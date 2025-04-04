Alaçatı Ot Festivali\'ne Geri Sayım Başladı... Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Buruk Ama Unutulmaz Bir Festival Olacak"

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde 17-20 Nisan'da düzenlenecek 14. Alaçatı Ot Festivali'nde, bu yılın otu "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla kaya koruğu olarak belirlenirken, 'Adalet' temalı açık mikrofon forumu da yapılacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gündemi de içinde yaşatarak ama kültürümüze, esnafımıza, kadın üreticilerimize ve pazarcılarımıza, turizmcilerimize sahip çıktığımız bir zeminde, buruk ama yine unutulmaz bir festival olacağını tahmin ediyorum" dedi.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali'nin lansmanı gerçekleştirildi. 17-20 Nisan günleri arasında Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirilecek festivalin teması "Toprak, Zaman ve Tat" olarak belirlenirken, bu yılın otu olarak ise "kaya koruğu" belirlendi.

Çeşme'de bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin bu yıl 14'üncü kez düzenleneceğini belirterek "Benim belediye başkanı sıfatıyla ikinci ama çok uzun yıllardır katılımcı olarak ve asla kaçırmadığım bir festival. Çocukluğumdan bugüne kadar gelen bir festival ve onun bugünlerde belediye başkanı olarak temsil ediyor olmak bile bende tarifsiz duygular yaratıyor" dedi.

"Ülkemizin makus talihi"

Denizli, sözlerinin başında ülkede son dönemde yaşanan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara değinerek "Gönül isterdi ki bugün biz farklı bir şey konuşalım. Farklı sadece işte gastronomi, sadece sofraları, sadece Alaçatı otlarını konuştuğumuz bir gün olmasını arzu ederdim. Herhalde ülkemizin makus talihi. İstanbul Alaçatı Ot Festivali basın lansmanını yaptığımız sabah Beykoz Belediye Başkanımız gözaltına alınmıştı. Orada da benzer bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki ne yazık ki günlerimizi sadece olması gerektiği şekliyle kutlayamıyoruz. Hiçbir şeyi aslında olduğu şekliyle anlatamıyoruz. Sürekli araya ülkenin ne yazık ki arkasında duramayacağımız gündemleri tarafından gündem bocalanıyor. O günden bugüne araya bir ramazan girdi ve o günden bugüne çok daha sert, çok daha ülkemizi asla görmek istemeyeceğimiz, ülkemize asla yakışmayan görüntülerle bugün buradayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın haksızca tutuklandıkları ve bugünlerini Silivri Cezaevi'nde geçirdikleri bir dönemden geçiyoruz. Festivali yapıp yapmamak bir gündemdi. Uzun değerlendirmeler sonucunda şuna kanaat getirdik; bu festival genel üreticilerimize, kadın üreticilerimize, pazarcılarımıza, küçük esnafımıza büyük bir müjde gibi. Bizim Eylül 15 itibarıyla bölgemizde yaşayan tüm esnafımız, tüm pazarcılarımız, tüm kadın üreticilerimiz bugünün gelmesini heyecanla bekliyor. Çünkü Eylül 15'ten Nisan'a kadar ne yazık ki iş yapamadıkları bir kent çeşidi. Yılbaşında bir miktar ziyaretçi alıyoruz ama onun dışında ne yazık ki ekonomik olarak zor geçirdikleri bir 7-8 ay yaşıyorlar" dedi.

Festivalde 'adalet' temalı açık mikrofon forumu yapılacak

"Benim yerel yönetici olarak sorumluluğum onlara karşı koşullar ne olursa olsun devam ediyor" diyerek sözlerini sürdüren Denizli, şunları kaydetti:

"Kararlarımızı duygusal değil, kararlarımızı sahip olduğumuz sorumlulukların bilincinde ve farkındalığında olarak almak durumundayız. Bu tabii ki değerlendirilmiş, tabii ki gerekli siyasi iradeyle görüşülüp sonrasında da festivalin iptal edilmesinin bölgeye olan zararının daha fazla olacağına kana getirilmiş olarak bu kararı aldık. Ama ben bu yıl yeni bir şey yapmak istedim. Bu yıl herkesin gündeminde siyasi mağdurlar var. Herkesin gündeminde tutuklu öğrenciler var, tutuklu gazeteciler var, sanatçıların üzerinde bitmek bilmeyen baskı var. Dolayısıyla dedik ki neyi konuşmamız lazım bu sene Alaçatı Ot Festivali'nde? Bu sene Alaçatı amfimizde bir 'adalet' temalı açık mikrofon forumu yapmaya kararlaştırdık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizin açık mikrofonda adaleti konuşacakları, daha doğrusu adaletsizliği konuşacakları bir zemin yaratmak istiyoruz. Çünkü Türkiye, ne yazık ki bu görüntülere yakışmayan bir ülke. Bu ülkede eğer sandığımızı, seçme seçilme hakkımızı ve seçilmiş belediye başkanlarını hunharca hapse attığımız bir Türkiye gerçeğini yaşatırsak bu toplum buna 'tamam' demez. Bu toplum millet iradesine, sandık iradesine sonuna kadar sahip çıkar. Festivalimizde bu yıl adalet temalı açık mikrofon forumumuzda Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm ziyaretçilerimize açık bir kürsü vereceğiz ve gündemi içerisinde yaşatacağız. Aynı zamanda tabii ki Ekrem Başkanımızın ve diğer siyasi tutuklu arkadaşlarımızın Alaçatı Ot Festivali'ne güzel mesajları mutlaka olacaktır. Onları da tüm katılımcılarımızla paylaşacağız."

Sınırları aşan marka

Alaçatı Ot Festivali'nin marka olarak ülke sınırlarını aştığını da belirten Denizli, şöyle devam etti:

"Festivalimizin tarihini bu yıl 17-20 Nisan olarak kasım ayından belirleyip, tüm turizm paydaşlarımıza önceden bildirdik. Onlar dünyanın dört bir yanına gittikleri fuarlara ve iletişimde oldukları acentelere festivalimizin tarihini erkenden bildirdi ki batı turizminden de yabancı turistlerinde gelmesinin zemini birkaç ay önceden hazırlanmış olsun diye. Bu yıl temamızı belirlerken 'Toprak, Zaman ve Tat' vurgusunu öne çıkartmak istedik. Çünkü zaman zaten bizlere biraz da mübadil kültüründen gelen bu otların, Ege'nin tabii ki mutfağının öne çıkan şeyi ama mübadil kültürünün de ön planda olduğu, aynı zamanda topraktan yetişen ürünlerin sofralarda buluştuğu ki bu yıl stantlarımızda özellikle gıda stantlarımızda ot kullanılmayan ürünlerin satımını kesinlikle yasaklayan kurallar da koyduk ve denetlenecek. Evde en iyi yaptığımız yemeği değil, evde en iyi şekilde pişirdiğimiz otları sattığımız bir zemin hazırladık. Kurallarımızı da bu netlikte koyduk. Aynı zamanda bu yıl plastik poşet yasaklanmasına karar verildi. Dolayısıyla stantlarda kese kağıdı veya farklı geri dönüştürülebilir malzemeden oluşan paketlerin kullanılması konusunda da stant katılımcılarına kendilerinin rızasının da alındığı bir anlaşma imzalattırıldı. Bu yılın ana ot teması; kaya koruğu. Enteresan, ben heyecanla bekliyorum samimi söyleyeyim. Kaya koruğunu ben yalnızca işte gittiğimiz birkaç balıkçıda zeytinyağlı olarak yedim. Yani soğuk bir meze olarak yedim. Ama denemeler başladı. Şu an Çeşmemizin kıymetli şefleri böyle çeşitli denemeler yapıyor kaya koruğuyla. Ben heyecanla bekliyorum. Hiç sıcak olarak tükettiğim bir ot değildi kaya koruğu. Enteresan olacak. Farklı lezzetler tadacağız ama eminim çok çok keyifli bir deneyim olacak hepimiz için."

7'den 70'e festival

Festivalde kültür sanat etkinliklerinin de yer alacağını kaydeden Denizli, şunları söyledi:

"Atölyelerimiz, konserlerimiz, söyleşilerimiz, sanat sokağımız ve geçtiğimiz yıl ilk kez koyduğumuz ve çocuklu aileler tarafından 'Allah sizden razı olsun' denilen tabii ki çocuk etkinlik alanımız da olacak. Çünkü ailelerin en çok zorlandığı şey buydu. 'Geliyoruz çocukları oyalayacak veya onlara işte böyle hani rüşvet olarak sunabileceğimiz hiçbir etkinlik olmadığı için hani çocuklar hemen eve dönmek istiyorlar veya otele dönmek istiyorlar' dediler. Onu da düşündük. Geçtiğimiz yıl yaptık ve çok güzel dönüşler aldık. Bu yıl yine çocuklarımız için de festivali unutulmaz kılacak belli faaliyetlerimiz de alanda olacak. 7'den 70'e festivalin hitap etmesini son derece önemsiyoruz. Edebiyat söyleşileri sadece edebiyat üzerine olmuyor. Tabii ki bildiğiniz gibi programı açıkladık. Lütfen Alaçatı Ot Festivali'nin sosyal medya hesaplarından programın tamamını inceleyin. Aynı zamanda Ege mutfağı kültürünün bilim insanları tarafından konuşulduğu veya uzmanlar tarafından anlatıldığı çok değerli söyleşilerimiz ve toplantılarımız da olacak. Bunlara mutlaka katılım göstermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten ben geçen yıl dinlediğimde bilmediğim çok fazla şey öğrendim Ege mutfağına ve Alaçatı mutfağına dair, kültürüne dair bilmediğim envaiçeşit bilgiye sahip oldum. Bu nedenle sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ki şefler meydanımız. Bu yılda yine birbirinden kıymetli hem çeşmemizden hem Türkiye'nin tanınmış şeflerinden oluşan şahane bir şefler geçidimiz olacak. Şefler meydanı en çok önemsediğimiz meydanlardan ve daha çok kadınların koşarak gittiği ve böyle canlı olarak şeflerimizi mutfakta yemek yaparken izledikleri ve eşsiz tariflerini aldıkları bir alan oluyor. Yine Şefler Meydanımız bu yıl çok değerli isimlere ev sahipliği yapacak. Konserlerimiz de dört günlük festivalimizin üç günü yine sanatçılarımızın gelip yine 7'den 70'e herkese güzel ve unutulmaz vakit geçirmesini hedeflediğimiz bir sanatçı seçkimiz oldu."

"Buruk ama unutulmaz bir festival olacak"

"Benim adıma buruk geçecek bir festival, sürekli arkadaşlarımın aklımda olduğu günlerden geçiyorum. Sürekli arkadaşlarımın bizlere bıraktığı mirası nasıl temsil etmem gerektiği üzerine düşünüyorum" diyen Denizli, sözlerini "Ben artık belediye başkanlığına kendim için değil ben artık birkaç kişilik belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Bizler gibi bütün arkadaşlarımızın da aynı sorumluluk güvenliğiyle hareket ettiğini görüyorum. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali bu yıl Alaçatı Ot Festivali'nin kültür mirasını taşıyan ve tabii ki mevsimsel bir festival olması sebebiyle bu tarih dışında ileri atılamayan, bu yıl bu şekliyle ev sahipliği yapacağız. Gündemi de içinde yaşatarak ama kültürümüze, esnafımıza, kadın üreticilerimize ve pazarcılarımıza, turizmcilerimize sahip çıktığımız bir zeminde, buruk ama yine unutulmaz bir festival olacağını tahmin ediyorum" diye tamamladı.

Tanıtım toplantısında Ayhan Sicimoğlu da festivale dair değerlendirmelerde bulundu.