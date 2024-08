Yerel

Büyükşehir, Balıkesir'in 5 yıllık yol haritasını çiziyor

Başkan Akın: "Bilim ve aklın ışığında şehrimizi yöneteceğiz"

Balıkesir'i kalkındıracak stratejik plan hazır

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde şehrin geleceğini şekillendirmek ve stratejik bir kalkınma planı belirlemek amacıyla "2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı" gerçekleştirildi. Sürdürülebilir ve dinamik bir kent oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın "74 yıl sonra Kuvayı Milliye'nin kenti Balıkesir'imizde yeni bir sayfa açtık. Balıkesir'imizi bilim ve aklın ışığında yöneteceğiz." dedi.

Şehir planlaması ve ortak katılım çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve şehir paydaşlarının katılımıyla Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay hazırlık sürecinde Balıkesir'i geleceğe taşıyacak temalar; 'Kentsel Ulaşım ve Altyapı', 'Dirençli ve Güvenli Şehir', 'Çevre ve İklim Değişikliği', 'Tarım ve Kırsal Kalkınma', 'Ekonomik Kalkınma ve İstihdam', 'Sağlık ve Sosyal Hizmetler', 'Kültür Sanat ve Spor', 'Turizm ve Tanıtım', 'Teknoloji', 'İnovasyon ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi' olarak belirlendi. 10 oturum ve 5 panelden oluşan 2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin orta ve uzun vadeli amaçları ele alındı. Temel ilke ve politikaların, hedef ve önceliklerin masaya yatırıldığı çalıştayda şehrin 5 yıllık kalkınması adına izlenecek yol haritası çıkarıldı.

'Kentini Düşün!' sloganıyla düzenlenen Stratejik Plan Şehir Çalıştayı'nda protokol konuşmasının ardından '21. Yüzyılda Sosyal Demokrat Belediyecilik' anlayışıyla ilgili sunumunu gerçekleştiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu ve Kadastro Yüksekokulu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper İlki 'Afete Dirençli Kentler' sunumuyla depreme karşı kentlerin alması gereken önlemlerden bahsetti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tektaş; 'Kentsel Ulaşım ve Altyapı' konulu sunumunu, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Mimar Tülin Hadi de 'Şehir, Çevre ve İklim Değişikliği' sunumuyla tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin kentleri etkileme sürecini anlattı. Çalıştayda Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demir, 'Tarım ve Kırsal Kalkınma' konusunda fikirlerini açıklarken Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin de 'Şehir, Çevre ve İklim Değişikliği' panelinde konuşmasını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 2025-2029 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında düzenledikleri 'Şehir Çalıştayı'na Mayıs ayından itibaren hazırlık sürecine katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada kentlerin nüfusu hızlı bir şekilde artıyor; 2050'ye kadar dünya nüfusunun üçte ikisinin de kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. Artan nüfus çevre, gıda, su ve sağlık gibi alanlarda da maalesef birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki, özellikle geçtiğimiz son on yılda; dünyamızda ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, iklim krizi, salgınlar ve afetler karşısında kentlerimizin de ne kadar kırılgan olduğunu, planlama ve hazırlık olmadığında krizleri yönetmenin ne kadar güç olduğunu ve bu krizlerin yıkıcı sonuçları hep birlikte görmek zorunda kaldık.

74 yıl sonra Balıkesir'imizde yeni bir sayfa açtık

Geçmiş yıllarda 'krizler kapımızda' derken artık krizler soframızda, çocuklarımızın beslenme çantasında, emeklimizin lambasını yakmadan oturduğu odasında, çiftçimizin sürmekten vazgeçmek zorunda kaldığı tarlasında Kriz, iş görüşmesine giderken yol parasını dert edinen gençlerimizin cebinde. Kriz artık suyumuzda, ormanımızda, soluduğumuz havada. Bu nedenle; merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, özel sektör ve yurttaşlar olarak, topyekün, bir zeminde buluşmak için çabamız var. Tüm bu krizlerle mücadele edebilmek için birlik içinde, aklın ve bilimin ışığında ve planlamayla hareket etmek zorundayız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, 74 yıl sonra Kuvayı Milliye'nin kenti Balıkesir'imizde yeni bir sayfa açtık.

Balıkesir, küresel ölçekte yaşanabilir şehirler arasına girecek

Balıkesir; kültürü, tarihi, doğası, çevresi ve insanıyla birbirinden farklı zenginlikleri içinde barındıran büyük bir şehir. Tarih boyunca üretim ve ticaret kenti olmuş; daha pek çok alanda henüz ortaya çıkarılmamış cevherleri bulunan öyle güzel bir memleket ki Ne yazık ki plansızlık nedeniyle yıllar boyunca bu kentin çok sayıda sorununun biriktiğini görüyoruz. Bizim amacımız; altyapısı tamamlanmış, herkes için adil bir yaşam sunan, ulaşım ağı gelişmiş ve teknolojik çağa uydurulmuş, yapılı çevrenin afetlere karşı dayanıklı hale geldiği, tarımsal üretimde güçlü, ekolojik dengeyi gözeterek turizm, kültür-sanat ve spor gibi alanlarda gelişen, tarihine ve değerlerine sahip çıkan; özgünlüğünü koruyan, küresel ölçekte 'yaşanabilir kentler' arasında olma iddiasını ortaya koyan bir Balıkesir'i, birlikte tasarlamaktır. Doğru planlamayla ve kentin tüm aktörlerinin iş birliği içinde çalışmasıyla bu amaçlarımıza ulaşacağımız ben yürekten inanıyorum.

Balıkesir'in geleceğine Balıkesirli karar verecek

Kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için önceliğimiz; yönetim anlayışımızın esasları olan ortak aklı, planlamayı ve katılımcılığı tüm süreçlerimizin odağına koyuyoruz. Atılacak her adımda Balıkesirli hemşehrilerimle istişare ediyoruz. Fikirlerini almak için mücadele ediyoruz. Kurduğumuz 'Yakın Çözüm' ekibiyle yüzlerce genç kardeşimle; her ilçede, her alanlarda yapılması gereken ve yapılan işleri sorgulama fırsatı buluyoruz. Balıkesir'imizin her bir noktasını tüm detaylarıyla çalışıyoruz. Sesini duymadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir yurttaşımız kalmayana kadar da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sorunları birlikte konuşup, çözümleri birlikte oluşturmak aslında yöneticiler için en olması gereken olaydır. Balıkesir'in geleceğini, hemşehrilerimle birlikte planlamaya çalışıyoruz. Bu kentin geleceğine, Balıkesirlilerin karar vermesi için çalışıyoruz.

5 yıllık yol haritamızı ortaya koyuyoruz

Stratejik Planı hazırlarken katılımcılık ve sahiplenme esasıyla ama en önemlisi ortak akılla hareket etmek için tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeye de dikkat ettik. Balıkesir'imizin Körfez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Stratejik Plan Bölge Toplantılarında ilçe belediyelerimizin yöneticileri ile görüşerek kentimizin mevcut sorunlarına ve çözüm için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda ayrıca muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu temsilcileri ve esnafımızla ayrı ayrı bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. ve tabii ki Balıkesir'in geleceğinde asıl söz sahibi olan vatandaşlarımızı da sürece dahil ederek anket çalışmaları gerçekleştirdik. Belediye çalışanlarımız ve iştirak şirketlerimizin de katılımıyla, toplamda 10 binin üzerinde katılımcının katkı sunduğu bir süreci yürüttük. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayla birlikte tüm Balıkesir'imizin sahipleneceği 5 yıllık yol haritamızı ortaya koymak için hazırlıklarımızı sizlerin sayesinde tamamlamış olacağız.

Vizyon 2050 stratejik Planı'nı ortaya koyuyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben değil, sizlerin de hayallerini gerçekleştirebilmek için Vizyon 2050 Stratejik Planı'nı ortaya koyuyoruz. Bu stratejik planımızda krizleri ve afetleri öngören; adil bir düzenin kurulması için büyük bir çaba gösteren; Balıkesir'in her alandaki potansiyelini ortaya koyan bir belge sonuçlanacak. Vizyon 2050; dayanıklı, dayanışmacı, eşit ve adil, hatırlayan ve koruyan, şeffaf ve daha yaşanabilir bir Balıkesir için yol haritası hazırlıyoruz. Bu yol haritasını, bu kentte yaşayan herkes ile birlikte hazırlıyoruz. Akademisyenlerimize ne kadar teşekkür etsem az, yürekten kutluyorum. Balıkesir'de iki üniversitemiz var. Rektörlerimizden öğretim üyelerimize kadar hepsine teşekkür ediyorum. Onlarla çalışmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sayın Valimizden başlamak üzere devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Çünkü ortak kurduğumuz Balıkesir hayalimizde hepimiz biriz, beraberiz ve hepimiz güzel bir Türkiye, güzel bir Balıkesir için mücadele ediyoruz. Tüm ilçelerdeki 20 belediye başkanıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız benim en yakın çalışma arkadaşlarımdır. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Kendi mahallelerinde büyük sıkıntılara rağmen güzel işleri ortak akılla birlikte gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı kurumsal bir düzeyde yürütmek adına, seçim döneminde de söz verdiğimiz gibi, ilk iş olarak Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mızı kurduk! Bütün bu çalışmaları, bütün bu yönetimi bilimin ve aklın ışığında Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mızla birlikte yürütüyoruz. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı, kentimizin geleceğini veriye dayalı bir şekilde planlamak; kentsel strateji ve politikalarımızı geliştirecek ve planlı kalkınmayı sağlamak adına kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte çalışacak.

Balıkesir'in zenginlikleri açığa çıkacak

Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı, Balıkesir'imizin geleceğine ve kalkınmasına katkı sunmak isteyen herkesin fikrine açık olacak. Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışıyla önce insan denilen anlayışı hayata geçireceğiz. Belediye Başkanı sadece insanların değil doğanın ve sokakta yaşayan can dostlarımızın da belediye başkanıdır. Onun için de mücadele ediyoruz. Onun için de yol haritamızı belirledik. Farkındalık adına 'Sahipsiz bırakmıyoruz, sahip çıkıyoruz' diye bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya da destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ortak akılla ve planlamayla Balıkesir'in zenginlikleri açığa çıkacak."

Geleceğe yönelik çok değerli çıkarımlar yapılacak bir önemli bir çalıştay gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Alper İlki "Bu zor bir konu. Büyük bir konu ve bir belediye başkanının bu konuda elini taşın altına koyması kolay bir iş değil. Tebrik ediyorum başkanı bu düşüncede olduğu için" diye konuştu.

Umut verici

Şehir Çalıştayı'nı çok etkileyici bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin "Çünkü daha önce Dönüşüm Kongresi'ni düzenlemişti belediye başkanımız. Onun önderliğinde Balıkesir'de öncelikli dönüşüm gerektiren on başlık belirlenmişti ve şimdi o on başlığın da ele alındığı bir stratejik plan çalışması bulunmakta. Bu umut verici. Aslında gecikmiş bir şey ama maalesef bu günlere kadar yapılmamakla birlikte hızlıca hayata geçirilmesi gereken planlar atılımlar var. Bunu umut verici buluyorum. Aynı zamanda bu vizyona sahip olduğu için belediye başkanımızı da kutluyorum" dedi.

Balıkesirlilerin dahil olması önemli

Stratejik Plana; çalışılabilecek bütün kurumları ve Balıkesir'de yaşayanları dahil ediyor olmalarını ve bunu bir süreç olarak görmeleri çok önemli bulduğunu dile getiren İstanbul Kent Konseyi Başkanı Mimar Tülin Hadi "Hazırlandı bitti 6 ayda hazırladık onaya sunduk ondan sonra artık üzerinde çalışmaya başlıyoruz değil; yaptık, hazırladık, hep birlikte takip ediyoruz, hep birlikte değerlendiriyoruz 5 yılın sonunda da sonuçlarını hep birlikte değerlendireceğiz denen bir çalışma olması önemli. Bu anlamda da böyle büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor olması tabii ki çok önemli" ifadelerine yer verdi.

"Desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Balıkesir'in gelecek vizyonunun inşa edilmesinde, kentte bulunun bütün paydaşların görüş ve katkılarının alınabilmesi için çok ciddi bir çaba gösterildiğini belirten Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin "Bu çok kıymetli. Ahmet Başkan, Ankara'dan beri çok derin dostluğumuzun bulunduğu çok önemli bir siyasetçi. Balıkesir için de bir şans olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ahmet Başkan'ımızın önündeki 5 yıllık süreçte başarılı olacağına inanıyoruz. Bu başarının da sadece Balıkesir için değil, Türkiye'deki tüm kentler için bir örnek olması için de kendisine desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.