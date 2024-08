Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Meclis Toplantısında İcraatları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meclisinde son 2 aylık süreçteki icraatlar ve projeler ile ilgili bilgiler vererek "Düzce'nin her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve bölgesinde yıldızının parladığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Düzce'mizi yarınlara taşıyacak olan projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de katıldı. Özlü, son 2 aylık dönemdeki icraatlar ve projelere ilişkin meclis üyelerine detaylı bilgiler sundu.

Seçim öncesi sözünü verdiği 100 projeyi hayata geçirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Özlü, 'makro projeler dönemi' olarak ilan ettiği yeni dönemde; şehre yeni ve kalıcı eserler bırakmak için yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı. Ardından Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi ile ilgili bilgiler aktaran Özlü, yapımını BelTaş'ın üstlendiği bina tamamlandığında; esnafın yeni işyerlerine, öğrencilerin ise yeni bir kütüphaneye kavuşacaklarını kaydetti.

Modern Sanayi Sitesi projesinin birinci etabının da tamamlama aşamasına geldiğini anlatan Özlü, doğalgaz hatlarının çekilmesinin akabinde yolların asfaltlanacağını belirtti. Dükkan sahiplerine tapularını teslim ettiklerini dile getiren Özlü, 3 etaplı olarak planlanan modern sanayi sitesinin toplam 385 dükkandan oluşacağını bir kez daha hatırlattı.

"Bütün ilçelerinde bakım merkezi olan tek il Düzce"

Sokak hayvanları konusundaki çalışmalara da değinen Başkan Özlü, sorunun çözümü noktasında belediye olarak büyük bir gayret içinde olduklarına dikkat çekerek "Bu sorunu görmezden gelemeyiz. Şehrimizde, bu problemin son bulması için somut projelere imza atıyoruz. Belediyemiz bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz; ülkemize örnek teşkil edecek bir kurum olarak görev yapıyor. Burada sokak hayvanlarının kayıt, cerrahi işlemler, tedavi, bakım, aşılama, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyoruz. İlçe belediyelerimize de bu çerçevede yol gösteriyor ve onlara destek oluyoruz. 7 ilçe ve Beyköy beldesinde ilkyardım ve kısırlaştırma merkezleri kurduk. Bütün ilçe ve beldelerinde sokak hayvanları bakım merkezi olan tek il Düzce'dir diyebiliyoruz. Bizim bütün gayretimiz; bu hassas konuda, kanunun bize verdiği tüm yetkileri kullanarak çözümler üretmektir" ifadelerinde bulundu.

"Şehrimiz güvenli içme suyuna kavuşacak"

Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan içme suyu yatırımları konusunda da bilgiler paylaştı. 90'lı yıllarda yapılan ve geçen yıllar boyunca deforme olan, verimini kaybeden ve büyük sorunlara neden olan içme suyu hattının baştan sona yenileneceğini kaydeden Özlü, Devlet Su İşleri ile birlikte başlatılan 'Düzce Merkez İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi Projesi' ile şehrin 50 yıllık su ihtiyacının garanti altına alınacağını vurguladı. Özlü şöyle konuştu: "İçme suyunu iki kaynaktan tedarik ediyoruz ve şehir şebekesinin eskimiş bütün hatlarını yeniliyoruz. Ana isale hattımızdan asbestli boruları çıkardık, çelik borular döşedik. Arıtma tesisimizin 25 bin m3/gün olan kapasitesini, 130 bin m3/güne çıkarıyoruz. Bin 250 kilometre şehir şebekesi döşeyeceğiz. Yeni yatırımlar ile birlikte içme suyundaki kayıp-kaçakların önüne geçilirken, basınç, kesinti ve yağışlı havalarda yaşanan kirlilik problemi de kalıcı olarak çözülecek. Şehrimiz güvenli içme suyuna kavuşacak."

"Akçakoca otel şehrimize yeni bir turizm penceresi açacak"

Başkan Faruk Özlü, konuşmasının devamında Düzce'nin turizm potansiyelinin artırılmasına büyük önem verdiğini ve yapılan yatırımlarla büyük mesafe kat ettiklerini söyledi. Akçakoca Vilayetler Evi'nin BelTur'a devrini sağladıklarını, Akçakoca'nın çok güzel bir yerinde, denize sıfır konumda bulunan oteldeki tadilat çalışmalarını tamamlayarak misafirleri ağırlamaya başladıklarını ifade eden Özlü, "Düzce BelTur Akçakoca Otelimiz; şehrimize yeni bir turizm penceresi açacak ve istihdama ciddi katkıda bulunacaktır. Cuma günü otelin resmi açılışı var, hepinizi davet ediyorum" dedi.

Özlü ayrıca, Düzce'nin tanıtımı ve turizmi adına son derece önemli bir yatırım için daha imzaları attıklarını ve uluslararası bir marka oteli yatırımcı eliyle Düzce'ye kazandıracaklarını belirtti.

"Asar yeni cazibe merkezlerinden biri olacak"

Yapımı devam eden Asar Deresi Projesi'nin birinci etabının da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Özlü, "Amfi basamaklar ile asma köprülerin tabliye, kemer ve korkuluk montajlarını tamamladık. Restoran inşaatı ile eşzamanlı olarak dere içi ve kenarındaki yaya yürüyüş yollarının yapımına da başladık. Köprülerin zemin döşemesine başlayacağız. Bu büyük proje; şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak ve Düzce'nin ticaretine yeni bir soluk getirecek. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte iyi vakit geçirmelerine imkan sağlayacaktır. Kızılay Meydanı için de cephe giydirme ve tarihi yapıların restorasyonu konusunda uzman olan bir firma ile görüştük. Esnaf ile toplantı yaptık, taleplerini aldık. Bir çalışma grubu oluşturduk. Firma Kızılay Meydanı cephe giydirme projesine çalışıyor. Orası Düzce'nin eski çarşısı olarak restore edilecek" ifadelerini kullandı.

Şehrin birçok noktasından eş zamanlı sürdürülen park ve bahçe yenileme çalışmalarından da söz eden Başkan Faruk Özlü, Kent Park, Melensu Park ve Millet Bahçesindeki bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Çocuk parklarını da yeni oyun alanlarıyla donattıklarını kaydeden Özlü, "Şehrimize nefes olan bu alanları; her daim bakımlı, yeşil ve güvenli bir şekilde muhafaza etmek için tüm önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Düzce'nin turistik ve kültürel potansiyelini büyütmek, şehri tanıtmak ve ticari hayata katkıda bulunmak amacıyla üçüncüsü düzenlenen Dünya Düzce Günleri'ne de değinen Özlü, bu sene gerek tasarruf tedbirleri, gerekse acılı günlerden dolayı daha çok kültürel etkinlikler ve birtakım tanıtım faaliyetleriyle sınırladıkları bilgisini paylaştı.

İller Bankası geliri yükselecek

Güzel bir haberi meclis üyeleriyle paylaşan Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapmış oldukları 'B5 kategorisinden B6 kategorisine yükselme talebinin; Cumhurbaşkanının onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Kategori yükselme talebi ile başvuran 12 belediye arasından yalnızca Düzce Belediyesi'nin kabul gördüğüne dikkat çeken Özlü, bu yükseliş ile birlikte kadro derinliği ile mahalli idarelerden alınan gelir payının arttığını ve İller Bankası gelirinin yükseldiğini söyledi.

Mobilya kent

Düzce Mobilya Kent Projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Özlü, "Bu konuda iyi çalışıyoruz. Buranın ticari olarak bir cazibe merkezi olması için konsept tasarımının mükemmel olması lazım. İnşaat yapmak zor değil. Konseptini oluşturmak için Türkiye'de bu işi en iyi bilenleri Düzce'ye davet ettik, istişare ettik. Onlardan bilgi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Laf değil, iş üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz"

"Sizlere kısaca anlattığım projelerin ve eserlerin her biri gerçek anlamda şehrimizin çehresini değiştirecek olan işlerdir, icraatlardır" diyen Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her zaman ifade ettiğim gibi; belediyeler şehirlerin lokomotifidir. Şehirleri geleceğe taşıyan yegane kurumlar belediyelerdir. Düzce'nin her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve bölgesinde yıldızının parladığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Düzce'mizi yarınlara taşıyacak olan projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz sözleri her şartta yerine getireceğiz. Hiçbir biçimde bahanelere sığınmadan, laf değil iş üretmeye, hemşehrilerimize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz değerli belediye meclis üyelerimize; gösterdiğiniz gayret için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." - DÜZCE