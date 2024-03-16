Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravih namazında bir araya geldi. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz. Belediyecilik zaten bizim işimiz' dedi.

16.03.2024 13:34  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravih namazında bir araya geldi. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz. Belediyecilik zaten bizim işimiz" dedi. Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'ten ilçe ile ilgili gelen taleplere de "Bunların lafı mı olur? Bunlardan daha fazlasını yapacağım" sözleri ile karşılık verdi.

Ramazan ayının tüm güzelliklerini Kayserililerle iç içe yaşamaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında ve teravihte buluştu.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler ile ilçe sakinleri katıldı.

Salona girişinde alkışlarla coşkulu bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve Razaman-ı Şeriflerini tebrik etti.

İftar programında ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ı huzur içerisinde tamamlama temenni ve duasında bulunarak, organizasyondan dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür etti.

"Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz"

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Buraya gelince içimiz açılıyor, bir muhabbet ortamında gönlümüz açılıyor. Sizleri seviyoruz, her zaman desteğinizi gördük. Gerek il başkanlığımız, gerek milletvekilliğimiz, gerekse belediye başkanlıklarımız döneminde hep sizden güç aldık. Elhamdülillah biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Hacılarız. 16 ilçemizi de bağrıma basıyorum. Ağabeylik kolay olmuyor" dedi.

Öğrencilik yıllarından 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganlarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kızıl elma olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın açılması anlayışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiğini söyledi.

"Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz"

Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, " Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge insan Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele kenetlenerek adeta ülkenin bekası için, mazlum insanların sesi olma adına, dünya 5'ten büyüktür diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ideali doğrultusunda hareket etmeleri ne kadar önemliyse burada da Cumhur İttifakı bizim için o kadar önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz. Hem ülkemizde hem dünyada" diye konuştu.

"Belediyecilik bizim işimiz"

'Belediyecilik zaten bizim işimiz' diyen Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma koştuklarını ve Kayseri'nin geldiği konuma işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994'te İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı süreci Kayseri'de de bizim ekibimiz başlatmıştı ve çok şükür şehrimizin iyi bir noktaya geldiğinin hepimiz farkındayız. Hakikaten Kayseri büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. Büyükşehir olarak yatırımdan yatırıma koşan ve yatırım payı itibariyle 30 büyükşehir içerisinde birinci sıraya yerleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz paranın yönetimini de biliriz, insanın yönetimini de biliriz aynı zamanda da kamu hakkını da biliriz, kul hakkını da biliriz. Kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden önce insan diyerek, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bağrımıza basmasını da biliriz. Gönül belediyeciliğini de biliriz. Bu anlayış içerisinde bugüne kadar yaptığımız güzel hizmetlerin, şehrimizin geldiği bu konumun, merkeziyle taşrasıyla şimdi daha iyi konuma getirmek için el ele, gönül gönüle yine 17-0 olarak hedefe yürümek için hepimiz koşturacağız."

"Bunların lafı mı olur?"

Büyükkılıç, Hacılar ilçesi ile ilgili Başkan Özdoğan ve ilçe başkanı Övüç'ün taleplerinin yer aldığı listeyi göstererek, "Bunların lafı mı olur? Bugüne kadar ne istedi de yapmadık başkanımız? Söylemeyim bunları, bunlardan daha fazlasını yapacağım için sınırlı kalmasın. Memduh Büyükkılıç, 150 proje diye başladı 438 projeyi hayata geçirdi" dedi.

Halktan hiç kopmadıklarını ve icraatları, yatırımları ile her zaman halkın içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin duası, bizlerin gayreti ile kendi işimizden daha aziz biliriz. Bulunduğumuz yer koşturma yeri, çalışma yeri. Kimsesizin kimsesi olma yeri. Biz bu anlayış içerisinde çalışıyoruz çok şükür. Hükümetimiz, bakanlarımız, büyükşehrimiz, Hacılar'ımız da diğerleri de el ele gönül gönüle. Halktan hiç kopmadık ki. İcraatlarımızla, yatırımlarımızla, insanlığımızla her zaman halkın içerisinde olduk. Daha fazlasını yapmamıza hiçbir engel yok. Bugüne kadar yapanlar bundan sonrasını da yapar. Bundan sonraki süreçte de sizleri mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Anlatacak çok hikayemiz, anlatacak çok icraatımız var"

Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin kente kazandırıldığını hatırlatarak, "Anlatacak çok hikayemiz, anlatacak çok icraatımız var. Allah'a şükürler olsun Kayseri'miz bir başka güzel. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel havaalanını şehrimize kazandırdığı için ve emeği geçen ulaştırma bakanlarımız, Hulusi Paşamız ve diğer katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bir millet bahçesi, 1 milyon 260 bin metrekare, Kayseri'ye yakıştı mı? Biz şehrimize yakışanı yapacağız. Şimdi Kartal Kavşağı, günde 120 bini bulan bir araç geçiyor, artık bunu da masaya yatırdık. Çok şükür kaynak hazır, projesi hazır, zemin etütleri yapılıyor, seçimden sonra kazmayı vuracağız" ifadelerini kullandı.

Hacılar'ın büyük bir aile olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de iftar programının düzenlenmesinden dolayı Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'e teşekkür etti. Üzüm, "Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nda 16 ilçe ile büyükşehirde Sayın Devlet Bahçeli ile beraber açıkladığı aday tektir. Bu isim de Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Allah'ın izniyle yine 17-0'ı sıfırı yakalarız. Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza en güzel desteği veririz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise ilçeye yapılan yatırım ve hizmetlerden söz ederek, "Bir taraftan kıymetli Memduh Başkanımızın ağabeyliğinde, önderliğinde Büyükşehir destekli yatırımlarımız, bir taraftan ilçe belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar, diğer taraftan da hayırseverlerimizle yaptığımız projeler. Sizler bugüne kadar bizlere hep destek oldunuz, dua ettiniz. Bu dualarla ve desteklerle de güzel işleri yaptık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, bakanlar, milletvekilleri, Başkan Büyükkılıç ve il teşkilatının destekleri ile güzel işler yaptıklarını belirten Özdoğan, bu güzel işleri vatandaşların destekleri ve dualarıyla dünyada olup biten olumsuzluklara rağmen, deprem felaketine rağmen ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, Hacılar Camii Kebir'de teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

İftar sonrası Hacılar Camii Kebir'de teravih namazını eda eden Başkan Büyükkılıç, teravih sonrası vatandaşlara kuru Türk kahvesi ikram ederek, ilçe sakinleri ile sohbet etti. Büyükkılıç, kendisini bağ evine davet eden bir vatandaşa da yaz aylarında davetine icabet edeceği sözünü verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Hacılar, İftar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amerika'da Şirket Kurma Süreci ve Mükellef'in Rolü
    06 Mar Amerika'da Şirket Kurma Süreci ve Mükellef'in Rolü

    Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.

  • Türkiye'nin Zeytinyağı Küresel Rekabette Avantaj Sağlayabilir
    06 Mar Türkiye'nin Zeytinyağı Küresel Rekabette Avantaj Sağlayabilir

    Dr. Tolga Akcan, İzmir'in Selçuk ilçesindeki zeytinyağının saflık ve kalite değerleri ile coğrafi işaret almaya aday olabileceğini belirtti. Türkiye'nin yerel ve karakteristik özelliklere sahip zeytinyağıyla küresel rekabette avantaj sağlayabileceğine dikkat çeken Akcan, markalaşma ve paketlenmiş zeytinyağına odaklanmanın önemini vurguladı.

  • Pursaklar Belediye Başkanı Dede-Torun Evleri'ni Ziyaret Ediyor
    06 Mar Pursaklar Belediye Başkanı Dede-Torun Evleri'ni Ziyaret Ediyor

    Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor. Dede-Torun Evleri'nde yapılan etkinlikler ve büyüklerin ziyareti hakkında bilgi veriyor.

  • Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi
    06 Mar Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

    Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.

  • Davut Güloğlu, gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia etti
    06 Mar Davut Güloğlu, gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia etti

    Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

  • KOÜ, Düzce ve çevresindeki diri fayları kayıt altına alacak
    06 Mar KOÜ, Düzce ve çevresindeki diri fayları kayıt altına alacak

    Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'deki Çiftçilere Süt Yemi Desteği Sağladı
    06 Mar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'deki Çiftçilere Süt Yemi Desteği Sağladı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.

  • AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör: Seçimi büyük farkla kazanacağız
    06 Mar AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör: Seçimi büyük farkla kazanacağız

    AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.

  • İBB başkanlık yarışında, farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek
    06 Mar İBB başkanlık yarışında, farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek

    Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.

  • CHP Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
    06 Mar CHP Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

    Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.

  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Çalışmalara Başladı
    06 Mar Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Çalışmalara Başladı

    Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.

  • Bilecik'te AFAD Gönüllülüğüne Yoğun İlgi
    06 Mar Bilecik'te AFAD Gönüllülüğüne Yoğun İlgi

    Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.


13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
01:25 Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine “Bana oy verin“ çağrısında bulundu Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine "Bana oy verin" çağrısında bulundu
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:41 Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 13:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement