BBP Genel Başkanı Destici: 'Terör örgütünün atadığı şahıslar gibi belediye yönetirlerse devlet gereğini yapar' - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: 'Terör örgütünün atadığı şahıslar gibi belediye yönetirlerse devlet gereğini yapar'

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Büyük Birlik Partisi'nin Muğla il binasının açılışında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütünün atadığı kişiler gibi belediye yönetilirse devletin gereğini yapacağını söyledi.

02.05.2024 19:19  Güncelleme: 19:57
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BBP Genel Başkanı Destici: "Terör örgütünün atadığı şahıslar gibi belediye yönetirlerse devlet gereğini yapar"

MUĞLA - Büyük Birlik Partisi'nin Muğla il binasının açılışına katılan BBP Genel Başkan Mustafa Destici, "Eskiden olduğu gibi seçilmiş belediye başkanları değil de örgütün, PKK'nın atadığı şahıslar gibi belediyeyi yönetmeye kalkarlarsa, Mardin'de olduğu gibi, İstiklal Marşımızı okutmazlar ise, Diyarbakır'da olduğu gibi ay-yıldızlı al bayrağımızı Belediye Meclisinden çıkartırlarsa, teröristlerin heykelini dikip, resmi açılışlar yaparlarsa, elbette devlet bunu seyretmez ve gereğini yapacaktır" dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin Muğla il binasının açılışında konuşan İl Başkanı Melih Aydoğan, "Bu açılış, sadece Muğla için değil, tüm Türkiye için bir umut ve bir başlangıçtır. Bu başlangıçta Muğla ilimizin güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve en önemlisi insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirme arzusu içindeyiz. Her zaman halkımızın yanında yer alarak, onların sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Muğla İl Başkanlığımız da, bu büyük yürüyüşün bir parçası olacaktır" dedi.

"Cumhur ittifakı olarak gereken muhasebeyi yapacağız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerine değinirken, "Bir seçimi daha geride bıraktık. Tabi Cumhur ittifakının bir parçasıyız. Seçimlere de bu hassasiyetle ve işbirliği içerisinde katıldık. Büyük Birlik Partisi olarak müstakil girdiğimiz yerlerde bir il, 15 ilçe ve 10'a yakın belde Belediye Başkanlığı kazanarak çıktık. Ama milletin takdirine razıyız. Milletimizin tercihinin başımızın üstünde yeri var. Elbette ki hem Büyük Birlik Partisi olarak, hem de Cumhur ittifakı olarak gereken muhasebeyi yapacağız. Ödevimize, dersimize iyi çalışacağız ve önümüzdeki genel seçimlerde bunu telafi edecek ve yine seçimlerden birinci olarak çıkacağız. Büyük Birlik Partisi bir Türkiye partisidir. Türk milletinin ta kendisidir. Son yerel seçim sonuçları da bunu ortaya koymuştur. Büyük Birlik Partisi Şırnak'ta da ilçe belediyesi kaz anmıştır, Karadeniz'de de kazanmıştır, Doğu Anadolu Bölgesinde de kazanmıştır, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de kazanmıştır, İç Anadolu Bölgesinde de kazanmıştır, Marmara Bölgesinde de kazanmıştır, Akdeniz Bölgesinde de kazanmıştır. Biz birlik olduğumuzda, beraber olduğumuzda bu yürüyüşümüzü de kimse durduramayacaktır, durdurmasına da asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz" dedi

"Devlet gereğini yapacaktır"

Destici, "Batıda ayrı konuşup, Doğu'da ayrı konuşanlardan değiliz. Burada ne söylüyorsak, orada da aynısı söyledik. O bölgede seçilen belediye başkanları ile ilgili de aynısı söyledik. Bakın seçildiniz, devletin anayasasına, yasalarına uyarsanız, bu saydığım ilkeleri, bayrağımızı, marşımızı tanırsanız, terör ile aranıza mesafe koyarsanız, hiçbir problem yok, görevinize devam edersiniz. Ama yok, eskiden olduğu gibi seçilmiş belediye başkanları değil de örgütün, PKK'nın atadığı şahıslar gibi belediyeyi yönetmeye kalkarlarsa, Mardin'de olduğu gibi, İstiklal Marşımızı okutmazlar ise, Diyarbakır'da olduğu gibi Ay-Yıldızlı al bayrağımızı Belediye Meclisinden çıkartırlarsa, teröristlerin heykelini dikip, resmi açılışlar yaparlarsa, elbette devlet bunu seyretmez ve gereğini yapacaktır. Kararı kendileri verecek. Ama uyarlarsa problem yok. Görevlerini yapmaya devam ederler" dedi.

Sokak köpekleri

Sokak köpekleriyle ilgili seçim öncesi ne dediler ise, şimdi de aynı düşünceye sahip olduklarını belirten Destici, " Kocaeli'de sayın Valimiz Seddar Yavuz, başıboş saldırgan sokak köpeklerinin toplanması ve sokakların bu köpeklerden temizlenmesi ile ilgili bir açıklama yapmış. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Biz de hem seçim öncesi, hem seçim sonrası bu meseleyi hep gündemde tuttuk ve milletimize de söz erdik. Büyük Birlik Partisi kazandığı belediyelerde mutlaka ve mutlaka bu sokakları saldırgan köpeklerden temizleyecek diye. Daha dün Adana Kozan'da bir yaşlı teyzemiz sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Şimdi biz bunu söylediğimizde sözde hayvan sever dernekleri bize hücum ediyorlar. Kardeşim biz hayvanları sizden daha az sevmiyoruz. Biz sokakları köpeklerden temizleyelim diyoruz. Saldıran köpeklerden. Avrupa'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz, başka ülkelere gidiyoruz. Allah aşkına hangi ülkede bu kadar başıboş saldırgan köpek var? Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı, bunlarla ilgili barınaklar yapmalı, gerekirse orman içinde bu tür tesisler yapılmalı ve kısırlaştırılmalı" dedi.

BBP Muğla İl Binasının açılışına AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, ses sanatçısı Müşerref Akay ve partililer katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici: \'Terör örgütünün atadığı şahıslar gibi belediye yönetirlerse devlet gereğini yapar\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BBP Genel Başkanı Destici: 'Terör örgütünün atadığı şahıslar gibi belediye yönetirlerse devlet gereğini yapar' - Son Dakika

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