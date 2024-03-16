Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravih namazında bir araya geldi. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz. Belediyecilik zaten bizim işimiz" dedi. Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'ten ilçe ile ilgili gelen taleplere de "Bunların lafı mı olur? Bunlardan daha fazlasını yapacağım" sözleri ile karşılık verdi.

Ramazan ayının tüm güzelliklerini Kayserililerle iç içe yaşamaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravihte buluştu.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile ilçe sakinleri katıldı.

Salona girişinde alkışlarla coşkulu bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve Razaman-ı Şeriflerini tebrik etti.

İftar programında ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ı huzur içerisinde tamamlama temenni ve duasında bulunarak, organizasyondan dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür etti.

"Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz"

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Buraya gelince içimiz açılıyor, bir muhabbet ortamında gönlümüz açılıyor. Sizleri seviyoruz, her zaman desteğinizi gördük. Gerek il başkanlığımız, gerek milletvekilliğimiz, gerekse belediye başkanlıklarımız döneminde hep sizden güç aldık. Elhamdülillah biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Hacılarız. 16 ilçemizi de bağrıma basıyorum. Ağabeylik kolay olmuyor" dedi.

Öğrencilik yıllarından 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganlarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kızıl elma olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın açılması anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiğini söyledi.

"Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz"

Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, " Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele kenetlenerek adeta ülkenin bekası için, mazlum insanların sesi olma adına, dünya 5'ten büyüktür diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ideali doğrultusunda hareket etmeleri ne kadar önemliyse burada da Cumhur İttifakı bizim için o kadar önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz. Hem ülkemizde hem dünyada" diye konuştu.

"Belediyecilik bizim işimiz"

'Belediyecilik zaten bizim işimiz' diyen Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma koştuklarını ve Kayseri'nin geldiği konuma işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994'te İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı süreci Kayseri'de de bizim ekibimiz başlatmıştı ve çok şükür şehrimizin iyi bir noktaya geldiğinin hepimiz farkındayız. Hakikaten Kayseri büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. Büyükşehir olarak yatırımdan yatırıma koşan ve yatırım payı itibariyle 30 büyükşehir içerisinde birinci sıraya yerleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz paranın yönetimini de biliriz, insanın yönetimini de biliriz aynı zamanda da kamu hakkını da biliriz, kul hakkını da biliriz. Kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden önce insan diyerek, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bağrımıza basmasını da biliriz. Gönül belediyeciliğini de biliriz. Bu anlayış içerisinde bugüne kadar yaptığımız güzel hizmetlerin, şehrimizin geldiği bu konumun, merkeziyle taşrasıyla şimdi daha iyi konuma getirmek için el ele, gönül gönüle yine 17-0 olarak hedefe yürümek için hepimiz koşturacağız."

"Bunların lafı mı olur?"

Büyükkılıç, Hacılar ilçesi ile ilgili Başkan Özdoğan ve ilçe başkanı Övüç'ün taleplerinin yer aldığı listeyi göstererek, "Bunların lafı mı olur? Bugüne kadar ne istedi de yapmadık başkanımız? Söylemeyim bunları, bunlardan daha fazlasını yapacağım için sınırlı kalmasın. Memduh Büyükkılıç, 150 proje diye başladı 438 projeyi hayata geçirdi" dedi.

Halktan hiç kopmadıklarını ve icraatları, yatırımları ile her zaman halkın içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin duası, bizlerin gayreti ile kendi işimizden daha aziz biliriz. Bulunduğumuz yer koşturma yeri, çalışma yeri. Kimsesizin kimsesi olma yeri. Biz bu anlayış içerisinde çalışıyoruz çok şükür. Hükümetimiz, bakanlarımız, büyükşehrimiz, Hacılar'ımız da diğerleri de el ele gönül gönüle. Halktan hiç kopmadık ki. İcraatlarımızla, yatırımlarımızla, insanlığımızla her zaman halkın içerisinde olduk. Daha fazlasını yapmamıza hiçbir engel yok. Bugüne kadar yapanlar bundan sonrasını da yapar. Bundan sonraki süreçte de sizleri mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Anlatacak çok hikayemiz, anlatacak çok icraatımız var"

Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin kente kazandırıldığını hatırlatarak, "Anlatacak çok hikayemiz, anlatacak çok icraatımız var. Allah'a şükürler olsun Kayseri'miz bir başka güzel. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel havaalanını şehrimize kazandırdığı için ve emeği geçen ulaştırma bakanlarımız, Hulusi Paşamız ve diğer katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bir millet bahçesi, 1 milyon 260 bin metrekare, Kayseri'ye yakıştı mı? Biz şehrimize yakışanı yapacağız. Şimdi Kartal Kavşağı, günde 120 bini bulan bir araç geçiyor, artık bunu da masaya yatırdık. Çok şükür kaynak hazır, projesi hazır, zemin etütleri yapılıyor, seçimden sonra kazmayı vuracağız" ifadelerini kullandı.

Hacılar'ın büyük bir aile olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de iftar programının düzenlenmesinden dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'e teşekkür etti. Üzüm, "Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nda 16 ilçe ile büyükşehirde Sayın Devlet Bahçeli ile beraber açıkladığı aday tektir. Bu isim de Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Allah'ın izniyle yine 17-0'ı sıfırı yakalarız. Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza en güzel desteği veririz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçeye yapılan yatırım ve hizmetlerden söz ederek, "Bir taraftan kıymetli Memduh Başkanımızın ağabeyliğinde, önderliğinde Büyükşehir destekli yatırımlarımız, bir taraftan ilçe belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar, diğer taraftan da hayırseverlerimizle yaptığımız projeler. Sizler bugüne kadar bizlere hep destek oldunuz, dua ettiniz. Bu dualarla ve desteklerle de güzel işleri yaptık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, bakanlar, milletvekilleri, Başkan Büyükkılıç ve il teşkilatının destekleri ile güzel işler yaptıklarını belirten Özdoğan, bu güzel işleri vatandaşların destekleri ve dualarıyla dünyada olup biten olumsuzluklara rağmen, deprem felaketine rağmen ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, Hacılar Camii Kebir'de teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

İftar sonrası Hacılar Camii Kebir'de teravih namazını eda eden Başkan Büyükkılıç, teravih sonrası vatandaşlara kuru Türk kahvesi ikram ederek, ilçe sakinleri ile sohbet etti. Büyükkılıç, kendisini bağ evine davet eden bir vatandaşa da yaz aylarında davetine icabet edeceği sözünü verdi. - KAYSERİ