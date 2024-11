Cemil Tugay'dan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: "hepimizin Başına Böyle Şeyler Gelebilir Bu Dönemde. Birimiz Gideriz, Bir Başkası Gelir"

Yerel

(İZMİR)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir bu dönemde. Biz bunları zaten göze alarak bu görevlere geldik. Konu bireysel olarak biz değiliz. Ben ya da Esenyurt Belediye Başkanımız kendi derdinde olduğu için buralarda değiliz. Buralarda halk adına görev yapıyoruz. Bize oy veren insanlar adına, partimizin siyaseti, ideolojisi adına görevler yapıyoruz. Birimiz gideriz, bir başkası gelir, yine o mücadeleyi yapar" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yanı sıra CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik ile il yöneticilerin yer aladığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tugay, basında çıkan "yeni il başkanı arıyor" haberlerine ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aslanoğlu: Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Büyükşehir belediye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dönem dönem örgütle buluşarak, il yönetimiyle buluşarak, ilçe başkanlığıyla buluşarak hem geçmiş dönemin yapılan işlerini üzerinden geçiliyor. Bizleri bilgilendiriyor sağ olsun kendisi. Hem de gelecek dönemde örgütümüzle birlikte yapılacak çalışmaları birlikte planlıyoruz. Dün büyükşehir belediye başkanımızla birlikte İstanbul'da hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı birlikte haykırmıştık. Bundan sonra da İzmir'de ve Türkiye'de bu tür adaletsizlikler olmasın diye de birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayağınıza sağlık başkanım."

Tugay: Partimizle ilişkimiz için resmi ziyarete ihtiyaç yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "İzmir'de siyasi görüşü ne olursa olsun, seçimde kime oy vermiş olurlarsa olsunlar herkesin belediye başkanıyım. Belediye başkanı olarak görevimi o şekilde yapıyorum. Ama tabii ki benim ait olduğum, bir parçası olduğum ve onları temsil ettiğim bir siyasi partimiz var; Cumhuriyet Halk Partisi. Partimizle ilişkimiz için hani böyle bir resmi ziyarete ihtiyaç yok. Sık sık görüşüyoruz değişik şekillerde ama bütün il yöneticilerimizin bir arada olduğu, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımızın bir arada olduğu bir ortamda genel bir değerlendirme yapmanın uygun olacağını düşündüğümüz için bugün böyle bir buluşma gerçekleştirdik" dedi.

"Bizim içimizde böyle bir ayrılık yok ve olmayacak"

"Zaman zaman basında böyle il başkanımızla ilgili benim sanki farklı bir niyetim varmış falan gibi haberler var" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"Bunlar kesinlikle doğru değil. Bunu da burada ifade etmek istedim. Onun için de bu ziyareti yaptım. Biraz önce yaptığımız toplantıda söyledim. Bütün il yöneticilerimiz, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, tabii en başta il başkanımız şu anda bizi temsil etmede kesinlikle sorunsuz bir şekilde başarılıdırlar. Ben onlarla siyasi anlamda bir bütün olarak bundan sonraki dönemde normal il kongresi olana kadar çalışmaya devam edeceğim. Sorunumuz olmadığını bilmenizi isterim. Bu benim için önemli. Bunu bütün kamuoyunun bilmesini, bütün parti örgütümüzün bilmesini özellikle önemli buluyorum. Çünkü biraz önce aşağıda hep beraber konuştuk. Önümüzde olacak genel seçime tam bir birlik, beraberlik içerisinde tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına odaklanarak çalışacağız. Bizim içimizde böyle bir ayrılık yok ve olmayacak. Önümüzdeki günlerde ilçe ziyaretleri de yapacağım. Orada da ilçe başkanlıklarımızı da ziyaret edeceğim. Onlara da aynı şeyi söyleyeceğim. İnanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki genel seçimde iktidar olacak. O iktidar için en büyük katkıyı veren illerden birisi de İzmir olacak. Ziyaretin sebebi budur. Yaptığımız görüşme sonrasında il yönetimimizin de aynı duygu ve düşünce içerisinde olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduk."

"Biz bunları zaten göze alarak bu görevlere geldik"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmaıs ve yerine kayyum atanması üzerinden belediye başkanlarında bir tedirginlik olup olmadığının sorulması üzerine Tugay, şöyle konuştu:

"Bizim bulaştığımız yanlış bir şey yok. Dolayısıyla çekindiğim bir şey yok. Ama iktidarın Esenyurt'la ilgili yaptığı bu operasyonda belediye başkanımızın da bir suçu olduğuna dair bir hatası olduğuna dair bir kanaatimiz yok. Dolayısıyla bu demektir ki hepimizin başına böyle şeyler gelebilir bu dönemde. Biz bunları zaten göze alarak bu görevlere geldik. Konu bireysel olarak biz değiliz. Ben ya da Esenyurt Belediye Başkanımız kendi derdinde olduğu için buralarda değiliz. Buralarda halk adına görev yapıyoruz. Bize oy veren insanlar adına, partimizin siyaseti, ideolojisi adına görevler yapıyoruz. Dolayısıyla her birimize bir şey yapabilirler. Ama neticede bu mücadelenin bitmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Birimiz gideriz, bir başkası gelir, yine o mücadeleyi yapar. Geçen dönemde bir sürü belediye başkanımıza işte Urla'da, Menderes'te müdahalelerde bulundular. Menderes Belediye Başkanı aklandı mesela. Ama buna rağmen yine bu dönemde oralarda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları görev yapıyorlar. Türkiye'de de eninde sonunda yanlışın yerine doğru konacaktır. Biz haklı olduğumuza çok inanıyoruz. Vatandaşımıza yaptığımız hizmetle kendimize anlatmaya devam edeceğiz."

"Ülkede yaşayan her sade vatandaşın tedirginliği var"

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu da aynı soruya, "Hiçbir Belediye Başkanımız için bir tedirginliğimiz yok. Ama bu ülkede yaşayan her sade vatandaşın tedirginliği var; adaletsizlikten yana, hukuksuzluktan yana. Her an, herhangi bir vatandaşımız büyükşehir belediye başkanınım dediği gibi bir hukuksuzlukla karşılaşabilir. Maalesef iktidar bir kez daha seçilebilmek için yapmayacağı hukuksuzluk olmadığını gösteriyor zaten" yanıtını verdi.