Başkan Özdemir'in Kurban Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Özdemir, bayramın tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini diledi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dostlukların pekiştiği, dargınlıkların ortadan kaldırıldığı, yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı özel günler olduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Millet olarak, hep birlikte, Kurban Bayramı'nı yaşayacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kardeşçe duyguların arttığı, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin en iyi şekilde sergilendiği bu özel günleri fırsat bilerek, Kurban Bayramı'nın coşkusunu en iyi şekilde yaşamalıyız" dedi. Mesajında, başta İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırılar olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşların, kan ve gözyaşlarının son bulmasını da dileyen Başkan Özdemir; "Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Her gün onlarca bebek, onlarca çocuk, onlarca masum insan katlediliyor. Kurban Bayramı'nın, dünyanın her yerindeki savaşların son bulmasına, İslam aleminde ve tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehit ve gazileri de yad ettiği mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçmişten günümüze vatanımızın birlik ve bütünlüğü için gözünü kırmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE