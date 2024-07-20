Atatürk Üniversitesi, Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Projesine Ev Sahipliği Yapıyor

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Atatürk Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı ve bölgesel koordinatörlüğü sürdürdüğü, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus + Projesinin Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Erasmus + KA154 kapsamında Atatürk Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sivil Yaşam Derneğinin paydaşlığında hazırlanan "Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0" Projesi ile 2023 yılında ilan edilen "Avrupa Beceri Yılına" somut katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden Öğr. Gör. Alaeddin Türkmen koordinatörlüğünde yürütülen proje ile gençlerin kariyer planlama süreçlerinin desteklenmesi, teknoloji transfer ofislerinin ve kariyer merkezlerinin daha etkin tanıtılması ve gençlerin kariyer planlama süreçlerine yönelik politika önerilerini sunmalarının sağlanacağı proje kapsamda, yedi bölgesel çalıştayın yanı sıra bir de ulusal zirve düzenlenecek.

Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı, Bölgesel Koordinatör Olan Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşiyor

Atatürk Üniversitesi adına projenin eş koordinatörlüğünü yürüten Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAKARMER) Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü ile Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu'nun koordinatörlüğündeki çalıştay, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi ile birlikte Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Fırat, Hakkari, Iğdır, Kafkas, Munzur, Muş Alparslan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri öğrencilerine bölgesel toplantıya katılım için çağrı yapılırken, toplantıya katılarak proje kapsamında verilecek eğitim sonrası Kariyer Elçisi belgesi almak üzere başvuru yapan 130 öğrenciden 23 öğrencinin başvuruları değerlendirilerek katılımcı olarak seçildi.

Kariyer ve girişimcilik topluluklarının kurulmasını ve kapasitelerinin artırılmasını, bir elektronik öğrenme modülü ile kariyer planlama fırsatların aktarılmasını da hedefleyen proje, faaliyetlerinin ardından Ankara'da bir kapanış zirvesi gerçekleştirecek. Proje kapsamında, elde edilen somut çıktılar ve politika önerileri ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilgili komisyonlarda görevli milletvekillerine sunulacak.

Öğrencilerden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı için bölgenin dört bir yanındaki üniversitelerden Atatürk Üniversitesine gelen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Öğrenci Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Yaşar Totik ve ATAKARMER Müdürü Prof. Dr. Neslihan Kulözü'nün refakat ettiği öğrenciler, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi. Atatürk Üniversitesinin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması ve toplantıya katılan öğrencilerin ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, konuklarına üniversite hakkında bilgi verdi.

"Üniversitemiz, Bölgedeki Liderlik Misyonunu Layıkıyla Yerine Getiriyor"

Atatürk Üniversitesinin Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan ilk üniversite olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Üniversitemiz, 67 yıllık mazisiyle Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak birçok üniversitenin kurulmasına öncülük etmiştir. Bölgedeki liderlik misyonun layıkıyla yerine getiren üniversitemiz, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olarak yoluna devam etmektedir."

"Kültürel ve bilimsel geleneğiyle öğrencilerine sağladığı kaliteli eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren Atatürk Üniversitesi, Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Başlıklı Erasmus+ Projesi Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı gibi birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantının siz öğrencilerimize en faydalı şekilde sonlanması dileyerek üniversitemizde keyifli dakikalar geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Erzurum'da ve Atatürk Üniversitesinde yaşadıkları deneyimleri aktaran öğrenciler ise böylesine önemli bir tarihe sahip şehirde, yine ülke yükseköğretimi için önemli bir konumda bulunan bir üniversitede buluyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, misafirperverliği için Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine teşekkür ettiler. - ERZURUM