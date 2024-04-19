CHP Gençlik Buluşması\'nda Özgür Özel\'den gençlere ve bilime vurgu

Yerel

(ANKARA) Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nun düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda Özel, CHP'nin seçimlerdeki başarısının kaynağının gençler, eşit temsil ve bilim olduğunu ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu'nda gerçekleşen Gençlik Buluşması'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmacı olarak katıldı. Genel Başkan Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Selin Sayek Böke, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.

"BAŞARININ 3 ANAHTARI: GENÇLER, EŞİT TEMSİL, BİLİM"

Gençlik Buluşması'nda konuşan Genel Başkan Özel, CHP'nin seçimlerdeki başarısının kaynağının gençler, eşit temsil ve bilim olduğunu belirterek, "Başarı kalesinin üç anahtarı vardı. Üç anahtar tarihten mirastı, emanetti. O üç anahtar teker teker siyasetin başarı kapısını açtı. Bir; Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i CHP'nin genel başkanlarına mı emanet etti? Ne milletvekillerine bıraktı ne de belediye başkanlarına sadece ve sadece gençlere emanet etti. Demek ki başarı kapısının ilk anahtarı gençlere güvenmek, gençlere o emaneti hatırlatmaktı. İlk anahtarı taktık. İkincisi eşit temsildi, kadınların siyasette daha çok olmasıydı. Üçüncü anahtar ise bilimdi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ BELEDİYELERİNDE GENÇLER YÖNETİMDE"

Aday belirleme sürecinde, gençlere ve kadınlara fırsat verildiğine dikkat çeken Özgür Özel, şunları söyledi:

"Nerede gençler ve kadınlar aday olduysalar başarılı oldular. Bodrum'da 30 yaşında belediye başkanım var. Korkuteli'nde 29 yaşında, Bucak'ta 28 yaşında kadın belediye başkanımız var. Hüseyin Can Güner, 31 yaşında şu an ilçesinde bulunduğumuz Çankaya Belediyesi'ni yönetiyor. Gençlik politikalarından sorumlu 30 yaşında Genel Başkan Yardımcımız Sevgi Kılıç var. Bu partinin kodlarında bu var zaten. İstanbul Avcılar'da ve Tuzla'da, İzmir Çeşme'de ve Narlıdere'de, Muğla Bodrum'da ve Ankara Çankaya'da 32 yaş altında Türkiye'nin en kalabalık, rantın en yüksek olabileceği, çıkar çevrelerinin en önemsediği belediyelerde bu örgütün gençlik kollarından gelen, 30'lu yaşlarının başlarında iyi eğitimli, liyakatli, yabancı dil bilen, dünyayı bilen, Türkiye'yi gören vizyoner arkadaşlarımız var. Yani bu seçimi CHP nasıl kazandı diye bakanların, o kapıya takılan üç anahtarın ve Cumhuriyet'in kuruluş kodlarının bize rehber olduğunu bilmelerini isterim."