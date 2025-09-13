Araç Servislerinin Haksız Kazancı - Son Dakika
Araç Servislerinin Haksız Kazancı

Araç Servislerinin Haksız Kazancı
13.09.2025 10:17  Güncelleme: 11:47
Araç servisleri, ufak hasarları boyalı göstererek sürücülere büyük zararlara yol açıyor.

Türkiye'de araç sahibini ilgilendiren ciddi sorun gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar küçük göçük ve çiziklerin cebinden para çıkmadan kaskodan karşılanmasını isterken, bazı servislerin bu hasarları boyalı gibi kayda geçirmesi büyük mağduriyetlere yol açıyor. Bu yöntemle araçlar değer kaybediyor, sigorta primleri yükseliyor ve hem ekspertiz raporları hem de araç sahipleri zor durumda bırakılıyor. Kocaeli'de ekspertiz firması sahibi Sami Tarcan, sürücülerin ufak masraflardan kaçarken çok daha büyük zararlara uğradığını dile getirdi.

"GÖÇÜKLERDEN AZ PARA ALDIĞI İÇİN O BÖLGELERİ BOYALI GÖSTERİYOR"

6 ay önce yaşadığı durumu anlatan ekspertiz firması sahibi Sami Tarcan, "Baktığımız bir araca boyasız raporu verdim ancak servis aracın sağ tarafının komple boyalı olduğunu yazdığı için araç sahibi bize dava açtı. Bunun imkansız olduğunu söyleyerek durumu araç sahibine anlattık. Ancak araç sahibi, servis kayıtlarında aracın boyalı göründüğünü söyleyerek bize 200 bin TL tutarında tazminat davası açtı. Bunun üzerine bilirkişi eşliğinde aracın boyasız olduğunu beyan edip ispatladık ve dava düştü. Peki, bunu neden yapıyorlar. Araç sahipleri, ufak tefek sürtme ve hasar sonrasında hasarı kaskodan yaptırmak için servise gidiyor. Servis, göçüklerden az para aldığı için o bölgeleri boyalı gösteriyor" diye konuştu.

"HEM İSGORTADAN FAZLA PARA ALINIYOR HEM DE KAYITLARDA ARAÇ BOYALI GÖRÜNÜYOR"

Büyük bir mağduriyetin yaşandığını söyleyen Tarcan, "Çünkü göçük düzeltmede sigorta şirketi servise az para ödüyor. Bunun üzerine servis, araca ilaçsız macun çekerek, sprey astar atarak bunu fotoğraflayıp sigorta şirketlerine beyan ediyor. O macuna ilaç koymadıkları için de kuruma olmuyor ve hemen fotoğrafını çektikten sonra macunu siliyorlar. Örneğin, göçük için 5 bin lira alınırken, aynı parça boyalı gösterildiğinde 15 bin lira alınabiliyor. Bu şekilde hem sigortadan fazla para alınıyor hem de servis kayıtlarında araç boyalı olarak görünüyor. Bu durum ekspertizleri ve araç sahiplerini mağdur ediyor" şeklinde konuştu.

"SİGORTA VE KASKODA HASARSIZLIK İNDİRİMİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Sigorta şirketlerinin bu konudan haberi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Tarcan, "Düşünün; 3 parçada göçük var, gerçek bedeli 15 bin lira. Fakat boyalı gösterildiğinde 45 bin liraya çıkıyor. Bu da sigorta veya kasko yaptırırken hasarsızlık indirimini düşürüyor. Araç sahibi ertesi yıl kaskoyu 15 bin liraya yaptıracağına 25 bin liraya yaptırmak zorunda kalıyor. Ben rakamları örnek olsun diye söylüyorum. Yan tarafı komple göçük düzeltmeyle toparlanan bir araca orijinal diye rapor verdiğimde, alıcı bunu alıyor. Fakat servis kayıtlarında boyalı göründüğü için araç değer kaybına uğruyor. Bu da hem servisle hem önceki araç sahibiyle hem de ekspertizlerle hukuki sorunlara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"SERVİS KAYITLARINDA BOYALI, EKSPERDE BOYASIZ ÇIKIYOR"

Maddi zarar aracın değerine göre değiştiğini söyleyen Tarcan, "Örneğin, orijinal değeri 1 milyon lira olan bir araç, sağ tarafı boyalı göründüğünde 100 bin lira daha düşük fiyata satılabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekiyor. Araçlarını servise bırakırken mutlaka kayıtları kontrol etmeleri, başka servislerden de teyit almaları gerekiyor. Çünkü servis boyasız onarımı, daha az maliyetli olduğu için sistemde boyalı olarak gösteriyor. Bu şekilde haksız kazanç sağlanıyor. Sonuç olarak ekspertizler de, araç sahipleri de mağdur oluyor. Yani ufak tefek çizikler, göçüklerde araç sahibi cebinden para çıkmaması için servise gidiyor. Servis, eksperden rakamsal olarak daha az para aldığı için hasarlı bölgeyi boyalı gösteriyor. Göçük 5 bin liraysa boyalı göstererek parça başı 15-20 bin lira gibi fiyatlar talep ediyor. Arabadaki göçüğü düzelttikten sonra pasta cila yapıp, sisteme de boyalı giriyorlar. Boyalı girdiği için de servis kayıtlarında boyalı, eksperde boyasız çıkıyor. Haksız kazanca giriyor" dedi.

Kaynak: İHA

