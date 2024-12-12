CHP'den Okul Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a Suç Duyurusu

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(AYDIN) -CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında sosyal medya paylaşımlarında Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "Bu şahsın tertemiz çocuklarımıza öğretebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, kirli düşünceleri ile onların zihinlerini zehirlediği açıktır" dedi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Karaman'ın derhal görevden alınmasını istedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve laikliğe alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Nazilli Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, şunları söyledi:

"Nazilli ilçemizin Esenköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Celal Güngör İlkokulu'nun müdürü Özkan Yıldırım Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük bir tepkiye neden olmuştur. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize, laikliğimize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne alenen hakaret eden bu şahıs, aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu ve konunun hassasiyetle takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

"Çocuklarımızı zehirleyen zihniyeti kabul etmiyoruz"

Söz konusu şahıs sosyal medya paylaşımlarında bir eğitimciye yakışmayan ifadeler kullanarak, AK Parti üyesi bir siyasetçi gibi politik görüş açıklamış; bunun ötesine geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetimize ve laikliğe hakaret etmiştir. Hatta cihat çağrıları yaparak 'İslam devleti' güzellemeleri ile laikliğe karşı çıkmıştır.

Bu şahsın tertemiz çocuklarımıza öğretebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, kirli düşünceleri ile onların zihinlerini zehirlediği açıktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun tarafsızlık ve devlete bağlılık ilkesini düzenleyen 7. maddesini ihlal eden Yıldırım Karaman, bu cüreti AK Parti iktidarının aymazlığının göstergesidir. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının ödüllendirilip okul müdürü yapılması, bu aymazlığın açık bir tezahürüdür. Bu şahıs hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil tüm hukuki işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu tür zihniyetlere karşı mücadelemizin sonuna kadar süreceğini ve çocuklarımızı siyasi görüşlerine alet etmek isteyen tüm kirli zihinlerin karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

"Bakan Tekin, görevinizi yapın"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Nazilli'de bir okul müdürü, sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimize ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret etmiştir. Bu, sadece ahlaki değil, aynı zamanda hukuki bir sorundur. Anayasa'yı ihlal eden bu kişi suç işlemiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i göreve çağıran Bülbül, "Uzun süredir haddini aşan paylaşımlarla suç işleyen bu müdürü görevden alacak mısınız, yoksa koruyacak mısınız? Bu kişi hakkında soruşturma açacak mısınız? Bakan Tekin, görevinizi yapın ve bu şahsı derhal görevden alın! Bir okulda, çocuklarımıza Atatürk'ün ilke ve devrimleri anlatılmalı, çağdaş bireyler yetiştirilmelidir. Ancak bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine hakaret ederek görevini kötüye kullanmıştır. Atatürk'ün hatırasına hakaret edenlerin çocuklarımızın zihnini zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.