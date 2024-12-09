Başkan Özdoğan'dan İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Özdoğan'dan İnsan Hakları Günü Mesajı

Başkan Özdoğan\'dan İnsan Hakları Günü Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

09.12.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan, Müslüman coğrafyalar ve tüm dünyadaki zulümlerin sona ermesi için çağrıda bulundu.

Başkan Özdoğan, yayımladığı mesajda, insan haklarının evrensel bir değer olduğunu vurgularken, dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlara yönelik yapılan insanlık dışı uygulamalara dikkat çekti. Başkan Özdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, zulme karşı verilen mücadelenin önemine değinerek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Başkan Özdoğan, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını hatırlatarak; " İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Kadınların ve çocukların katledildiği, masum sivillerin hedef alındığı bu saldırılar, insan haklarının en temel ilkelerinin dahi yok sayıldığını göstermektedir. Sadece Gazze değil, Doğu Türkistan, Arakan, Hindistan ve diğer Müslüman coğrafyalarda da insan hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. İnsanlığın vicdanını yaralayan bu zulümleri lanetliyor ve bir an önce son bulmasını diliyoruz" dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlum coğrafyalara yönelik kararlı duruşu ve diplomatik çabaları takdirle dile getirdi. Başkan Özdoğan; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz için her platformda güçlü bir duruş sergileyerek adeta tüm mazlumlar için bir umut ışığı olmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletler'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar birçok uluslararası platformda insan haklarını savunmuş, haksızlıklara karşı çıkmış ve adaletin tesisi için çaba göstermiştir. Türkiye'nin bu çabaları, tüm dünya için örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, Türkiye'nin insan haklarını savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye hem insani yardımlarla hem de diplomatik girişimlerle mazlumların yanında olmaya devam ediyor. İnsan hakları, sadece belli bir bölgenin değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Hacılar Belediyesi olarak biz de bu bilinçle hareket ediyor, barış ve adaletin yayılması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Tüm mazlum kardeşlerimiz için dualar ediyor, insanlık onurunu savunma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Başkan Özdoğan, İnsan Hakları Günü vesilesiyle Türkiye'nin bu haklı mücadelesinde her bireyin sorumluluk alması gerektiğini hatırlatarak, dünya genelinde barış ve adaletin hakim olduğu günlere ulaşmayı temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan'dan İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika

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