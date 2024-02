Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker: \'Su sorununu çözdük, içme suyu projesi ihale aşamasında\'

Yerel

KEMAL ONUR ATALAY

Cumhuriyet Halk Partisi, Aksaray'ın Saratlı Beldesi'nde aday tanıtımı ve seçim bürosunun açılışını yaptı. Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker, "Belediye Başkanı olduğumda altı ay içerisinde Saratlı'da en büyük sorun su sorunuydu, biz bunu çözdük. Altı ay içerisinde kuyuları kazdık, güneş panelleri kurduk, bunları giderdik. İçme suyu projemizin bütün hepsini bitirdik ihale aşamasına getirdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Aksaray'ın Saratlı Beldesi'nde aday tanıtımı ve seçim bürosunun açılışını yaptı. Tanıtım toplantısına CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Birçok projesini yerine getirdiğini söyleyen Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker şunları söyledi:

"Şu anki mevcut belediye başkanı olarak ve tekrar aday oldum CHP'den, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Eğitime sonsuz destek verdik, servisler kaynak kitaplar ücretsiz okulumuzun tüm ihtiyaçlarını anında giderdik, sorunlarını çözdük. Belediye başkanı olduğumda altı ay içerisinde Saratlı'da en büyük sorun su sorunuydu, biz bunu çözdük. Altı ay içerisinde kuyuları kazdık, güneş panelleri kurduk, bunları giderdik. İçme suyu projemizin bütün hepsini bitirdik ihale aşamasına getirdik. Bundan sonra yapacaklarımdan bahsedecek olursam; altı ay sonra kazmalar vurulacak. Su kuyuları, kanalizasyon içme suyu projemiz kesinlikle bitti, ihale aşamasında. Ben yönetime geldiğimde Saratlı toz ve çamur içindeydi. 181 bin metrekare taş döşedim. Cumhuriyet Mahallesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Mahallesi halkı dedi ki 'başkanım bu vaatleri sunuyorsunuz ama broşür elimizde bunu sana sorarız beş yıl sonra.' Geçen Cumhuriyet Mahallesine gittim broşürü getirin dedim. Hepsini tek tek yolunu suyunu mezarlığını ve ekstra oraya cemevi kazandırdım. Bahçesi, ağaçlandırması ve gereken her şeyi yerine getirdim.

"SÖZ VERDİKLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Festivaller yaptım. Çocuk festivalleri düzenledik. Tiyatrolar düzenledik. Saratlı'ya mezar düzenlemesi yaptık. Biliyorsunuz mezarlığa gittiğimizde çamurluktan çıkamıyorduk biz taş döşettik ve belediye olarak mezarlık hizmetlerinde her şeyi karşılıyoruz. Bunların hepsini söz verdiğimiz gibi yerine getirdik. Yeraltı şehri tanıtımında çok büyük imzalar attık. Günlük şu an ziyaretçi sayısı 750-800 kişi. 45 büyükelçi misafir ettik. Saratlı'yı dünyaya tanıttık, piknik alanları oluşturduk. Dört adet park yaptım, ikisi bitti ikisi bitmek üzere. Çocuklarımızı hiçbir zaman ihmal etmedik ve yüzlerce ağaç diktik. Saratlı'yı yeşillendirmek için elimden ne geliyorsa yaptım. Her yıl öğrencilerimizi lise ve ortaokul hariç, çocukları Atamıza gönderiyorum. Her yıl başarılı öğrencilerilerimizi seçiyoruz, Ankara'ya Anıtkabir'e gönderiyoruz. Bunun yanında çocuklarımızı Kayseri, Konya gibi bu illere geziler düzenleyerek gönderiyorum.

"YAŞLI BAKIM EVİ İKİ HAFTA AÇILACAK"

Üç ay önce başlattığım iki hafta içerisinde teslim edilecek olan yaşlı bakım evini yaptım. Yaşlı bakımevi Saratlı'ya ihtiyaçtı biliyorsunuz. Ali Başkan ve milletvekilleri ile açılışını beraber yapacağız. Doğal gaz projemiz onaylandı. İki kere başvurmuştuk ret geldi. Üçüncüye onaylandı. Pınarbaşı Mahallesi bize katıldığı için buradan ayrı ayrı Pınarbaşı Mahallesi halkına da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Mahallesine ne söz verdiysem yerine getirdiysem aynı şekilde Pınarbaşı Mahallesine de buradan şeref sözü veriyorum."

"BİRÇOK BELEDİYENİN GÜCÜ YETMEYECEĞİ PROJELERİ YAPTI"

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ise "Zeki başkanın adaylığını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Zeki Başkan burada beş yılını anlattı. Biz de dinledik. Saratlı büyüklüğünde bir belediye için kısa sürede yapılmayacak çok şey yaptı. Birçok gücü yetmeyeceği projeler, yaptı bu anlamda başkanı tebrik ediyorum" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İŞİDİR"

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk şu şekilde konuştu:

"31 Mart'ta bir seçime gidiyoruz. Biz insana dokunan, insanı referans alan, insana hizmet eden bir belediyecilik yarışı olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bakın belediye başkanımız konuştu, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Biz bu seçimin öyle bu havada, bu tempoda bu atmosferde devam etmesini istiyoruz. Bizim karşımızda dili kirli, vicdani körelmiş ve bu ülkeyi bölüp, bu ülkenin insanını ötekileştirmekten beslenen buna umut bağlayan bir siyasi lider var karşımızda. Bir yandan da bununla mücadele ediyoruz.

Bugün Saratlı'da gördüğümüz bu kucaklaşmayı, bu dayanışmayı, bu paylaşmayı bu ülkenin her bir coğrafyasına yayacağız. Bunun sözünü veriyorum değerli dostlarım. İşte biz o yüzden Saratlı'da Zeki Türker gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde belediye başkanı adaylarımız kazansın istiyoruz. Belediye başkanlığı hizmet işidir. Belediye başkanlığı vatandaşlarımızdan hayır duası alma işidir. Bakın bir belediye başkanı ne yapar? Çamur deryası olan her yerde kilitli taş var. Başkanımız 'yeşil alan' dedi. Belediye başkanımız ağaçlardan bahsetti hepimizin nefes alması için çok önemli. Bununla yetinmeyip kasabada yaşayan yaşlılara elini uzattı. Zeki Başkanımız gençlere elini uzattı. Gençlerin sosyal faaliyetleri ile zaman geçireceği hizmetleri oldu. Zeki başkanımız festivaller düzenleyerek sadece Saratlı halkının değil Aksaray halkının da bir yıl önceden temmuz ayın beklediği bir festivali yeniden faaliyete geçirdi. Biz belediyecilik hizmetinin bu olduğunu söylüyoruz. Her bir belediye başkan adayı hizmetiyle yarışmalı, yaptıklarıyla yarışmalı. Seçmenimiz de onu hizmetleri ile sandıkta çıkarmalı."