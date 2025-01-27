Bornova Belediyesi KKTC Parkı Açıldı... Denktaş: "Bizi Birbirimizden Koparmak Mümkün Değil"

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin yaptığı KKTC Parkı, KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ın 101. doğum gününde açıldı. Açılış töreninde konuşan Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, "Dünya bizi koparmaya çalışıyor, farkında bile değiller aynı ırkız, aynı kanız, aynı tarihe sahibiz. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bizi birbirimizden koparmak mümkün değil, dünya bunun farkında değil" dedi.

Bornova Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi'nde yapımını tamamladığı KKTC Parkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ın 101. doğum gününde açıldı. Parkın açılışı için düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Denktaş ailesi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler katıldı.

"Bugün de aynı cevabı bu milletten, bu ülkeden alırlar"

Parkın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, babasının Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatarak "1974 yılının üzerinden 50 yıl geçti. Ben 7 yaşında bir çocukken yaşadım o günleri. Babamın Kıbrıs'a gitmesiyle, orada bir yıl kalmasıyla, sonradan bize anlattığı bütün o anılarla. Sonradan belediye başkanı olduğumda Karşıyaka Belediye Başkanı olarak Girne'yi ziyaretimde, Girne'deki Karşıyaka Parkı'nı ziyaretimde ve benzeri pek çok vesileyle bizim Kıbrıs'a gidişimiz, Kıbrıslıların buraya gelişiyle yaşadığımız pek çok anıyla birikti. Sonuçta şöyle düşündük, şöyle baktık. Orası bizim için vatan toprağı. Siyasi nedenlerle başka türlü tanımlamalar yapılabilir. Ama yüreğimizde, aklımızda Kıbrıs bizim için her türlü siyasetin üstünde, çok değerli. ve o gün yapılan o harekat çok kutsal bir harekattı, zorunluydu ve sonuçta bir sürü insanın hayatını kurtardı. Eski genel başkanımız, o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, 'biz sadece Türkleri değil Rumlara da barış götürüyoruz' dediğinde çok haklıydı. Çünkü sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz ki o günlerde Kıbrıs'ta çok kötü siyasi oyunlar oynanıyordu. Rumların da aslında zarar göreceği bir noktaya gidiyordu iş. Sonrasında bugüne kadar devam eden o ambargo sürecinde bir tarafında hepimizin içi acısa da diğer tarafında bu mücadelenin haklılığı ve doğruluğuyla ilgili hiçbir sorgulamaya girişmedik. ve bugün bizim için Kıbrıs, başka bir ülke değil. Kıbrıslılar başka bir millet değil. Onlar bizim için kardeş, bizim için akraba, bizim için çok değerli insanlar. O nedenle onlara yönelik herhangi bir tehdit olduğunda, bundan 50 yıl önce ne olduysa, bugün de aynı cevabı bu milletten, bu ülkeden alırlar" ifadelerini kullandı.

"İzmirlileri Kıbrıs'la daha güçlü bağlar kurma konusunda göreve davet ediyorum"

"Türkiye hangi siyasi parti tarafıncı yönetilirse yönetilsin. Türk milleti asla Kıbrıs'ın incinmesine izin vermez. Bizim için öylesine değerli bir yer" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Kıbrıs'ın iyiliği için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır insanlarız burada, Türkiye'nin tamamında. Bunun mutlaka bilinmesini isteriz. ve bu güzel parkın açılışı vesilesiyle İzmir'in duygularına, düşüncelerine tercüman olmuş Bornova Belediye Başkanımızın, burada Sayın Rauf Denktaş'ı hatırlatması, büstüyle, sözüyle Kıbrıs'a dair maalesef şu son depremde kaybettiğimiz o gencecik sporcularımızın da yine saygıyla hatırlanması için oluşturmuş olduğu bu park, bu ortam hepimizin duygularının Kıbrıs'a gösterdiğimiz sevgi ve saygının temsillerinden biridir. Onun için başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, bu parkın yapımında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tüm İzmirlileri Kıbrıs'la daha güçlü bağlar kurma konusunda göreve davet ediyorum. Tüm belediye başkanlarımızı, tüm halkımızı, ilgili olan tüm kurum ve kuruluşlarımızı biraz önce ayaküstü karşılıklı sözleştik. Bu sene inşallah 20 Temmuz'da yeni bir grupla beraber ben de kendilerine eşlik etmekten büyük onur duyacağım. Kıbrıs'ı tekrar ziyaret edeceğiz. Bizler Kıbrıs'a gitmek isteyen, Kıbrıs'ta yeni dostluklar kurmak isteyen, kültürel, ticari, sosyal ilişkiler kurmak isteyen tüm vatandaşlarımıza, kişi ve kurumlarımıza yardımcı olmaya hazırız."

Denktaş: "Böyle bir park Kıbrıs'ta bile yok"

Törene katılan Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş ise "İzmir'den ders almayan Yunanlının işgal ettiği toprakta can verip kan döktüğü ve o toprağı vatan yaptığı, o vatan üstünden kurtuluş mücadelesi vererek devlet kuran son Türk Rauf Denktaş'ı geleceğe anlatabilecek noktaya gelmişsek şehitlerimizin payı en büyüktür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak belki dünya tarafından tanınmıyor olabilir ama biz varız. Tanınmasa bile var olan ve dünyanın elbet bir gün kabul edeceği bir devlet. O devletin içinde yaşayan insanlar baskı altında, dünyada yok kabul edilse de huzur içinde, mutlu, özgürlüklerini yaşayan, demokrasi içinde yaşayan zaman zaman yanlışlar olsa bile o demokrasiyi korumaya çalışan, geleceğe tüm sıkıntılara rağmen umutla bakmayı hedefleyen bir halk var. O halk geçmişte yapılanları unutmaya niyetli değil. Kin tutarak değil, kendimizi geçmişe hapsetmeden ileriye doğru yürümektedir Kıbrıs Türklerinin istediği. Türkiye'siz biz, bir Kıbrıs Türkü'nün var olmayacağı bilincini Doktor Küçük ve Rauf Denktaş öğretti. Gerçekten öyle. Kıbrıs Türkü olmadığı bir Türkiye nasıl ki Akdeniz'de artık Mavi Vatan'dan bahsedecek durumda olmaz, o nedenle Kıbrıs'taki varlığımız önemlidir. O varlığı devam ettirmek için de Türkiye'siz devam etmemiz mümkün değil. Dünya bizi koparmaya çalışıyor, farkında bile değiller aynı ırkız, aynı kanız, aynı tarihe sahibiz. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bizi birbirimizden koparmak mümkün değil, dünya bunun farkında değil. Gün gelince onu da fark edecekler. Böylesi bir park için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye, belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Böyle bir park Kıbrıs'ta bile yok. Burada olması gerçekten önemli. İzmir bizim ailemiz için farklı bir önem de taşıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ağabeyleri ve ablası İzmir'de yaşadı ve buraya defnedildiler. İzmir'e ailece onları ziyarete gelmekteydik, onları ziyaret etmek için. Bir de size de bize de gavur diyorlar. Öyle bir bağlantı. Çok şükür siz de biz de hiç Atatürkçülükten kopmayan Türk oğlu Türkleriz" diye konuştu.

Eşki: "Türkiye'yi yükseltecek olan değer budur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de "Ben sözlerime rahmetli Rauf Denktaş'ın 'Söyleyin onlara burası bağımsız bir cumhuriyet' sözleriyle başlamak istiyorum. Bu cümle aslında o günlerden bugünlere Türk milletinin ufkunu açacak önemli bir veciz bir cümle. Kıbrıs'ın sadece Kıbrıslı Türkler için değil tüm Türkiye tüm Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu, sadece orada yaşanan kötü olayların, katliamların, kanlı Noellerin devam ettirilmemesi değil çok daha büyüklerinin yaşanmaması için Kıbrıs'ın güvenliğinin hepimiz için önemini anlatan bir süreç. Ben 3 sene önce sendika başkanıyken Rauf Bey'in ölüm yıl dönümünde onu anmak istemiştim ve İzmir'de iki anıtı olduğunu öğrendim. Biri Yeni Foça, biri Karşıyaka'da. Yeni Foça'ya anma törenine gittik. O gün İzmir'de Kıbrıs'ı, Denktaş'ı anlatan daha büyük bir alan olması gerektiğini kanaat getirdik. Ben ileride Bornova'ya aday olacağım o günde Bornova'ya yakışan bir park yapacağız, orada da Rauf Denktaş'ı anlatan bir anıt olacak ve İzmir'de Rauf Denktaş'ı analamak isteyen, Kıbrıs harekatını öğrenmek isteyen herkesin gelip göreceği bir yer haline getireceğiz dedik. Adıyaman'da depremde kaybettiğimiz gencecik çocuklarımızı, öğretmenlerimizi anlatan bir anıt burada var. TMT'nin kurucu önderlerine ithafen birer tane Kıbrıs ağacı diktik. Onun dışında yine Kıbrıs'la ilgili detaylar. İçimiz ısıtıcak Napan kafe yapmak istedik. Burada lale tohumları ekeceğiz. Kıbrıs'tan rahmetli Rauf Denktaş'ın mezarından toprak getirdik, onun toprağı üzerinde Bornova lalelerini yeşerteceğiz. Onun dışında Kıbrıs Barış Harekatının emri veren rahmetli Başkanımız Bülent Ecevit'in kaya gibi bir duruşu olduğu için kayanın üzerine Kıbrıs ile ilgili söylediği sözlerle, resmini astık. Biz Kıbrıs Türkü'nün mücadelesini, Kıbrıs'ta ülkemizin verdiği mücadeleyi ve emeği asla unutturmayacağız. Bu anlamda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için bu bir adımdır. Bu adımın devamında da üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız. Kıbrıs'ta bugün bir saray inşa edildi. Kıbrıs'ta inşa edilecek en güzel saray Rauf Denktaş'ın anıt mezarının yanında yapılacak müzedir. Bu konuda Kıbrıs hükümetini biz göreve davet ediyoruz. Eğer burada da bizim üzerimize düşen bir görev varsa sonuna kadar yerine getiririz. Başka mecralarda, alanlarda Türkiye'nin yükselişini arayanlara söyleyeceğim son şey şudur; Türkiye'nin yükseleceği yer Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarıdır, Akdeniz'in uçsuz bucaksız mavilikleridir ve kendini her gün kendini Cumhuriyet ateşi olarak gören Türk gençleridir. Sadece Türk gençlerine güvenin, inanın. Türkiye'yi yükseltecek olan değer budur" ifadelerini kullandı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'in de birer konuşma yaptığı törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Rauf Denktaş'ın oğlu ve KKTC eski Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, Rauf Denktaş'ın mezarından getiren toprakla Bornova lalelerinin dikimininin yanı sıra açılış kurdelesi kesildi.

Kıbrıs dair her şey

İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Hürriyet Bulvarı ile Türkay Caddesi'nin kesiştiği üç dönümlük alandaki parkta, Rauf Denktaş'ın büstü Kıbrıs'taki kabrine dönük şekilde yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit'in barışı vurgulayan sözünün yer aldığı bir kaya ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın liderlerini simgeleyen üç Akdeniz Servisi yer aldı. Ayrıca, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen Osman Türkay'ın şiiri ve Denktaş'ın hayatını anlatan bilgilendirme panoları parkın ziyaretçilerini karşılıyor. KKTC Parkı, yalnızca Kıbrıs tarihini değil, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi'nde bir spor organizasyonu için bulundukları Adıyaman'da hayatını kaybeden 35 Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisinin anısını da yaşatılıyor. Parkta depremde yaşamlarını yitiren öğrencilerin isimlerinin yer aldığı panoda yer alıyor. Kıbrıs kültürüne dair detaylarla dikkat çeken parkta Kıbrıs ağzında "Nasılsın, ne yapıyorsun?" anlamına gelen "N'apan" isimli kafede yer alıyor.