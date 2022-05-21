Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor

21.05.2022 13:47

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında vatandaşların güne sağlıklı başlaması için hayata geçirilen ‘sıcak çorba’ dağıtımı devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı BelPA Mutfağı’nda hazırlanan günlük sıcak çorba, hafta içi hastaneler, üniversiteler ve OSB’lerin bulunduğu 10 noktada ücretsiz ikram ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında vatandaşların güne sağlıklı başlaması için hayata geçirilen 'sıcak çorba' dağıtımı devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı BelPA Mutfağı'nda hazırlanan günlük sıcak çorba, hafta içi hastaneler, üniversiteler ve OSB'lerin bulunduğu 10 noktada ücretsiz ikram ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla sıcak çorba ikramında bulunuyor.

ABB'nin sabahın erken saatlerinde okuluna ya da iş yerine giden ve kahvaltı yapma imkanı bulamayan 7'den 70'e vatandaşların güne zinde başlaması için pandemi öncesi hayata geçirdiği ücretsiz sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor.

BelPA Mutfağı'nda hijyenik koşullarda hazırlanan günlük sıcak çorba, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şehir Hastaneleri, Hacettepe ve GATA Hastanesi, Gazi, Hacettepe (Beytepe Kampüsü), Yıldırım Beyazıt (Esenboğa Kampüsü) ve Yıldırım Beyazıt (Etlik Kampüsü) Üniversiteleri ile İvedik, Ostim ve Şaşmaz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) olmak üzere toplam 10 noktada dağıtılıyor.

Okullar tatile girene kadar devam edecek olan uygulamadan memnun olduğunu belirten üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hasan Bircan: "Çoğu zaman çorba alıyorum ve gayet memnunum bu uygulamadan. Sabah saatlerinde çok güzel oluyor."

-Eren Akdoğan: "Hem ekonomik yönden katkısı oluyor hem de kışın sıcak çorba ile güne başlamak güzel oluyor, çok beğeniyorum."

-Muhammed Baran Aslan: "Okullarımız uzak olduğu için çok erken saatlerde kalkıp gelmek zorunda kalıyoruz. Bu sebeple çoğu zaman kahvaltı yapamıyoruz. Sabah çorba almamız güzel oluyor, biraz daha derslerimize odaklanmamıza yardımcı oluyor."

-Sait Akın Güdek: "Öğrenciyim, normalde yemekhaneye gidecektim ama şimdi gitmeme gerek kalmadı. Teşekkür ederiz."

-Efehan Bozbaş: "Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyim. Mansur Başkanımızın yaptığı uygulamalardan çok memnunuz ve kendisini çok seviyoruz. Çorba uygulaması çok güzel özellikle sabahları açlığımızı dindiriyor."

-İsmail Efe: "Özellikle kış ayları için çok güzel bir uygulama. Severek her gün içiyoruz, umarım uzun zaman devam eder."

-Rıdvan Efe: "Çorbaları beğeniyorum, çok güzel oluyor. Sabah karnımızı doyuruyoruz. Ekonomik yönden de çok yardımcı oluyor."

-Yağız Güney: "Sabah okula geldiğimizde karnımız aç oluyor, sıcak çorba gayet güzel oluyor. Zaten öğrenciyiz her zaman simit, poğaça alamıyoruz."

HAFTA İÇİ HER GÜN SICAK ÇORBA İKRAMI

OSB'lerde çalışanlar kadar esnafın hatta bu bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin de yararlandığı sıcak çorba dağıtımı hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.

Güne sıcak çorba ile başlamaktan mutluluk duyan Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Mustafa Atasoy: "Güzel bir hizmet. Hastanelerde de görüyorum. Sabah saatlerinde sıcak çorbayla güne başlamak iyi oluyor."

-Mehmet Can Cenapoğlu: "Evden aç geliyoruz. Burada sıcak çorba içip derse girmek iyi oluyor. Havalar soğukken de içiyorduk, mutlu oluyorum bu hizmetten."

-Halil Gerim: "Bu hizmet hem esnaf hem de öğrenciler için çok yararlı oldu. Bizim için ekonomik destek de olmuş oluyor. Her sabah ücretsiz çorbayla kahvaltı etmiş oluyorum."

-Salih Akgüç: "Okulumuzda maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız var başta onlar için bu çorba iyi oldu. Sabahları çorba içip derse giriyorum böylece aç kalmamış oluyorum."

-Çağrı Sayan: "İşe geçerken çorbamızı alıp geçiyoruz. İş arkadaşlarımızla birlikte tüketiyoruz. Kışın özellikle çok iyi oluyor. Belediye güzel bir hizmet veriyor, teşekkür ediyoruz."

-Yakup Bağlıcakoğlu: "Evden kahvaltı etmeden çıkıyoruz. Burada çorbayla güne başlıyoruz, gayet güzel bir hizmet. Sıcak sıcak içiyoruz ekmeğimizi yiyoruz."

Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor

YORUMLAR
500
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, OSB'de yatırımcılarla görüştü Ankara Büyükşehi'in Sma Hastalarının Bağış Kampanyalarına Desteği  Devam Ediyor Ankara Büyükşehi'in Sma Hastalarının Bağış Kampanyalarına Desteği  Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, okullar, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:48 "Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu" deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:56:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement