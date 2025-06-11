Bolu Düğününde Koreli Turistlere Para İstendi İddiası - Son Dakika
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Yerel

Bolu Düğününde Koreli Turistlere Para İstendi İddiası

Bolu Düğününde Koreli Turistlere Para İstendi İddiası
11.06.2025 12:59
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Bolu'daki bir düğünde Koreli turistlerden yemek karşılığında para talep edildiği iddia edildi.

Bolu'da bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesinden yemek karşılığında para istendiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Olaya ilişkin para aldığını söyleyen genç kadın, "videolarını çekmiştim, ben hakkım olan parayı aldım, zorla vermek istediler" dedi.
Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde düzenlenen bir köy düğününe denk geldi. İddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti. Solkim ve Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı. Kendilerini yemeğe davet eden kişiler Solkim'den yedikleri ikram ücretleri karşılığında 5 bin lira istedi. Yaşananları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Aram Solkim, "'Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik" dedi. Konuya ilişkin parayı aldığını söyleyen ve Düzce'de ikamet ettiği öğrenilen genç kadın, "onların videolarını çektim. Hakkım olan parayı istedim. Zaten ben almak istemedim zorla verdiler" ifadelerini kullandı.
"Zorla almadım, emeğimin karşılığını istedim"
Koreli turistlerin videolarını çektiğini ve bunun karşılığında para talebinde bulunduğunu söyleyen genç kadın, "Ben bir Düzceli olarak Mudurnu Alaçam Köyü'ne misafir olarak bir düğüne gitmiştim. Alaçam'da düğüne Koreli arkadaşlarımız katıldı ve onlara ben de birkaç saat yardımcı oldum. Videolarını çekmelerine vesaire konularda yardımcı oldum. Kendim, şahsi olarak çok yakından ilgilendim. Ben de bunun karşılığında bir ücret talep ettim. Ne kadar istediğimi sordular ve ben de 5.000 bin lira dedim. Sonra 2.000 bin lira vermeyi teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Düğün sahibinin hiçbir alakası yok. Romanlar asla kötü insanlar değildir. Paylaşmayı çok severler. Romanların düğünlerinde asla yemek parası alınmaz. Ben de yemek parası almadım. Sadece çekim yaptığım ve onlara yardımcı olduğum için, kendi hakkım olan parayı istedim. Keşke istemeseydim, keşke almasaydım" dedi.
"Bu parayı geri istiyorlarsa da zaten gerekeni yapacağım"
Koreli vatandaşların parayı geri istemeleri halinde, geri iade edebileceğini söyleyen genç kadın, "Sizden de özür diliyorum. Eğer bu parayı geri istiyorsanız da zaten gerekeni yapacağım. Muhtarımıza gidip söyleyeceğim. Parayı ücretsiz şekilde teslim ettireceğim. Bu tamamen şahsi bir konuydu, kendi adıma, kendi üzerimden, kendim para talep ettim. Bu, hakkım olan bir şeydi. Videoların çekimine yardımcı oldum. Fakat asla yemek konusu geçmedi. Romanlarda yemek para ile olmaz. ya da sadece eğlendikleri için para alınmaz. Zaten parayı zorla da almadım. Kendileri verdiler. Ama kalkıp da böyle konuşmalar yapılması hiç hoş değil. O yorumları yapan insanlara da hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten yazık. Romanları bu şekilde tanımaları çok üzücü bir durum" diye konuştu.
"Roman halkını kötüleyen herkesi Allah'a havale ediyorum"
Karamurat Köyü'ne bağlı Alaçam Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt, köy dışından birisinin para aldığını belirterek, "Düğünümüze, kendi bölgemizden ve farklı şehirlerden pek çok misafir katılmıştır. Köyümüz, şehirler arası yol üzerinde bulunduğu için seyahat eden kişiler, kendi istekleriyle eğlencemize zaman zaman katılmaktadırlar. Yapılan bu düğünümüzde de seyahat eden Koreli kardeşlerimiz, tamamen kendi istekleriyle katılmak istemişlerdir. Bizler de her misafirimize gösterdiğimiz ilgi ve alaka ile kendilerini eğlencemize dahil ettik. Sonrasında, köyümüzde yaşamayan ve Düzce ilimizde ikamet ettiğini öğrendiğimiz misafirimiz, kız çocuğumuz, Alaçam Köyü halkının bilgisi dışında, yakışıksız ve kendi tabiriyle sadece "eğlenmek ve yardımcı olmak" amacıyla nitelendirdiği bir olayı gerçekleştirmiştir. Yargısız infaz yapan şahsımı ve Roman halkını kötüleyen herkesi Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Düğününde Koreli Turistlere Para İstendi İddiası - Son Dakika

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