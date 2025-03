Yerel

CHP Genel Başkanı Özel: "Trump'a 'One minute' diyeceksin"

"Bundan sonraki süreç CHP'nin adım adım iktidara gidiş sürecidir"

Özgür Özel, Bolu'da iftar programına katıldı

BOLU - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Hani 'One minute'? Kapalı salonda otururken yanındaki devlet başkanına 'One minute' deyip, onu 10 sene burada söylemek kolay. Şimdi 'One minute' diyeceksen 'Filistinlileri oradan süreceğim. Oraya otel yapacağım. İsrail ile birlikte orayı dünya turizmine açacağım' diyen Trump'a 'One minute' diyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya geldi. İlk olarak Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ni ziyaret eden Özel, ardından yangında hayatını kaybeden Gültekin, Güner ve Doğan ailelerinin mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti. Programlarını tamamladıktan sonra Bolu Belediyesi tarafından kent merkezinde kurulan iftar çadırına geçen Özel, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Kartalkaya faciasını gündemde tutmaya devam edeceğiz"

İftar programında yaptığı konuşmada Kartlakaya'daki otel faciasını gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten Özel, "Tam 40 gün önce büyük bir acıyla, büyük bir faciayla sarsıldık. Koştuk, Bolu'ya geldik. O günden bugüne üçüncü kez Bolu'da geçirdiğim gün. Dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay olmayacak, gelişmiş ülkelerde artık olmayan işler Türkiye'de oluyor ve çok canımızı yakıyor. Bunların tekrar etmemesi için, yeni canların yanmaması için, bunları unutturmamak ve bunun üzerinde büyük bir kararlılıkla durmak gerekiyor. Ben Kartalkaya'da konunun hukuki boyutlarına, sorumlularına, sorumluluklarına dair, 40'ıncı güne dair birtakım açıklamalarda bulundum. Önümüzdeki salı günü de her salı olduğu gibi grup toplantımızda Bolu Kartalkaya faciasını yine gündemde tutmaya, sorumluların yargılanmasının, hesap vermelerinin ve en az bunun kadar önemli, bundan sonra bunun tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına emek vermeye, bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. Önemli olan bundan sonra benzer facialar yaşanmasın diye kurumların sorumluluklarının net şekilde tarif edildiği, özellikle bir otelin açılıp da ondan sonra yıllarca sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetim yetkisinin olduğu, o yetkiyi de kendilerinin sadece turizme yönelik alanlarda kullanıp, insan hayatını bu kadar etkileyen hususların maalesef arka planda kalmış olmasını artık hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Aslında Türkiye'nin yapması gereken ölümlerin kolay olduğu bir ülke olmaktan çıkmak" dedi.

"Hans'ın fıtratında olmayan şey Hasan'ın fıtratında olamaz"

Soma faciasına da değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan, Soma faciasından sonra 'Bu mesleğin fıtratında ölüm var' demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zamanda da itiraz ediyorum. Almanya'da çok uzun yıllardır maden kazalarında ölüm olmuyor. Kömür madenlerinde ölüm olmayalı 100 yılı aştı. İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Hans'ın fıtratında olmayan şey Hasan'ın fıtratında olamaz. Eğer Alman, kendi vatandaşını, madencisini korumasını biliyorsa bunu biz de bileceğiz. Almanya'da böyle bir yangın olabilir ama bu kadar kayıp olmaz. Böyle bir yangının bu kadar denetimsiz, bu kadar hızlı ilerleyen, bu kadar hiç bu tarafları düşünülmemiş bir şekilde olması gelişmiş dünyada yok. Onun için üstümüze düşeni yapacağız. Milletvekilimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, tüm kadrolarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler."

"İftar çadırlarında gündelik siyaset yapmamaya gayret ediyorum"

Özel, iftar çadırlarında gündelik siyaset yapmamaya gayret ettiğini belirterek, "Hatta böyle fırsatları Türkiye'de siyasetin çatışmalı dili, hakaretamiz, söylemler, kavgalar, vatandaşın hoşuna gitmeyen, 'Biz sizi bunun için mi seçtik' dedirtecek yaklaşımlar ortadan kalksın diye ümit ediyorum. O yüzden bugün konuşmanın sonunda gündelik siyasete dair bir şey demeyeceğim ama hepimizin vicdanlarına dair bir şey söylemek istiyorum. O da şudur; burnumuzun dibinde Filistin var. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in bundan 50 yıl önceki dostlukları, dayanışmaları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek, Türkiye'de sosyal demokratların da, Türk solunun da, Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde hep birlikte mutabık oldukları konu Filistin davasına sahip çıkmaktır. Gerektiği zaman antiemperyalistlere karşı gerekli direnci gösteremezseniz hem bütün mazlum milletler, hem günün birinde siz de bu emperyalizmin hedefi haline gelirsiniz. Biz CHP olarak bundan 100 yıl, 105 yıl, 106 yıl önce de manda ve himayeyi reddediyorduk. Amerikan askerleri, işgal kuvvetleri, işgal İngiliz donanması bu ülkeye gelmesin diye can veriyorduk. Çanakkale Boğazı'ndan o donanma geçmesin diye dünyanın en büyük deniz ve kara savaşları yapıldı ve bu ülkenin insanları Conk Bayırı'nda kefensiz yatıyor. Sonra birileri izin verdi, o donanma geldi İstanbul'a demirledi. O günlerde o donanmaya kırmızı halı serenler, o donanmanın 'Osmanlı'nın misafiri' olduğunu ifade edenler bir yana; o donanmanın arasından Kartal İstimbotu'nun ucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanındaki yaverine diyordu ki 'Üzülme çocuk. Geldikleri gibi gidecekler.' O emperyalistlere karşı korkmadan verilen mücadele ülkeyi önce kurtardı, sonra bir Cumhuriyet ve demokrasi kurdu" diye konuştu.

"Trump'a 'One minute' diyeceksin"

CHP Lideri Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün aynı emperyalistler, İsrail'de Gazze'ye zulmediyorlar. Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal ettiler. Bir gözleri Şam'da. Bir taraftan da Trump çıkıyor ve diyor ki 'Gazze güzel yermiş. Burada turizm yaparız. Buraya villalar, oteller yapalım.' Filistinliler ne olacak? 'Filistinlileri etraftaki Arap ülkelerine yerleştirelim' diyor. Normal şartlarda böyle bir sözün Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde oluşturacağı tek duygu infialdir, itirazdır. Ama günlerce buna susan iktidar, şimdi de çok mahcup, çok kısık sesle 'Aman Trump'ın gazabını üzerime çekmeyim. Gelecek seçimlerde nasıl Trump ve onu destekleyenler Almanya seçimlerine karıştılar, İngiltere seçimlerine karıştılar, Türkiye'de de bizden taraf olsunlar' diye Filistin üzerindeki hesaplara bile gerçek bir tepkiyi verip had bildirme noktasında davranmıyorlar. Hani 'One minute'? Kapalı salonda otururken yanındaki devlet başkanına 'One minute' deyip, onu 10 sene burada söylemek kolay. Şimdi 'One minute' diyeceksen 'Filistinlileri oradan süreceğim. Oraya otel yapacağım. İsrail ile birlikte orayı dünya turizmine açacağım' diyen Trump'a 'One minute' diyeceksin."

"Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz"

Savaşların bitmesi gerektiğini belirten Özel, "İç siyasetle ilgili konular söz konusu olduğunda parlat ama esas Filistin'e sahip çıkmak gerektiğinde baktın Trump birazcık farklı, oraya buraya meydan okuyor, hemen bir anda yelkenleri indiriyorlar. Biz öyle yelkenleri indirenlerin partisi, yelkenleri indirenlerin ülkesi değiliz. Eğer öyle olsaydı bugün Kıbrıs, Yunan toprağıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında, o dönem rahmetli Erbakan ile koalisyon hükümetinde Amerika'nın bütün tehditlerine, dünyanın bütün baskılarına ve ambargo tehditlerine karşı orada mezalim sürüyordu, gereğini yapmadılar. Bir baktı Kıbrıslı çocuklar, gökyüzünden Türk paraşütçüleri iniyor. 'Bizimkiler geliyor' dediler. Biz barıştan yana bir partiyiz, biz savaşı istemeyiz, 'Yurtta barış, dünyada barış' deriz ama birilerinin de meydanı boş bulup Filistin'i işgal etmesine karşı bu yumuşak tavır önce Filistin'i işgal ettirir, sonra Şam'ı işgal ettirir, ondan sonra Suriye'de İsrail ve Amerika'nın hakimiyeti sağlanır. Bir aralar 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye' diyen Erdoğan'a soruyorum, o aralar 'Dediğini anlat' dedik. Altı boş çıktı da esas sen böyle yaparsan, Filistin'e sahip çıkmayıp Trump'a verirsen, Golan Tepeleri'nin verilmesine susarsan, Şam'a İsrail'in 20 dakika mesafedeki tehdidini görmezsen gerçekten Türkiye'nin başını büyük belaya sokarsın. Akan kanın durmasını, barışın gelmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Süreç CHP'nin adım adım iktidara gidiş sürecidir"

Bolu Belediyesi'ndeki çalışmaları dolayısıyla Tanju Özcan'a, milletvekillerine ve İl Başkanlığı'na teşekkür eden Özel, "Bundan sonraki süreç CHP'nin adım adım iktidara gidiş sürecidir. Bolu'daki iktidarımızdan Bolulular memnun. Türkiye'deki iktidarımızdan da Türkiye memnun olacak" dedi.