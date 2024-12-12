CHP'den Okul Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Okul Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a Suç Duyurusu

Geniş Video İzle

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında sosyal medya paylaşımlarında Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman'ın derhal görevden alınmasını istedi. Parti, yürütülen mücadelenin çocukların eğitimine zarar verecek zihniyetlere karşı sonuna kadar süreceğini vurguladı.

12.12.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) -CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında sosyal medya paylaşımlarında Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, "Bu şahsın tertemiz çocuklarımıza öğretebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, kirli düşünceleri ile onların zihinlerini zehirlediği açıktır" dedi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Karaman'ın derhal görevden alınmasını istedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'ın sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve laikliğe alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Nazilli Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, şunları söyledi:

"Nazilli ilçemizin Esenköy Mahallesi'nde bulunan Şehit Celal Güngör İlkokulu'nun müdürü Özkan Yıldırım Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük bir tepkiye neden olmuştur. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize, laikliğimize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne alenen hakaret eden bu şahıs, aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu nedenle, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu ve konunun hassasiyetle takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

"Çocuklarımızı zehirleyen zihniyeti kabul etmiyoruz"

Söz konusu şahıs sosyal medya paylaşımlarında bir eğitimciye yakışmayan ifadeler kullanarak, AK Parti üyesi bir siyasetçi gibi politik görüş açıklamış; bunun ötesine geçerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetimize ve laikliğe hakaret etmiştir. Hatta cihat çağrıları yaparak 'İslam devleti' güzellemeleri ile laikliğe karşı çıkmıştır.

Bu şahsın tertemiz çocuklarımıza öğretebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, kirli düşünceleri ile onların zihinlerini zehirlediği açıktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun tarafsızlık ve devlete bağlılık ilkesini düzenleyen 7. maddesini ihlal eden Yıldırım Karaman, bu cüreti AK Parti iktidarının aymazlığının göstergesidir. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının ödüllendirilip okul müdürü yapılması, bu aymazlığın açık bir tezahürüdür. Bu şahıs hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil tüm hukuki işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu tür zihniyetlere karşı mücadelemizin sonuna kadar süreceğini ve çocuklarımızı siyasi görüşlerine alet etmek isteyen tüm kirli zihinlerin karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

"Bakan Tekin, görevinizi yapın"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Nazilli'de bir okul müdürü, sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimize ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret etmiştir. Bu, sadece ahlaki değil, aynı zamanda hukuki bir sorundur. Anayasa'yı ihlal eden bu kişi suç işlemiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i göreve çağıran Bülbül, "Uzun süredir haddini aşan paylaşımlarla suç işleyen bu müdürü görevden alacak mısınız, yoksa koruyacak mısınız? Bu kişi hakkında soruşturma açacak mısınız? Bakan Tekin, görevinizi yapın ve bu şahsı derhal görevden alın! Bir okulda, çocuklarımıza Atatürk'ün ilke ve devrimleri anlatılmalı, çağdaş bireyler yetiştirilmelidir. Ancak bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine hakaret ederek görevini kötüye kullanmıştır. Atatürk'ün hatırasına hakaret edenlerin çocuklarımızın zihnini zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Bülbül, Özkan Yıldırım, Milletvekili, Sosyal Medya, Celal Güngör, Politika, Nazilli, Karaman, Hukuk, Yerel, Aydın, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Okul Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:52:20. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Okul Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.