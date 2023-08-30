Bursa'da kentsel dönüşüme yoğun mesai harcanıyor! Başkan Aktaş, alanında uzman isimlerle sahada

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, toplamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz haftalarda devam eden dönüşüm projelerini basın gezisi ile kamuoyuna duyuran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de akademik odalar, iş dünyası, Büyükşehir Meclisi imar komisyonu üyeleri ve akademisyenlere dönüşüm projelerini yerinde tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ev sahipliğindeki teknik geziye, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Mimar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Küçükkayalar, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, Büyükşehir Belediye Meclisi imar komisyonu üyeleri ve akademisyenler katıldı.

TÜM PROJELER HAKKINDA DETAYLI SUNUM

Toplam 153 bin 500 metrekare alanlı Gaziakdemir – Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi alanında başlayan teknik gezi kapsamında, Sıcaksu, İstanbul Caddesi, Yiğitler-Esenevler-75. Yıl, Arabayatağı – Ulus ve Karapınar ile Hanlar Bölgesi Kentsel Dönüşüm projeleri yerinde incelendi. Başkan Aktaş, tüm projeler hakkında detaylı sunum yaparken, akademisyenlerden gelen soruları da tek tek yanıtladı. Bursa'nın depreme karşı dirençli bir kent haline gelmesi noktasında kentsel dönüşümün şart olduğu konusunda hem fikir olan akademik odaların temsilcileri ve akademisyenler, yapılan teknik gezisinin çok yararlı olduğunu belirtti.

"İĞNE İLE KUYU KAZIYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknik gezinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Başta Bursa'mızın sembol projelerinden olan Hanlar Bölgesi dönüşümü olmak üzere tüm proje alanlarımızı gezdik. Bu gezinin ardından da değerlendirme yapacağız. Akademik odalarımızın kentsel dönüşümle alakalı kanaatlerinin olumlu olması bizi teşvik ediyor, heyecanlandırıyor. Kentsel dönüşüm Bursa'nın olmazsa olmazıdır. Bu manada tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı, daha özenli olmaya davet ediyorum. Hanlar Bölgesi için de çok heyecanlıyız. Tabir yerinde ise burada adeta iğneyle kuyu kazıyoruz. Hanlardaki kaçak alanında düzeltilmesi, çerçevelerin düzeltilmesi, alanın düzenlenmesi, otopark oluşturması gibi konularda yoğun emek harcıyoruz. Devam eden tüm dönüşüm projelerinin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DÖNÜŞÜMÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu, kağıt üzerinde gördükleri projeleri yerinde görmenin çok verimli olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm bağlamında çalışmaların başlamasını çok önemsediklerini kaydeden Rodoplu, "Başlanmış iş bitmiş iştir diyoruz. Sadece konuşmanın bu kente fayda getirmeyeceği ortada. Depremselliği çok net bir kentte yaşıyoruz. En önemli kısmı bu işin şeffaf götürülmesi. Şeffaflık adına olumlu görüşlerimiz var. Umarım bu çalışmalar daha da kapsayıcı, daha da çok akılcı, doğru yere gidecektir. Bir yerden başlanmayı öncelikle olumlu buluyorum. Özellikle ulaşım noktasında da kentsel dönüşüm çalışmalarının desteklenmesini bugün itibariyle yerinde de gördük. Bence en önemli taraflardan bir tanesi de buydu. Başarılar diliyoruz Büyükşehir'e. Umarım hep birlikte, daha da iyi çalışmalar içinde olacağız" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Küçükkayalar da yapılan çalışmaların Bursa'ya ve Bursalılara mutluluk getirmesini diledi.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de kentsel dönüşümlerle insanların daha sağlıklı binalarda yaşamalarına imkan sağlandığını hatırlatarak, bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ni takdir etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ise Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yapılan kentsel dönüşüm projelerinin kayda değer güzel projeler olduğunu belirterek, bu projelerin etap etap artmasıyla daha güvenli yapıların ortaya çıkacağını vurguladı.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu da, "Deprem sonrası önlemlerden daha çok, deprem öncesi yapmamız gerekenlere odaklanmamız lazım. Vatandaşlarımıza da burada sorumluluklar düşüyor. Onların da bazı fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.