştırmayı yapmaması lazım. Burada 31 tane sözleşmesi yenilenmeyen kardeşlerimizin hakkını savunmak için sayın belediye başkanımızın tekrar düşünmesini istiyoruz" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise şunları söyledi:

"Burada yapılan bir emek kıyımıdır. Burada yapılan Şavşat halkının huzurunu birbiriyle dayanışmasını bozmaktır. Büyük bir ihtimalle bu kadar tahmin edilmedi. Yani aynı köylülerdir, aynı apartmanda otururlar akrabadırlar. Aynı şey bizim başımıza da geldi ve bizden önceki yönetim 98 kişiyi işe aldı ve şu şaibe hep konuşuldu; işten atacaklardı ve biz dedik ki '1 Nisan'da geldiğimizde hiçbir arkadaşımızı işten atamayacağız' ve atmadık. Prensibimiz şuydu; dili, dini, ırkı ve aidiyeti ve siyaseti ne olursa olsun kimliğinde Artvin yazıyorsa o evlat bizim evladımızdır. Tek kırmızı çizgimiz var Artvinli olması. Eğer bu tasarrufu yapanlar bu memleketin çocuklarıysa, eğer bu kırgınlığı bu kıyımı bu küskünlüğü yapmasınlar ve bundan vazgeçsinler. Cenazemizi beraber kaldırıyoruz, düğünümüzde el ele tutup horon oynuyoruz ve kimse kimsenin siyasetinin ne olduğuna bakmıyor. Bu hem Artvin halkının ayıbıdır hem Şavşat'ın ve hepimizin ayıbıdır burada yapılan yanlıştır. Siyaset bir cekettir ve üzerinizden çıkardığınız zaman insanlığınız kalır."

"Hiçbir işçinin ocağına incir ağacı dikmeyeceğimizi dedik"

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, "Malumunuz Yusufeli ilçesinin belediye başkanı olduk 56 yıl sonra. Birçok belediyede olduğu gibi Yusufeli Belediyesi'nde de ekonomik sıkıntılar var ve işçilerle ilgili fazla alım var. Şu anda da 104 tane personel var ve bunların 26 tanesi 31 Mart'ın hemen öncesi işe alındı. Hepsinin seçim öncesinde teminatı bizler olduk. Hiçbir işçinin emekçinin ocağına incir ağacı dikmeyeceğimiz dedik ve sözümüzün arkasında durduk" dedi.

İşten çıkarılan Şavşat Belediyesi çalışanı, "Artvin'in hiçbir yerinde olmayan bir kıyım yaşadık ve biz başkana da kendimiz bir araya geldiğimiz toplantıda da ifade ettik. Biz mahkeme yoluyla geri geleceğiz ve bütün işçi arkadaşlarımla beraber mücadelemize devam edeceğiz. Hiç kimse hiçbir yerde baki değildir, bizim tek bakiliğimiz emek mücadelesidir alın teri mücadelesidir bütün Şavşatlılara saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüreğimiz bugün Şavşat'la atıyor"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şunları söyledi:

"2019'u iyi hatırlıyorum 2019da biz burada Nihat Acar'la belediye başkanlığını aldık ve o tarihte de çalışan AK Parti döneminde alınan 26 arkadaş vardı ve hiçbirine dokunmadık. Nihat Acar doğrusunu yaptı çünkü biraz önce Bilgehan Erdem çok güzel konuştu ırkı, cinsi, siyasi düşüncesi hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. İşçiyle uğraşılır mı arkadaşlar ekmeğini eve götüren işçiyle uğraşılır mı, işçiyle uğraşırsak buralar bize haram olsun. Yüreğimiz bugün Şavşat'la atıyor, siyasi kimliğimizi parti rozetimizi Şavşat'ın girişinde bıraktık Şavşat kimliğimizle geldik. Buradan bütün Şavşat'a el uzatıyoruz yapmayın şair demiş ki 'çocuklara kıymayın efendim', çalışanlara kıymayın efendiler. Ben Şavşat'a karşı siyaset yapmadım ve belediye başkanıyla bu ilin milletvekili olarak uğraşmadım. Bakın çok kalabalık geldik ve bir dahaki sefer daha kalabalık geleceğiz gelmeyelim böyle.

"Bu çocuklar sahipsiz değil ve bu çocukların yanındayız"

Bu sokaklarda adam olmak seçimden sonrada sokaklarda onurlu gezmektir. Kimsenin ayağına basmayalım ve hiç incitmedik sizi öyle de bir niyetimiz yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri olarak barış çubuğuyla, elimizde çiçeklerle geldik. Size el uzatıyoruz Şavşat'a, yapmayın. Yapmayın yazıktır yapamayın diyoruz. Bizi zorlamayın kötü şeylere ve bizi yanlış yerlere zorlamayın o kadar diyorum yapmayın diyorum bakın. Bu çocuklar sahipsiz değil ve bu çocukların yanındayız diyorum. Çok şey konuşurum ama saygımdan boğazımda düğümleniyor bu kadar konuşuyorum. Bugün bu kadar konuşacağım 1 Ekim'de parlamento açılıyor ilk konuşmam bu olacak, inşallah bu konuşmayı yapmam arkadaşlar. Türkiye'ye Şavşat'ı ezberlettirmeyin bana ve hepinizi saygıyla selamlıyorum."