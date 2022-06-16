Cansız bedeni kuyuda bulunan gencin yürek parçalayan cenaze töreni! Giydiği son kıyafeti tabutuna koydular

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili ailelerinin 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası, Serinhisar ilçesindeki Develi Kuyu su mevkiinde bulunan su kuyusunda başlatılan arama çalışması, cesetlere ulaşılmasıyla sona erdi. Cesedin birine saat 03.30, diğerine ise saat 05.30 sularında ulaşıldı.Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden M.A. ifadesinde maktullerle aralarında alacak meselesi olduğunu, tartışmanın yaşandığını ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

ACILI AİLELER GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Acılı aileler cansız bedenlerin çıkarıldığı esnada tabuta sımsıkı sarılarak sinir krizi geçirdi, yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti.

EN SON GİYDİĞİ KIYAFET TABUTUNUN BAŞINA KONULDU

İşlemlerin ardında İsmail Yalçın Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesine, Hasan Akköse ise Serinhisar ilçesine götürüldü. Tabutunun başına en son giydiği kıyafetinin parçası konan Akköse, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığına, İsmail Yalçın ise Dedebağ Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Dedebağ Mezarlığı'na defnedildi.