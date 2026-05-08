CHP 81 İlde Sahada... Milletvekili Güneşhan Van'da Konuştu: Yolun Sonu Göründü

Haber: İshak Kara

(VAN) CHP Van örgütü sahaya inerek esnaf ve vatandaşların sorunların dinlemeye devam ediyor. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "AKP iktidarının 85 milyon insana yaptıklarını, ettiklerini öbür dünyada değil, bu dünyada bunun hesabını sandıkta sormak istiyorlar. Onun için de o sandığı bir an önce önümüze getirin diyorlar." dedi.

CHP Van İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, il ve ilçe yöneticileri birlikte Van il başkanlığında basın açıklaması yaptı. Düzenlenen toplantıda hem Türkiye ekonomisindeki gelişmeler Van'ın tarım, hayvancılık, turizm ve ticaret alanlarında yaşadığı sorunlar gündeme taşındı.

"Esnaf can çekişiyor"

CHP il başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Sandık konusunda yani yarın seçime gireceğiz gibi hazırlıklar konusunda il yönetimimiz, ilçe başkanlarımızla ayrı ayrı toplantılar yaptık. Şuanda maalesef esnaf can çekişiyor. Çoğu diyor ki biz kepenk indireceğiz, dükkanı kapatacağız. Vergi cezalarında korkunç şikayetler var.

Artık bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Çünkü Türkiye'de hukuk rayına girmedikçe ekonominin düzelme ihtimali çok zayıftır. Vatandaş devletine güvenecek. Devletine güven olmadığı yerde vatandaşın ekonomiyi toparlama ihtimali yoktur. ve %10 Türkiye'deki meraların %10'u bu ilimizde mevcut. Buna rağmen tarım, hayvancılık bitme noktasında noktasına gelmiştir. Esnaf kan ağlıyor."

"Sandık güvenliği için buradayız"

CHP Milletvekili Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, "Buraya geliş amacımız iki önemli nedeni var. Bir tanesi yarın hemen seçim olacakmış gibi ki biz üstüne basa basa söylüyoruz. derhal seçim olması gerekir diye. Sandık güvenliğinin sağlanması noktasında örgütlerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz.

"Esnaf, çiftçi, köylü ve sanayicimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor"

Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden, çok zor bir süreçten geçiyor. Bugün çoklu krizlerle karşı karşıyayız. Artık kriz olmaktan çıkmış bir buhran dönemini yaşıyoruz. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere siyasal ve sosyal sorunlarla vatandaşımız boğuşmak zorunda kalıyor. Yaşanan ekonomik kriz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da artarak daha da derinden hissediliyor. Başta tabii emeklilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz köylülerimiz, hatta artık günümüzde sanayicilerimiz bile bu sıkıntıyı yaşıyorlar.

"23 yıllık AKP iktidarında Van geriye gitti tarım ve hayvancılık bitti"

Van özelinde tabii Van bir dönem hayvancılığın ve tarımın başkentiydi, Van ilimiz gerçekten yani Türkiye'nin sadece Türkiye'nin değil dünyadaki en önemli kentlerden bir tanesi ama hak ettiği değeri maalesef alamıyor. Özellikle geçmişte çok daha iyiydi Van. Çok daha bir bilinen 3-5 kentin başında geliyordu ama 23 yıllık AKP iktidarında maalesef her geçen gün her geçen dönem daha da geriye gitti. Özellikle tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Yok denecek kadar az. Et ihtiyacını ne acıdır ki ta Balıkesir'e kadar uzanan Türkiye'nin çok farklı yerlerinden karşılanır hale geldi. Oysa Van bu iş için tarım ve hayvancılık için yaratılmış bir yer. Allah öyle bir coğrafyaya bahşetmiş ki Van'a her şeyimiz var. Suyumuz var. Meralarımız var. Yeşil alanlarımız var. Ama dediğim gibi bu iktidarın izlemiş olduğu yanlış tarım ve hayvancılık politikası sonucunda dediğim gibi Van'da bitme noktasına geldi. Bu sadece Van değil Türkiye genelinde de öyle geçti.

"Et üretimi yüzde 10 düştü"

2024 ile 2025 yılını karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de et üretimi %10 düşmüş. Bu bizim rakamımız değil bu TÜİK'ün rakamlarıdır. Süt üretimi %5 düşmüş ve hızla da düşüyor. Tamamen dışa bağımlı bir tarım ve hayvancılık ekonomisi ile karşı karşıya kalmış oluyoruz.

"2026 bütçesi 2 trilyon 700 milyar açık verdi"

2026 yılı bütçesi daha meclisten geçerken 2 trilyon 700 milyar lira açık verdi. Şimdi bu Cumhuriyet tarihinde görülmüş olan bir şey değildir. Geçtiğimiz yılda açık verdi. Bu yıl da açık verdi. Şimdi her kurum, kuruluş veya aile veya şirket bir sonraki yılın bütçesini yaparken genelde esas olan denk bütçedir. Maalesef bu iktidar bunu sağlayamaz hale geldi. Şimdi bu denk bütçeyi karşılaması için ne yapması lazım? ya ek vergiler, ek zamlar yapması lazım ya da dışarıdan yüksek faizle para alması lazım ki artık dışarıdan da para alamıyorlar. Artık tefeciler dahi bize para vermez hale geldi. Bakın bu açığı kapatmak için size somut bir örnek vereyim. Yine bunlar resmi rakamlar.

"Ocak ve Şubat aylarında vergi ve trafik cezalarında 801 milyar gelir elde edildi"

2026 yılında devlet demiş ki ben bütçemin gelir kısmında 368 milyar lira cezalardan gelir elde edeceğim demiş. Sadece ocak şubat aylarında devletin cezalardan cezalar derken vergi cezaları ve trafik cezaları cezalardan elde ettiği gelir 801 milyar lira. Yani devlet vatandaşını haraca bağlamış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir yılda toplamayı taahhüt ettiği rakamın 2,5 katından fazlasını 2 ayda toplamış vaziyette.

Bugün Türkiye'de tüm çiftçilerimize, köylülerimize destekleme adı altında devletin 2026 yılında vereceği para 168 milyar lira ama faize ödeyeceği para 2 trilyon 740 milyar lira biz faize para ödeyeceğiz arkadaşlar ve ödemeye başladık. Ödemeye başladık. bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu ortaya koymak için de şunu söyleyeyim.

"1923'ten bugüne tüm mallar satıldı"

Biliyorsunuz bu iktidar kısmen önceki iktidarlar da olsa ama %80-90 de özelleştirdi. Devletin Cumhuriyet döneminden kalan ne varsa ne yoksa özelleştirmeye gitti. Yani 1923'ten 2002 yılına kadar devletin sahip olmuş olduğu tüm mallar mülkler satıldı. Bu 23 yıllık içerisinde 60 milyar dolar bir gelir elde edildi. Bu gelirin toplamı 2 trilyon 700 milyar lira. Yani 2 trilyon 700 milyarlık gelir elde edildi. 80 yıllık Cumhuriyet'in sahip olduğu o Seydişehir, Etiler Bank, işte yollar, köprü ile şimdi köprüleri de satmaya çalışıyorlar. İşte dokuma tezgahları, PTT, Türk Telekom gibi hepsi satıldı. 60 milyon dolar para elde edildi ve bir yıllık faizimize gitti bu paralar.

Dolayısıyla bu iktidar artık döneminde Türkiye'nin ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu düzenin yaratısı bu kara düzenin yaratıcısı da bu mevcut iktidar. Türkiye'de maalesef yargıya olan güven %17'lere 18'lere düşmüş durumdadır. Eğer bir ülkede yargıya olan güven ortadan kalkmışsa o ülke artık kaos içerisine çatışma içerisine kavga içerisine girer. İnsanlar kendi sorunlarını kendi dertlerini kendi problemlerini kendi çözmeye çalışır.

"Mülkün temeli adalettir"

Oysa bizim bütün kurumlarda mülkün temeli adalettir der. Devletin temeli adalettir. Eğer adalet yoksa o devlet yok demektir. Devlet çöker anlamına gelir. AKP'de maalesef kendi yarattığı yargı sonucu bugün başta partimiz ve belediye başkanlarımız olmak üzere inanılmaz bir baskı uyguluyorlar. Bunun sonucunda hiç de hak etmediğimiz şekilde belediye başkanlarımız içeride çok iş insanı tehdit altında, gazeteciler içeride, üniversite öğrencileri içeride, kendilerine muhalefet kim varsa hepsine bu kendi yarattıkları yargı eliyle baskı oluşturmaya çalışıyorlar.

Bunlardaki tek bir amaçları hedefleri var. O da iktidarlarını sürdürmek, iktidarlarını sürdürmek için de her yolu kendilerine mübah sayıyorlar ve kendilerine muhalefet olan, kendilerinin iktidarına engel olabilecek olan her türlü kurum ve kuruluşa da her türlü baskıyı Yapıyorlar. Ama artık yolun sonu gözüktü, Abbas Yolcu yani bağlasam durmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar gidiciler. Gidici olduklarını kendileri de gördükleri için zaten baskılarını her geçen gün daha da arttırıyorlar.

"CHP 1. parti olduğunda baskı var"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmalarının tek bir sebebi var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1. parti olması beni onu iktidardan indirebilecek olan en güçlü parti olmasından dolayı bir baskı var, tepki var. Biz Türkiye'nin her yerini geziyoruz, dolaşıyoruz. Halkın, vatandaşın bizden istediği tek bir şey var. Sandığın bir an önce kendi önlerine gelmesi, geldiği zaman da geri kalan işi bize bırakın diyorlar. Yani bu AKP iktidarının 85 milyon insana yaptıklarını, ettiklerini öbür dünyada değil, bu dünyada bunun hesabını sandıkta sormak istiyorlar. Onun için de o sandığı bir an önce önümüze getirin diyorlar.

"85 milyon yoksulluk çekiyor"

Çünkü Bu iktidarın yani 23 yıllık AKP iktidarı sonucunda bugün 85 milyon insan yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor. 16 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bugün açlık sınırının 33 bin liraya yükseldiği, yoksulluk sınırının 103 bin lira olduğu bir süreci, dönemi yaşıyoruz."